Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков

Кримінальне провадження проти поліцейських із Кагарлика розслідує Держбюро розслідувань за трьома статтями Кримінального кодексу, але підозру правоохоронців поки висунуто за двома з них - "Зґвалтування, вчинене групою осіб" і "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу".

Питання про пред'явлення підозри за статтею "Катування" буде вирішено після того, як слідство отримає додаткові докази, а також результати судово-медичної експертизи. Про це Цензор НЕТ повідомив перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков, якого ми попросили прокоментувати інформацію про те, що з тексту підозри стаття про тортури зникла.

"Стаття про тортури нікуди не зникала, все розслідується. Але щоб обґрунтовано оголосити про підозру, потрібні докази, зокрема результати експертизи. Щойно слідство отримає інформацію щодо судово-медичної експертизи, буде прийнято процесуальне рішення і щодо тортур, і щодо інших епізодів. Це буде найближчим часом", - пояснив він.

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Бабіков також зазначив, що слідство продовжує перевіряти причетність поліцейських до інших злочинів.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні. 26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.