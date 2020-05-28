Зеленський нагородив орденом Хмельницького полковника-танкіста Межакова, який помер у зоні ООС
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького II ступеня командира 1-ї окремої танкової Сіверської бригади полковника Юрія Межакова, який помер 28 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.
Межакова нагороджено орденом посмертно указом президента від 28 травня за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Топ коментарі
+4 Ksenia VB
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+3 Yurii Sliusarchuk
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С учетом того, что такой минимум составляет для административных нарушений 1051 гривну (половину прожиточного минимума), то суммы штрафов достигнут колоссального размера: от 30 до 50 тысяч гривен.
Повторное нарушение или осуществление такого нарушения в особый период будет наказываться штрафом до 100 необлагаемых налогом минимумов (до 100 тысяч гривен). А нарушение законодательства об обороне повлечет за собой штраф в размере до 500 необлагаемых налогом минимумов (до полумиллиона гривен)
При утере военно-учетных документов или их умышленной порче резервистов будут наказывать штрафом до 100 тысяч гривен.
Напомним, президент Зеленский внес сегодня в Раду законопроект о воинской обязанности и воинском учете. Согласно ему, украинцев не будут принимать на работу украинцев без военно-учетного документа...
А зробив правильно.
У него уже были проблемы с сердцем, они начались еще в 2019 году. Однажды Межакова госпитализировали на реанимобиле. "Но это было не настолько серьезно, службе не мешало. Просто за годы войны он многое пропускал через себя. Нервы, переживания... Гибель побратимов бесследно не проходит"
Пресс-офицер оперативного командования "Север" Елена Мокренчук рассказала изданию, что Межакову резко стало плохо днем 28 мая.
"Утром он был на службе - все как обычно. А потом ему резко стало плохо. Оказалось, оторвался тромб. Это шок для многих, горе. Комбрига любили и уважали", - сказала она.
У комбрига остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Они живут в Белой Церкви Киевской области в обычном общежитии...
Св. Писання.