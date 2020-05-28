Антикорупційний суд замінив екснардепу Микитасю домашній арешт на утримання під вартою з альтернативою 100 млн грн застави, - САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 28 травня задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінила запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі про заволодіння квартирами Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП Олексія Скибенка і своїм рішенням скасував постанову слідчого судді від 14 травня 2020 року. За рішенням судді Апеляційної палати ВАКС до екс-нардепу застосовано новий запобіжний захід - утримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави", - сказано в повідомленні.

Екснардепа було узято під варту в залі суду відразу після оголошення судового рішення.

Читайте також: Антикорупційний суд відправив екснардепа Микитася під цілодобовий домашній арешт

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

14 травня 2020 р слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту фігуранту справи про заволодіння квартирами Нацгвардії колишньому народному депутату Максиму Микитасю .

Читайте також на "Цензор.НЕТ": САП просить Антикорупційний суд взяти під варту екснардепа Микитася з альтернативою застави 100 млн грн