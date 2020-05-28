УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
13 338 73

Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков

Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею

Кримінальне провадження проти поліцейських із Кагарлика розслідує Держбюро розслідувань за трьома статтями Кримінального кодексу, але підозру правоохоронців поки висунуто за двома з них - "Зґвалтування, вчинене групою осіб" і "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу".

Питання про пред'явлення підозри за статтею "Катування" буде вирішено після того, як слідство отримає додаткові докази, а також результати судово-медичної експертизи. Про це Цензор НЕТ повідомив перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков, якого ми попросили прокоментувати інформацію про те, що з тексту підозри стаття про тортури зникла.

"Стаття про тортури нікуди не зникала, все розслідується. Але щоб обґрунтовано оголосити про підозру, потрібні докази, зокрема результати експертизи. Щойно слідство отримає інформацію щодо судово-медичної експертизи, буде прийнято процесуальне рішення і щодо тортур, і щодо інших епізодів. Це буде найближчим часом", - пояснив він.

Читайте також: На поліцейських із Кагарлика чекає неминуче покарання, як міліціонерів із Врадіївки, - Геращенко

Бабіков також зазначив, що слідство продовжує перевіряти причетність поліцейських до інших злочинів.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні. 26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

зґвалтування (383) Правоохоронні органи (2706) катування (597) силовики (2512) ДБР (3467) Бабіков Олександр (77)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
О каг!!!
Шоб сфабриковать дело против Пороха достаточно липовых показаний Портнова и краденных из музея документов.

А шоб гаказать аваковских насильников, надо, шоб они еще раз при свидетелях кого-то изнасиловали.

Ну такое вот зеленое правосудие и ГБР.
Правоохранители сами избрали свой путь - их будут просто сразу убивать на месте, чтобы потом не было всего этого цирка.
показати весь коментар
28.05.2020 20:43
+37
А противогаз в крови жертвы -это не доказательства? Сделай еще ДНК анализ. Психопатам - рептилоидам всегда мало доказательств, чтобы посадить маньяков в погонах.И кстати, почему нет видеокамер в участке? При таких конченых сотрудниках видеокамеры должны быть и в туалете.
показати весь коментар
28.05.2020 20:51
+24
мусорню уже отмазывают?
показати весь коментар
28.05.2020 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Следственный эксперимент будут на манекене проводить или позуват потерпевшую свидетельницу, шоб так сказать подтвердить чистоту эксперимента?
показати весь коментар
28.05.2020 20:41 Відповісти
А противогаз в крови жертвы -это не доказательства? Сделай еще ДНК анализ. Психопатам - рептилоидам всегда мало доказательств, чтобы посадить маньяков в погонах.И кстати, почему нет видеокамер в участке? При таких конченых сотрудниках видеокамеры должны быть и в туалете.
показати весь коментар
28.05.2020 20:51 Відповісти
Я совершенно не понимаю почему в 21 веке 20- год на дворе а допрашивают по кабинетам... Должна быть отдельная комната с камерами где всегда можно просмотреть как ведётся допрос задержанного... Потом почему опознание происходит не через темное стекло где не видно свидетеля, да что за дикарство в конце концов
показати весь коментар
28.05.2020 22:43 Відповісти
Это где-то 21 век, а не у нас. Им так выгодно не идти в ногу со временем.
показати весь коментар
28.05.2020 22:53 Відповісти
Этотнадо спрашивать с Авакова
показати весь коментар
28.05.2020 23:32 Відповісти
Надо было заснять Пытки и Изнасилование , а то как то не по ментовски , недоработка.
показати весь коментар
28.05.2020 20:41 Відповісти
эх, не знаете вы толк в ролевых играх
показати весь коментар
28.05.2020 20:43 Відповісти
А какая разница? Тих виродків-мусорів треба просто вивести на вулицю до людей і забити до смерті камінням чи палицями! Без дополнітєльних доказатєльств!
показати весь коментар
28.05.2020 21:13 Відповісти
А з Аваковим все погодили?
показати весь коментар
28.05.2020 20:42 Відповісти
Значить, одна стаття в мінус... А стаття за згвалтування?
показати весь коментар
28.05.2020 20:42 Відповісти
А то таке !
показати весь коментар
28.05.2020 20:50 Відповісти
А пусть докажет, что не она их.
показати весь коментар
29.05.2020 07:27 Відповісти
О каг!!!
Шоб сфабриковать дело против Пороха достаточно липовых показаний Портнова и краденных из музея документов.

