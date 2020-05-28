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ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського. ФОТО

ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського. ФОТО

Державним бюро розслідувань в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та спільно з ГУ Внутрішньої безпеки ДФС України, проведено понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України у місті Києві, Львівській та Донецькій областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, посадовці центрального апарату та регіональних органів Державної податкової служби України, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли протиправному формуванню податку на додану вартість. Таким чином, податківці сприяли функціонуванню "конвертаційно-транзитних" груп суб’єктів господарювання та оминанню ними систем автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

За попередніми підтвердженими підрахунками сума збитків завданих державному бюджету у досліджуваних епізодах становить понад 45 мільйонів гривень".

ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського 01
ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського 02
ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського 03
ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського 04
ДБР відзвітувало про масові обшуки в податковій: Проводили слідчі дії у справі за заявою ексміністра Уманського 05

Автор: 

конвертцентр (256) податкова (705) обшук (1970) Уманський (82) ДБР (3467)


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і шо клоуни найшли
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28.05.2020 21:45 Відповісти
Палас тонезеленський...
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28.05.2020 21:59 Відповісти
А коли ДБР дасть звіт про обшук в музеї?
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28.05.2020 22:20 Відповісти
Отчитались , о Том сколько дверей сломали .
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28.05.2020 22:38 Відповісти
Ці клоуни стали краще працювати ніж наш великий реформатор та РУКО-РУБ.
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28.05.2020 22:55 Відповісти
матиос с аваковым вертолетами в киев свозил мытарей януковоща и шо? тут тоже решили потрусить по старой схеме... цирк клоуны эх...
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29.05.2020 01:01 Відповісти
Дебилы дебилами. Что они собирались найти в кабинетах руководителей? ХЗ. Они скоро доходятся что их там в серьез воспринимать не будут, даже за мзду не смогут договориться.
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30.05.2020 09:16 Відповісти
 
 