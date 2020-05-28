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Новини
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Федюнін, який вижив під час стрілянини на Житомирщині, - про те, як шукав допомоги в селі: "Ломлюся в хати, ніхто мені не відчиняє. Світло всі гасять"

Федюнін, який вижив під час стрілянини на Житомирщині, - про те, як шукав допомоги в селі:

Єдиний свідок масового вбивства на Житомирщині Вадим Федюнін стверджує, що зміг втекти від Анатолія Захаренко, який розстріляв його друзів, у село, але довго не міг домогтися допомоги місцевих жителів.

Про це Федюнін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Забігаю я в село. Село починається, вулиця йде від цих озер, воно вздовж річки йде. І вулиця освітлена. А я ж іще, бачите, в окулярах, у мене мінус чотири. Зайшов у третю хату, але дідусь відвернувся, вимкнув світло", - розповів він.

Після цього Федюнін побіг в інші двори.

"Не пам'ятаю, хто відкрив. Я кажу: "Бл#дь, у Толіка, у Кацапа (його Кацапом там називають), викличте поліцію, швидку, там поранені пацани!". Подзвонили синові Толіковому ... Господарі іховалися в будинку, дзвонили з дому: "Все, вали звідси, нам не треба неприємностей". Ломлюся в хати, ніхто мені не відчиняє. Світло всі гасять", - говорить Федюнін.

За словами чоловіка, він очікував, що Захаренко з'явиться за ним у село і застрелить.

Читайте також: Єдиний свідок масового вбивства на Житомирщині Федюнін: "Пролунали постріли. І крики одночасно з пострілами: "Ах ти ж, сука"

"Дивлюся, світло навпроти включається. Двір такий нормальний, виходить дядько здоровий, шеврони. Я: "Ой, клас, братушаня, подивися, я босоніж, виклич міліцію, швидку!" "Відійди отсюда, я тобі зараз палкою, щойно у мене по подвір'ю лазив. Нічого не хочу слухати, які убійства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!"", - розповів він.

Допомогу вдалося знайти як мінімум у четвертій за рахунком хаті.

"У наступній хаті горить світло. Підбігаю, відбиваюсь від собачки. Стукаю. Дружина кличе чоловіка. Виходить тверезий ​​чоловік, спортивний, накачаний. Потім я вже побачив, що у нього пістолет був, "резинка", вочевидь. Він викликав, почав дзвонити. Викликає поліцію. Вислухав спочатку мене. Каже, я співробітник спецорганів, не переживай, розповідай, я тебе не вижену. Дзвонить до себе на службу і каже ... Він каже по телефону: "До мене прийшов такий-то, заявив про те-то. Я дістаю зброю, буду його захищати". Тобто, там зафіксовано це все. Ось і все, в принципі", - розповів Федюнін.

Читайте також: Федюнін, який вижив у бійні на Житомирщині: "Ми військові люди, ми беремо з собою законну мисливську зброю, нічого дивного в цьому не бачу"

Повний текст інтерв'ю з Вадимом Федюніним читайте тут.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

Автор: 

вбивство (3079) масове вбивство (74) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+50
«Помощь удалось как минимум в четвертом по счету доме.
"Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, "бИсточник: https://censor.net.ua/n3198720».
4-й, то 25%.
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28.05.2020 23:37
+32
"...его Кацапом там называют..." - своє поганяло не даремно заслужив.
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28.05.2020 23:45
+24
Я бы тоже не открыл. А кто же тебе откроет если в Украине ниукого нет не то что оружия в доме а и права на защиту. Зови мусоров. У них только есть право на насилие. Ето страна рабов, Карл, где каждый за себя.
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29.05.2020 00:01
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Що?Українофобне шоколадно-колорадне гімно,якому вже тоді в 14-му на Майдані копняків нікуди було ставити,коли гидке фотографувало майданівців з бульдозера,аби їх повбивали під Іловайськом пізніше-владу й узурпувало, скористалося,падло, таким же жадібним до грошей байданутим(Обамчик,котрий Кличка хотів слабаком виявився і навіть Крим профукав агресору путлеру).Тому вампірне нассалося української крові своїми 104-ма клешнями-присосками за 5-ть років-не луснуло ще.Якби 1)хоча б один депутат ВР загинув на фронті за 5-ть років,коли керувало це офшорне2)хочя б мордорові не дозволило в Раду Европи зайти,3)хочя б не орендувало 122 тис.га с/х землі під власний агрокомплекс,4)хочя б не гнало вугілля з ОДЛО через Білорусь,5)хоча б не дозволило медведчукам-захопити медіа,6)хоча б одного посадило за "Путин-введи войска,7)хоча б деп.недоторканість зняло,8)хоча б синка Мішу української мови навчило і т.далі. Нічого-лусне мов гнида,як Саак до влади прийде.
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29.05.2020 05:44 Відповісти
Stephan, горячо, наболело. Понимаю вас, вы сказали о прошлом. Можно о будущем мне пояснить. Но только будущем, которое дает возможность сохранить независимость Украины. Каким образом вы это видите? Ведь не с бабушкой Юлей. Если с ней то ничего отвечать не надо, потому что это утопия.
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29.05.2020 05:50 Відповісти
Я вам отвечаю с 2017-го:"Система "Кучка-потрох 2000"-преступна,а будущее за СаакашвилiФедюнін, який вижив під час стрілянини на Житомирщині, - про те, як шукав допомоги в селі: "Ломлюся в хати, ніхто мені не відчиняє. Світло всі гасять" - Цензор.НЕТ 8033. https://censor.net/ua/user/317817

