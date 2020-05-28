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Новини
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Шмигаль обговорив з послами країн G7 реформу охорони здоров'я, приватизацію та заходи щодо стимулювання економіки. ФОТО

У четвер, 28 травня, відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з послами країн Великої сімки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль обговорив з послами країн G7 реформу охорони здоровя, приватизацію та заходи щодо стимулювання економіки 01

Учасники зустрічі обговорили ситуацію з подоланням пандемії COVID-19, схвалену Кабінетом Міністрів України Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії коронавірусу, продовження медичної реформи в Україні, співпрацю України з МВФ та інші актуальні питання співробітництва.

Шмигаль наголосив, що пандемія коронавірусу надала певний імпульс українським реформам, в першу чергу реформі охорони здоров’я. "В умовах пандемії – це та реформа, потреба в якій і недоліки якої проявилися найбільше. Реформа медицини має бути завершена за допомогою наших міжнародних партнерів, але коронакриза показала помилки, які були допущені при попередніх розрахунках цієї реформи, тому ми перераховуємо і тарифи з НСЗУ, і пакети послуг. Якщо інфекційна лікарня не має хворих, це не значить, що лікарі не мають отримувати зарплатні. Ще одна проблема – це психіатрія та туберкульозні диспансери. Все це потребує окремої уваги і окремих розрахунків, тому другий етап реформи може розтягнутись у часі. І ми будемо просити підтримати нас в реалізації цієї реформи", - заявив прем'єр.

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Також, за його словами, сьогодні на порядку денному стоять ті реформи, які нададуть поштовх і полегшать економічний розвиток. "Це реформа митниці, реформа оподаткування малого і мікробізнесу. Нам також треба робити, як ми це називаємо "регуляторну гільйотину" - реформу з дерегуляції, щоб всіляко полегшити роботу малого бізнесу", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль обговорив з послами країн G7 реформу охорони здоровя, приватизацію та заходи щодо стимулювання економіки 02

Прем'єр також заявив, що сьогодні на порядку денному стоїть питання приватизації. "Але питання в ціні, за яку можна приватизувати в час кризи підприємства. ТОП-10 підприємств уже підготовлені до приватизації в червні. Наприклад, уже можна оголошувати про продаж готелю "Дніпро", але якою буде його ціна в час кризи, коли готельний бізнес не працює? Звичайно ми будемо аналізувати, в який час виставляти ТОП-підприємства на продаж, але так звана мала приватизація буде відбуватися за планом, незалежно від кризи", - заявив Шмигаль.

Говорячи про фінансову чи індустріальну підтримку великих промислових підприємств з великою часткою державної власності, Денис Шмигаль наголосив, що є ідея скористатись цим, як одним з інструментів розігріву економіки і розвитку промисловості. "Ми маємо намір збільшити фінансування і замовлення в промисловій сфері, оборонній сфері вже в цьому році для того, щоб зберегти робочі місця, а також дати змогу працювати супутнім бізнесам. Це є однією з частин нашого великого плану виходу з економічної кризи".

Також прем’єр-міністр подякував "всім донорам і всім країнам Великої сімки за підтримку і допомогу в реалізації реформи децентралізації", нагадавши, що вчора на засіданні Уряду було завершено формування перспективних планів утворення територій громад для усіх областей країни.

Автор: 

G-7 G7 (1032) посол (1094) реформи (3206) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+3
А 500 000 нових робочих місць не обсудив...
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28.05.2020 20:28
+3
Не соромно діаграмами тут брязкати ?
Достатньо порівняти рівень життя американця і совка, спроможність купівельну та її якість виробів.
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28.05.2020 20:45
+2
бла-бла-бла...

Вы прослушали краткое содержание программы Шмыгаля по шмыгалированию экономики объемом на 100 страниц печатного текста.
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28.05.2020 20:46
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А 500 000 нових робочих місць не обсудив...
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28.05.2020 20:28 Відповісти
Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики - Цензор.НЕТ 3807
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28.05.2020 20:46 Відповісти
Шмыгаль на Украину работает? Для чего консультирует каждый свой шаг с Западом? Он слабоумный? Не может сделать и шага без разрешения? Это кого люди избирали - власть для Украины или власть под мировое правительство? На кого работаете, Шмыга? Мировое правительство еще не узаконено, а зеленые животные полностью под его управлением. ЖАХ.
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28.05.2020 20:59 Відповісти
Вот когда говорят, что коронавирус может убить єкономику страны! НО справедливости ради возникает вопрос: как можно убить то чего нету?
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28.05.2020 20:31 Відповісти
купи - прадай это не экономика. зебилы, пам'ятайте, ви зробили це разом...
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28.05.2020 20:32 Відповісти
Интересно, Меркель проводит встречи с послами перед тем как что-то реформировать в Германии?
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28.05.2020 20:36 Відповісти
Так і Україна не Німеччина. Совок забрав в нас багато часу...
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28.05.2020 20:38 Відповісти
Это да. При позднем Совке в УССР текли инвестиции. После Совка они кончились. Результат:
Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики - Цензор.НЕТ 3491
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28.05.2020 20:42 Відповісти
Не соромно діаграмами тут брязкати ?
Достатньо порівняти рівень життя американця і совка, спроможність купівельну та її якість виробів.
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28.05.2020 20:45 Відповісти
И что это нам даст? Да мы отстали не только от Азербайджана, но и от США. Это не новость.
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28.05.2020 20:48 Відповісти
А навіщо ви втулили сю картинку ?
У вас потаємний захват від совку ?
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28.05.2020 20:49 Відповісти
Ксень,не корми этого Болвана
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28.05.2020 20:51 Відповісти
Да ? І щами теж не годувати ?
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28.05.2020 20:52 Відповісти
Скорее открытое негодование к многолетнему неумению выбрать нормальных руководителей.
п.с. Прикольные Вы выводы делаете из одного года Совка на графике
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28.05.2020 20:52 Відповісти
Совок у нас забрал мозги. Причем, на генетическом уровне.
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28.05.2020 21:37 Відповісти
ИНтересно, а Шмыгаль что-то реформирует или самоцель - устроить шоу с послами, чтобы придать своему бреду политический вес?
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28.05.2020 20:47 Відповісти
Какой вес могут придать послы? В послы обычно отправляют тех, кого неудобно просто уволить
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28.05.2020 20:50 Відповісти
Давно понятно, что у нашей власти нет ни ума, ни совести, ни гордости. Впрочем, кто девушку ужинает, тот и танцует.
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28.05.2020 21:35 Відповісти
Самый короткий анекдот в мире было слово... Коммунизм
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28.05.2020 20:39 Відповісти
Работа такая у послов трудная , - Обсудить и Разойтись , а Правительство тоже разошлось , а где работа , результат роботы Где.
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28.05.2020 20:40 Відповісти
ЕС выделил Украине 1,2 миллирда Евров,Семерка хочет знать куда истратят капиталистческое бабло Зелемойские
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28.05.2020 20:43 Відповісти
бла-бла-бла...

Вы прослушали краткое содержание программы Шмыгаля по шмыгалированию экономики объемом на 100 страниц печатного текста.
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28.05.2020 20:46 Відповісти
 
 