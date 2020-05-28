Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков
Кримінальне провадження проти поліцейських із Кагарлика розслідує Держбюро розслідувань за трьома статтями Кримінального кодексу, але підозру правоохоронців поки висунуто за двома з них - "Зґвалтування, вчинене групою осіб" і "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу".
Питання про пред'явлення підозри за статтею "Катування" буде вирішено після того, як слідство отримає додаткові докази, а також результати судово-медичної експертизи. Про це Цензор НЕТ повідомив перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков, якого ми попросили прокоментувати інформацію про те, що з тексту підозри стаття про тортури зникла.
"Стаття про тортури нікуди не зникала, все розслідується. Але щоб обґрунтовано оголосити про підозру, потрібні докази, зокрема результати експертизи. Щойно слідство отримає інформацію щодо судово-медичної експертизи, буде прийнято процесуальне рішення і щодо тортур, і щодо інших епізодів. Це буде найближчим часом", - пояснив він.
Бабіков також зазначив, що слідство продовжує перевіряти причетність поліцейських до інших злочинів.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні. 26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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Шоб сфабриковать дело против Пороха достаточно липовых показаний Портнова и краденных из музея документов.
А шоб гаказать аваковских насильников, надо, шоб они еще раз при свидетелях кого-то изнасиловали.
Ну такое вот зеленое правосудие и ГБР.
Правоохранители сами избрали свой путь - их будут просто сразу убивать на месте, чтобы потом не было всего этого цирка.
ты сам не с мусорских ?
В одном случае хватает новостей из СМИ, чтобы кошмарить музей, здесь же требуют нотариально заверенную записку от мусоров, участвоваших, а конкретно пытавших....
12 років це мало
В организации призвали к срочным мерам "для изменения культуры полиции", а также обратились к ГБР и офису генпрокурора, подчеркнув необходимость тщательного расследования.
В ООН призвали украинских правоохранителей тщательно расследовать изнасилование и пытки в отделении полиции в Кагарлыке. Заявление https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/photos/a.594403654059015/1606252852874085/?type=3&theater размещено в Facebook мониторинговой миссии ООН в Украине в четверг, 28 мая.
Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство, видов обращения или наказания, Нильс Мельцер подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, видимо, все еще считает жестокое обращение приемлемым".
"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений совершенных полицейскими, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке. Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах", - сказано в заявлении.
сьемку вести двумя камерами , и разговаривать очень обдуманно и разборчиво
и еще , верить АДам нельзя ни при каких обстоятельствах
этот укурок вообще рамся попутал
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Стадион обещаний.
@springuaa
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Полицейский - это в ЕС у нас -мусора ОПГ!.
zbroya.info
@zbroya_info
· 5 чПід Миколаєвом поліцейські по-звірячому побили чоловіка та поцупили його майно #Поліція https://zbroya.info/uk/blog/19136_
В ЕС - сразу идут в отставку после проколов
Какой маразм. Доказательств ему, видите ли, недостаточно. Я это сейчас говорю не лично о бабикове (что о нем говорить, если в его практике защита Януковича. Причем, не защита, а полный маразм простого урода). А о той системе правосудия, которую бабиковы-портновы-лавриновичи создали в стране с попустительства юли-коммуняк-витренок-ляшко-рабиновичей-кравчуков-литвиных и пр. Почему-то врачи увидели следы пыток, честный прокурор принял нужные меры, жители Кагарлыка дают показания, а бабиковым-аваковым-зеленским-геращенкам-винедиктовым нужны дополнительные доказательства. Страшно. И не в том страх, что так безнадежно тупо и безмозгло во власти, а в том, что народ захотел цирка в марте 2019. Получите(((
как по мне суд линча для этой мусорской мразоты и не каких расследований. все и так ясно как божий день. там если копнуть на эту мусорскую мразоту, преступлений будет на 10 пожизненых.