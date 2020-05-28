Федюнін, який вижив у бійні на Житомирщині: "Ми військові люди, ми беремо з собою законну мисливську зброю, нічого дивного в цьому не бачу"

Єдиний свідок масового вбивства в Житомирській області Вадим Федюнін стверджує, що зброя, з якою його товариші приїхали на риболовлю, залишалася в машинах у чохлах.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Нас було восьмеро осіб. Іскандер, Рома, Козак - з вусами й оселедцем (у нього Розстрига позивний раніше був), Білий - мій напарник (Білоус), Фінн - з Донецька хлопець, Мамаченко - з Лісового, Москалець - здоровий такий ... Всі ми - добровольці, учасники війни, зокрема діючі військовослужбовці. Все це були мої близькі", - розповів Федюнін.

Інформацію про те, що на місці стрілянини знайшли зброю, а на фото не видно вудок, він прокоментував так: "Все у нас було з собою, і вудки, і спінінг, все це на місці залишилося. Зброю брали не всі, але ми військові люди, ми беремо з собою законну мисливську зброю, нічого дивного в цьому не бачу. Зброя залишалася в машинах у чохлах, ми її не діставали. Її дістали вже після вбивства хлопців".

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За словами Федюніна, компанія добре знала господаря ставка Захаренка, багато разів їздила до нього на риболовлю.

"Я прочитав в інтернеті про те, що нам там приписують вимагання, ну, це маячня. ... Я як подивився, яку пургу запускають по всіх каналах, типу, він там за Росію і проти атовців... Було б весело, я би посміхався. У мене скручуються вуха, яку маячню вигадали", - стверджує свідок.

Повний текст інтерв'ю з Вадимом Федюніним читайте тут.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.