А шоб гаказать аваковских насильников, надо, шоб они еще раз при свидетелях кого-то изнасиловали.

Ну такое вот зеленое правосудие и ГБР.
Правоохранители сами избрали свой путь - их будут просто сразу убивать на месте, чтобы потом не было всего этого цирка.
показати весь коментар
28.05.2020 20:43 Відповісти
Герхард, а может она сама дала, не кончила решила так отомстить))))
показати весь коментар
28.05.2020 20:51 Відповісти
колхоз , а ты и в натуре с колхоза - дала в ментовке или опорнике ага , по согласию ?
ты сам не с мусорских ?
показати весь коментар
28.05.2020 21:18 Відповісти
Когда кого то из твоих родственников, не дай бог случится что их изнасилуют, к м морским побежишь или в сизо к авторитетам. Можешь не отвечать ибо в сизо к автортетам все равно Мусорские садят. Так соси и не отвлекайся
показати весь коментар
03.06.2020 23:33 Відповісти
Где вас таких разводят...
показати весь коментар
28.05.2020 21:21 Відповісти
В Кагарлыцком отстойнике.
показати весь коментар
28.05.2020 22:52 Відповісти
Надо чтобы следственный эксперимент делали на Авакове - тогда может что-то в полиции измениться 😀😀😀
показати весь коментар
28.05.2020 23:33 Відповісти
все закінчиться сексом за згодою ...
показати весь коментар
28.05.2020 20:44 Відповісти
А згвалтовану оштрафують за простітуції.
показати весь коментар
28.05.2020 20:46 Відповісти
все закінчиться судом Лінча і повішеними мусорами.І не двома.
показати весь коментар
28.05.2020 21:15 Відповісти
Суд ограничется условкой,дальше востановление и выплаты компенсаций от Украины.Можно не продолжать.Это вс 25 лет один сценарий.
показати весь коментар
28.05.2020 20:48 Відповісти
за то мне за самозащиту сломал челюсть г..ну 3 года условно потому что у него папа мусор вонючий
показати весь коментар
28.05.2020 20:51 Відповісти
А ты налоги все заплатил, честный шо ты капец? Вот мусору мусора и попадаються
показати весь коментар
28.05.2020 20:58 Відповісти
а при чем налоги?!!!тут криминал!!!и да заплатил!щас снялся с чп нереально тянуть работаю в европе трачу валюту тут какие вопросы?!
показати весь коментар
28.05.2020 22:17 Відповісти
Якітрба докази, якщо достатньо зламати двері райвідділку?
показати весь коментар
28.05.2020 20:49 Відповісти
По ходу сама дала, а потом решила бабло скосить))))
показати весь коментар
28.05.2020 20:50 Відповісти
Ты её опыт хорошенько изучи ,, может пригодится . Бабла накосишь . .
показати весь коментар
28.05.2020 20:53 Відповісти
где дала, придурок ты конченный? в отделе, после пыток, еще и не одному? может ты, тварь, ей еще позавидовал?
показати весь коментар
28.05.2020 21:00 Відповісти
Скорей всего, он сам - мусорок.
показати весь коментар
28.05.2020 21:09 Відповісти
Дурень пытки это следы побоев, так ясней
показати весь коментар
28.05.2020 21:11 Відповісти
Совсем не обязательно. Пытки разные бывают. Бывают даже вообще без физического воздействия.
показати весь коментар
28.05.2020 21:22 Відповісти
7.62 раз и навсегда докажет что они виновны и сэкономит наши средства
показати весь коментар
28.05.2020 20:50 Відповісти
Какое не предзвзятое правосудие.
В одном случае хватает новостей из СМИ, чтобы кошмарить музей, здесь же требуют нотариально заверенную записку от мусоров, участвоваших, а конкретно пытавших....
показати весь коментар
28.05.2020 20:52 Відповісти
Бабиков, ты главный эксперт. Противогаз надевай на голову и все эпизоды проинспектируй. Можно в четырех кабинетах для чистоты эксперимента.
показати весь коментар
28.05.2020 20:52 Відповісти
мусора не люди..
показати весь коментар
28.05.2020 20:55 Відповісти
Крилатий вислів міністра МВС, додати нічого.
показати весь коментар
29.05.2020 07:52 Відповісти
Журналюги питоры уже скинули в интернет её данные , кто , как зовут , откуда ,, с фотографиями ,, это трындец какой то .!! с-ки .. Нормальная кстати , дивчына ,, никакая не шалава . Гандоны ментовские , взяли испортили человеку жизнь .
показати весь коментар
28.05.2020 21:00 Відповісти
Она может быть хоть проститукой хоть монашкой никто не в праве никого насиловать, избивать, угрожать и издеваться... Опер должен мозгами работать а не членом и руками вместе со следователем
показати весь коментар
28.05.2020 22:46 Відповісти
мусорню уже отмазывают?
показати весь коментар
28.05.2020 21:02 Відповісти
А кто бы сомневался. Антоша геращенко вообще про оружие молчал, типа ребята приехали мирно порыбачить, пока видео не выложили.
показати весь коментар
28.05.2020 23:13 Відповісти
Цим двом ********* треба дати пожиттєво. Цим ублюдкам дали владу, вони її використали злочинно.
12 років це мало
показати весь коментар
28.05.2020 21:03 Відповісти
Рафик невиновен? Вся суть зе-мразоты...
показати весь коментар
28.05.2020 21:08 Відповісти
Есть один проверенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5 способ
показати весь коментар
28.05.2020 21:13 Відповісти
Лучше дайте им ещё 100 дней на службе, может одумаются и исправятся.
показати весь коментар
28.05.2020 21:15 Відповісти
Треба, щоб мусори згвалтували Бабікова, от і будуть докази.
показати весь коментар
28.05.2020 21:22 Відповісти
😂
показати весь коментар
28.05.2020 22:47 Відповісти
На пытки и изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН

