Зеленський нагородив орденом Хмельницького полковника-танкіста Межакова, який помер у зоні ООС

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького II ступеня командира 1-ї окремої танкової Сіверської бригади полковника Юрія Межакова, який помер 28 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Межакова нагороджено орденом посмертно указом президента від 28 травня за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС помер командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Юрій Межаков. ФОТО