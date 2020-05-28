Затримано групу, що займалась переправленням нелегалів через український кордон у країни ЄС, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники Нацполіції спільно з СБУ викрили протиправну діяльність групи осіб, які займалися незаконним переправленням іноземців через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Так, організаторка угруповання користуючись зв’язками з іноземними діаспорами, серед іноземців здійснювала підбір "бажаючих" незаконно потрапити до країн Європейського Союзу поза пунктами пропуску митного контролю. Підібравши певну кількість нелегальних мігрантів, жінка отримувала він них грошову винагороду. А далі її спільники мали забезпечувати іноземцям переправлення через український кордон.

Частину зловмисників затримали поблизу м. Рахів Закарпатської області у порядку ст. 208 КПК України, в момент вчинення ними правопорушення. Інших учасників злочинної групи затримано у Києві.

Під час проведення обшуків за місцем проживання та перебування підозрюваних вилучено низку речових доказів: мобільні телефони, 10 тисяч доларів, які підозрювані отримали за переправлення двох осіб. Також поліцейські вилучили транспортні засоби, на яких пересувалися зловмисники. Автомобілі поміщено на поліцейський майданчик тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинені з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

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