В организации призвали к срочным мерам "для изменения культуры полиции", а также обратились к ГБР и офису генпрокурора, подчеркнув необходимость тщательного расследования.
В ООН призвали украинских правоохранителей тщательно расследовать изнасилование и пытки в отделении полиции в Кагарлыке. Заявление https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/photos/a.594403654059015/1606252852874085/?type=3&theater размещено в Facebook мониторинговой миссии ООН в Украине в четверг, 28 мая.
Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство, видов обращения или наказания, Нильс Мельцер подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, видимо, все еще считает жестокое обращение приемлемым".
"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений совершенных полицейскими, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке. Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах", - сказано в заявлении.
показати весь коментар
28.05.2020 21:27 Відповісти
потерпевшей не следует общатся с адвокатами насильников , а если это необходимо только под видеофиксацию , и за малейшее оскорбление ( от адвокатов ) видео сливать в сеть ,
сьемку вести двумя камерами , и разговаривать очень обдуманно и разборчиво
и еще , верить АДам нельзя ни при каких обстоятельствах
показати весь коментар
28.05.2020 21:28 Відповісти
Кастрировать этих мусоров прилюдно!!
показати весь коментар
28.05.2020 21:29 Відповісти
Цікаво,що заспіває бабіков,якщо на нього надіти пластиковий пакет хвилин на 5 і повторити цю невинну розвагу разів з 20-ть?
показати весь коментар
28.05.2020 21:39 Відповісти
...началась отмазка ублюдков ублюдками. не виноватые они.... она сама налезла....
показати весь коментар
28.05.2020 21:43 Відповісти
Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 2502
показати весь коментар
28.05.2020 21:58 Відповісти
выгораживают суки мусарские своих побратимов
показати весь коментар
28.05.2020 22:03 Відповісти
Бабиков, а противогаз со следами крови внутри, там где располагается нос и губы- "не доказательство"? Или это его так ("до крови") для "следственного эксперимента" надевали? Не говоря уже о побоях по всему телу у пострадавшей! Это ТРЕШ!!!
показати весь коментар
28.05.2020 22:04 Відповісти
А чого ви чекали від холуя чивокуні ? Ясна річ що ті два виродки є ідєйно блізкіє. Треба дати пару років тюрми, але умовно .
показати весь коментар
28.05.2020 22:15 Відповісти
т.е. решается вопрос какой степени дам им героя Украины?
этот укурок вообще рамся попутал
показати весь коментар
28.05.2020 22:29 Відповісти
мрази зелеНые!палками уже нужно гнать этих чмырей!
показати весь коментар
28.05.2020 22:36 Відповісти
да какие ж это пытки? Просто менты пофлиртовали слегка. Не виноваты, однозначно.
показати весь коментар
28.05.2020 23:03 Відповісти
https://twitter.com/springuaa
https://twitter.com/springuaa
https://twitter.com/springuaa


