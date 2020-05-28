Федюнін, який вижив у бійні на Житомирщині, про підозрюваного Захаренка: "Він не був нам другом, братом. Але ми ставилися до нього з повагою"

Свідок і єдиний, хто вижив у масовому вбивстві в Новоселиці Житомирської області, Вадим Федюнін стверджує, що загиблі багато років були в приятельських стосунках із підозрюваним у вбивстві Анатолієм Захаренком.

Про це Федюнін розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Ми їздили на ставок до Толі не перший рік, дуже добре його знали, я там був разів п'ятнадцять, напевно, щоразу він нас зустрічав, ми сиділи і святкували разом. Я прочитав в інтернеті про те, що нам там приписують вимагання, ну, це маячня. У Захаренка постійно компанії атовців були, і ми регулярно приїжджали. А Рома Ханенко (один із загиблих. - Ред.) взагалі знав його багато років. Щоб ви розуміли - коли йому операцію в Києві робили, Рома знайшов йому лікаря, це ще на початку 2000-х було", - розповів Федюнін.

За словами чоловіка, компанія неодноразово допомагала Захаренкові грошима і привозила на ставок інших відпочивальників, які платили за риболовлю.

"Він не був нам другом, братом. Але ми ставилися до нього з повагою. Рома був із ним у дружніх стосунках", - розповів Федюнін.

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Пояснити, чому Захаренко почав стріляти, Федюнін не може.

"Може, "білка" у нього, я не знаю. Жодних розумних причин бути не може. Він убив гідних людей, порядних, які йому багато років допомагали. Ось як це пояснити? Я не знаю, як нормальна людина може таке пояснити", - сказав він.

"Я буду Захаренка покидьком називати - він убив тих, хто йому допомагав багато років", - додав чоловік.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.