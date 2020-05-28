ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського. ФОТО

Державним бюро розслідувань в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та спільно з ГУ Внутрішньої безпеки ДФС України, проведено понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України у місті Києві, Львівській та Донецькій областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, посадовці центрального апарату та регіональних органів Державної податкової служби України, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли протиправному формуванню податку на додану вартість. Таким чином, податківці сприяли функціонуванню "конвертаційно-транзитних" груп суб’єктів господарювання та оминанню ними систем автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

За попередніми підтвердженими підрахунками сума збитків завданих державному бюджету у досліджуваних епізодах становить понад 45 мільйонів гривень".









