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Федюнін, який вижив у бійні на Житомирщині: "Ми військові люди, ми беремо з собою законну мисливську зброю, нічого дивного в цьому не бачу"

Федюнін, який вижив у бійні на Житомирщині:

Єдиний свідок масового вбивства в Житомирській області Вадим Федюнін стверджує, що зброя, з якою його товариші приїхали на риболовлю, залишалася в машинах у чохлах.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Нас було восьмеро осіб. Іскандер, Рома, Козак - з вусами й оселедцем (у нього Розстрига позивний раніше був), Білий - мій напарник (Білоус), Фінн - з Донецька хлопець, Мамаченко - з Лісового, Москалець - здоровий такий ... Всі ми - добровольці, учасники війни, зокрема діючі військовослужбовці. Все це були мої близькі", - розповів Федюнін.

Інформацію про те, що на місці стрілянини знайшли зброю, а на фото не видно вудок, він прокоментував так: "Все у нас було з собою, і вудки, і спінінг, все це на місці залишилося. Зброю брали не всі, але ми військові люди, ми беремо з собою законну мисливську зброю, нічого дивного в цьому не бачу. Зброя залишалася в машинах у чохлах, ми її не діставали. Її дістали вже після вбивства хлопців".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федюнін, який вижив у бійні на Житомирщині, про підозрюваного Захаренка: "Він не був нам другом, братом. Але ми ставилися до нього з повагою"

За словами Федюніна, компанія добре знала господаря ставка Захаренка, багато разів їздила до нього на риболовлю.

"Я прочитав в інтернеті про те, що нам там приписують вимагання, ну, це маячня. ... Я як подивився, яку пургу запускають по всіх каналах, типу, він там за Росію і проти атовців... Було б весело, я би посміхався. У мене скручуються вуха, яку маячню вигадали", - стверджує свідок.

Повний текст інтерв'ю з Вадимом Федюніним читайте тут.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

Автор: 

вбивство (3079) масове вбивство (74) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+15
Військові беруть мисливські рушниці на риболовлю?
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28.05.2020 22:39
+15
"Военные люди" не должны сочетать оружие с пьянкой и употреблением наркотиков. Вы тогда уже или крестик снимите...
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28.05.2020 22:39
+14
Завтра, на карася, візьму кулемет "Максим"..
🤣
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28.05.2020 22:39
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3апланований смертельний теракт(бойова начинка терориста,алькоголю в крові мало).З єдиним свідком попрацювали(навмисно вигороджуе вбивцю,щоб не звинуватили у співпраці з терористом).Зброї та спорядження не було на момент вбивства(свідчить,що самообороною й не пахне).Основна ціль-нацгвардійці.Функції державного захисту-відсутні(барига-орендарь понад усе)
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29.05.2020 08:22 Відповісти
Я тоже воевал, и зарегистрированное ружье имею.
Но даже в голову не приходит носить/возить его с собой.
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29.05.2020 08:05 Відповісти
Да ты шо ,законное ружье он берет,сейчас ,что сезон охоты? ,Рыбалка тоже не канает ,сейчас сезон нереста рыбы ,ловить нельзя. Мой тесть ,имел народной наган после корейской, так он его с собой не таскал,на дачу🤣😂
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29.05.2020 08:20 Відповісти
Судячи по коментарях, більшість коментуючих не тримало в руках ні гладкоствольної ні нарізної зброї. Гладкоствольна мисливська рушниця має реальну вражаючу дистанцію до 100 метрів, тому заряджати рушницю на полюванні дозволяється не ближче 300 метрів від населенного пункту. Нарізна зброя тільки прицільну дальність має до 1 км, а убойна в три рази більше, тому поводження з нарізною зброєю повинно бути максимально обережним і стрільба на полюванні з нарізної зброї допускається тільки в визначених місцях (в більшості з вишок). Тренувальна стрільба може проводитись не де попало, а тільки на стрельбищах. А тепер уявіть себе на прогулянці в лісі, коли хтось поблизу пристрілює нарізну зброю. Ключовим питанням залишається, навіщо група молодих здорових чоловіків, які в разі небезпеки можуть руками порвати будь-кого, беруть з собою в великій кількості небезпечну зброю?
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29.05.2020 08:41 Відповісти
Щось на фото з місця пригоди не видно було волосіні з гачками та поплавком, які б були прив"язані до автомата калашнікова. І до речі, з яких пір калаш в Україні став мисливською зброєю? https://www.unn.com.ua/uploads/media/photo/2020/05/22/a6c8185126c320e52ce2ae5be8464f732f1fb672.jpg
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29.05.2020 11:15 Відповісти
Це мисливський карабін, стріляє одіночними, виглядає як калаш.
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31.05.2020 10:54 Відповісти
З світлин вбачається що місце події було спотворено.......Автомат на місце події підкинули...
Подруге з тих же світлин вбачається, що активних дій з сторони відпочиваючих не було, люди не передбачаючи небезпеки лягли спати.
Не такий він і простий "потерпілий"-вбивця!!!!!!!!!!!!
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29.05.2020 11:39 Відповісти
Вот к чему приводить братание с российскими свиньми!! Всех россиян на фонари!!
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29.05.2020 12:59 Відповісти
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