Шмигаль обговорив з послами країн G7 реформу охорони здоров'я, приватизацію та заходи щодо стимулювання економіки. ФОТО
У четвер, 28 травня, відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з послами країн Великої сімки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Учасники зустрічі обговорили ситуацію з подоланням пандемії COVID-19, схвалену Кабінетом Міністрів України Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії коронавірусу, продовження медичної реформи в Україні, співпрацю України з МВФ та інші актуальні питання співробітництва.
Шмигаль наголосив, що пандемія коронавірусу надала певний імпульс українським реформам, в першу чергу реформі охорони здоров’я. "В умовах пандемії – це та реформа, потреба в якій і недоліки якої проявилися найбільше. Реформа медицини має бути завершена за допомогою наших міжнародних партнерів, але коронакриза показала помилки, які були допущені при попередніх розрахунках цієї реформи, тому ми перераховуємо і тарифи з НСЗУ, і пакети послуг. Якщо інфекційна лікарня не має хворих, це не значить, що лікарі не мають отримувати зарплатні. Ще одна проблема – це психіатрія та туберкульозні диспансери. Все це потребує окремої уваги і окремих розрахунків, тому другий етап реформи може розтягнутись у часі. І ми будемо просити підтримати нас в реалізації цієї реформи", - заявив прем'єр.
Також, за його словами, сьогодні на порядку денному стоять ті реформи, які нададуть поштовх і полегшать економічний розвиток. "Це реформа митниці, реформа оподаткування малого і мікробізнесу. Нам також треба робити, як ми це називаємо "регуляторну гільйотину" - реформу з дерегуляції, щоб всіляко полегшити роботу малого бізнесу", - зазначив очільник уряду.
Прем'єр також заявив, що сьогодні на порядку денному стоїть питання приватизації. "Але питання в ціні, за яку можна приватизувати в час кризи підприємства. ТОП-10 підприємств уже підготовлені до приватизації в червні. Наприклад, уже можна оголошувати про продаж готелю "Дніпро", але якою буде його ціна в час кризи, коли готельний бізнес не працює? Звичайно ми будемо аналізувати, в який час виставляти ТОП-підприємства на продаж, але так звана мала приватизація буде відбуватися за планом, незалежно від кризи", - заявив Шмигаль.
Говорячи про фінансову чи індустріальну підтримку великих промислових підприємств з великою часткою державної власності, Денис Шмигаль наголосив, що є ідея скористатись цим, як одним з інструментів розігріву економіки і розвитку промисловості. "Ми маємо намір збільшити фінансування і замовлення в промисловій сфері, оборонній сфері вже в цьому році для того, щоб зберегти робочі місця, а також дати змогу працювати супутнім бізнесам. Це є однією з частин нашого великого плану виходу з економічної кризи".
Також прем’єр-міністр подякував "всім донорам і всім країнам Великої сімки за підтримку і допомогу в реалізації реформи децентралізації", нагадавши, що вчора на засіданні Уряду було завершено формування перспективних планів утворення територій громад для усіх областей країни.
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п.с. Прикольные Вы выводы делаете из одного года Совка на графике
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