https://twitter.com/springuaa
https://twitter.com/springuaa

Стадион обещаний.

@springuaa

·

Полицейский - это в ЕС у нас -мусора ОПГ!.

zbroya.info

@zbroya_info

· 5 чПід Миколаєвом поліцейські по-звірячому побили чоловіка та поцупили його майно #Поліція https://zbroya.info/uk/blog/19136_

Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 6409
показати весь коментар
28.05.2020 23:07 Відповісти
бобиков умный, ему снег на башка не падал! его сам проффесор нанимал! а тут какие то никакие пострадавшие!
показати весь коментар
28.05.2020 23:17 Відповісти
А почему никто не говорит об отставке Авакову?

В ЕС - сразу идут в отставку после проколов
показати весь коментар
28.05.2020 23:26 Відповісти
Йой завтра антоніна скаже що то був самозахист...
показати весь коментар
29.05.2020 01:06 Відповісти
да ладно! Уже всем понятно, что это задержанная сама зверски пытала и изнасиловала двух несчастный и беззащитных полицаев, разве могут быть у кого-нибудь в этом сомнения!?
показати весь коментар
29.05.2020 11:05 Відповісти
Им надо было вначале прийти домой к бабикову, разбудить его, в труселях привезти к себе в участок, а потом уже девочку пытать и насиловать. Заодно и бабикова этого дубинкой пару раз в жопу отодрать. Тогда доказив вистачить. Не, еще мало. Надо было его подзащитного Яныка посадить рядом, чтобы протоколировал все.
Какой маразм. Доказательств ему, видите ли, недостаточно. Я это сейчас говорю не лично о бабикове (что о нем говорить, если в его практике защита Януковича. Причем, не защита, а полный маразм простого урода). А о той системе правосудия, которую бабиковы-портновы-лавриновичи создали в стране с попустительства юли-коммуняк-витренок-ляшко-рабиновичей-кравчуков-литвиных и пр. Почему-то врачи увидели следы пыток, честный прокурор принял нужные меры, жители Кагарлыка дают показания, а бабиковым-аваковым-зеленским-геращенкам-винедиктовым нужны дополнительные доказательства. Страшно. И не в том страх, что так безнадежно тупо и безмозгло во власти, а в том, что народ захотел цирка в марте 2019. Получите(((
показати весь коментар
29.05.2020 11:07 Відповісти
вангую, отмазка мусоров началось. сча начнут типа экспертизы по году делать, потом потеряют вещдоки и в конце развалят дело. а потом пор версии мусоровско-прокурорских следователей это девка совратила и изнасиловала положительных типа полицейских.

как по мне суд линча для этой мусорской мразоты и не каких расследований. все и так ясно как божий день. там если копнуть на эту мусорскую мразоту, преступлений будет на 10 пожизненых.
показати весь коментар
29.05.2020 11:55 Відповісти
Огляд гінеколога + заключення судмедексперта. Час-максимум година (це якщо спеціалісти в різних кінцях міста). ДБР, де ви були як розум роздавали?
показати весь коментар
29.05.2020 13:29 Відповісти
 
 