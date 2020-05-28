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Федюнін, який вижив у бійні на Житомирщині, про підозрюваного Захаренка: "Він не був нам другом, братом. Але ми ставилися до нього з повагою"

Федюнін, який вижив у бійні на Житомирщині, про підозрюваного Захаренка:

Свідок і єдиний, хто вижив у масовому вбивстві в Новоселиці Житомирської області, Вадим Федюнін стверджує, що загиблі багато років були в приятельських стосунках із підозрюваним у вбивстві Анатолієм Захаренком.

Про це Федюнін розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Ми їздили на ставок до Толі не перший рік, дуже добре його знали, я там був разів п'ятнадцять, напевно, щоразу він нас зустрічав, ми сиділи і святкували разом. Я прочитав в інтернеті про те, що нам там приписують вимагання, ну, це маячня. У Захаренка постійно компанії атовців були, і ми регулярно приїжджали. А Рома Ханенко (один із загиблих. - Ред.) взагалі знав його багато років. Щоб ви розуміли - коли йому операцію в Києві робили, Рома знайшов йому лікаря, це ще на початку 2000-х було", - розповів Федюнін.

За словами чоловіка, компанія неодноразово допомагала Захаренкові грошима і привозила на ставок інших відпочивальників, які платили за риболовлю.

"Він не був нам другом, братом. Але ми ставилися до нього з повагою. Рома був із ним у дружніх стосунках", - розповів Федюнін.

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Пояснити, чому Захаренко почав стріляти, Федюнін не може.

"Може, "білка" у нього, я не знаю. Жодних розумних причин бути не може. Він убив гідних людей, порядних, які йому багато років допомагали. Ось як це пояснити? Я не знаю, як нормальна людина може таке пояснити", - сказав він.

"Я буду Захаренка покидьком називати - він убив тих, хто йому допомагав багато років", - додав чоловік.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

Автор: 

вбивство (3079) масове вбивство (74) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+36
а какая куча дерьма была вывалена на погибших людей всякими придурками даже не зная сути проишедшего ,с криками так им и надо вымогателям бандюгам ****@ли эти атошники...
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28.05.2020 22:10
+27
причем тут ато?!нужно быть полным неадекватом спящих расстрелять еще и не одного!+что это за рэкет что приехал нажраться и пойти спать?
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28.05.2020 22:20
+13
Охотничий карабин, во всех охот магазинах можно купить, но таким как ты не продадут, дебилам только деревянные игрушки.
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28.05.2020 22:17
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Моя версия более правдоподобна. Бравые атошники приехали на разборки после того, как Захаренко сдал подполковника за вымогательство. Начали угрожать и вымогать забрать заявление. Пятеро нажрались водяры и оставили двоих стеречь мужика. Те двое начали угрожать изнасилованием с ножом и угрозой жизни. Захаренко оказался крепким орешком и дал отпор в лучших традициях Голливуда. Спящие боевики проснулись от выстрелов и начали палить, но получили, как в тире. Одного из банды стрелок помиловал, чтобы остался в живых свидетель. Это типичная картина сегодняшнего положения в стране. Продажные менты и судьи, аваковский беспредел, полное разложение армейской дисциплины и общественной морали. Война выгодна всем сторонам. Пока не уберут Авакова и военную мафию будет еще хуже. Зеленский слабак - нужен Саакашвили и чрезвычайные полномочия.
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28.05.2020 23:04 Відповісти
Это уже давно всем очевидно, даже тем, кто продолжает рвать на груди тельняшку.
Не будет настоящего срача на эту тему.
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28.05.2020 23:21 Відповісти
Убив семеро, бо ненавидів їх за те, що вони патріоти і убивають російських окупантів, бо був чужим у тому селі., бо сам кацап. А той, що вижив і не постраждав, видно такий самий, як він.
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28.05.2020 23:22 Відповісти
Ну ,если он пожизненное не получит за семь трупов,то тогда о каком правосудия вообще в Украине можно будет говорить
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28.05.2020 23:43 Відповісти
В нашей стране быть можем всё. Вот недавний наглядный пример - Зайцева. Убила 6 человек. Нагло, без капли раскаяния, под наркотой. И даже несмотря на то, что из-за большого резонанса не смогли её отмазать, всё равно вышло в итоге, что по её статье максимальный срок - всего 10 лет. В санатории мля. Вот тебе и справедливость. Так что и в этой трагедии итоговое решение суда может быть далеко от здравого смысла.
p.s. Кстати, совсем не факт, что на данный момент срок в колонии отбывает именно Зайцева.
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29.05.2020 10:27 Відповісти
Федюнин!!! Называть кацапа, цапом это Мало !! Ты должен не спать и не есть, пока не грохнешь этого гада!! Любыми способами!!!
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29.05.2020 13:02 Відповісти
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