Поростятьій?Не оправдьівай путлераста-кацап-(как цап) - касапу-(палачу-головорезу)-слишком много чести!Знай-когда даже нацистьі символ свой несли впереди себя,рашист лез в Крьім тайно,ночью,как шакал "зелёньім человечком", на Донбас- "ихтамнетом"Теперь закономерно-статус его"никто", звать его "никак", ник "чужой" и всё ,что работает без дров,угля,мазута,шамана и попа-мордорцу,лишнехромосомному, не понять уже никогда-флаг свой он прос...ал,честь-изгадил,а совести никогда и небьіло!Чемь лучше тьі,петюшка?Землю свою не освободил,с оккупантом торгуешь "на крови",бабло-в оффшорах,безвиз с агрессором,пособники-убийцьі украинцев на свободе,ворье казньі народной-в бегах...Вьіходит,тьі-однотурое дерьмо и есть та гнида,которая по палаткам патриотов окурками стрелляет ночью,лишь бьі у "корьіта"остаться,так как мамку твою украинку касап вшивьій когда-то трахнул- тьі и появилось,прьігающее кусючее животное!Оружие дают под Саака,а твою мафию-к ногтю!Спамит оно ещё американцев,чучело!https://censor.net/ua/comments/locate/3041154/01921669-7758-720c-bd57-4ac4c92be154
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29.05.2020 06:13 Відповісти
«крючок в каморке злого Карабаса-Барабаса» у Саакашвили VS ненависть к х@йлу - у Пороха.
Stephan, ваша злоба плохой советчик. Кандидатура Саакашвили? Может быть, но вы же понимаете, что он по существу не гражданин Украины. Предав Грузию, предатьУкраину за миг может.
Стереотипный Саакашвили не вор. Но, тогда почему не имея бизнеса, он имеет достаточно средств для покупки излишней недвижимости и земли в Грузии, Нидерландах и Украине? Вы можете себе позволить хотя бы десятую часть этого? Но стереотипный Саакашвили не вор.
Сегодня Порох борется за status quo, что предал Саакашвили в Грузии, подписав мирный договор с оккупантом, когда уже американцы готовы были помочь. Этот договор, кстати, его ахилесова пята, его «крючок в каморке злого Карабаса-Барабаса». Может быть, поэтому сегодня Саакашвили ищет мир с оккупантом Украины. А борьба с коррупцицией для него как и для Зе - всего лишь hype. Саакашвили сегодня с теми, кто хочет Украину кинуть в совок, положив ее под кованный сапог русских нацистов. Вы этого хотите, когда ратуете за него? Этот его "крючок" ФСБ и есть главный недостаток Саакашвили. И, напротив, свобода в действиях и ненависть к х@йлу - главное преимущество Пороха.
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29.05.2020 17:44 Відповісти
У вас в кожному реченні-злоба до всього українського,кацап лахтинський.Ба ,язик замість мозгу ментально відмовляється порівняти українство https://www.obozrevatel.com/society/*******-ukrainskij-no-****-poroshenko-obyasnil-pochemu-razgovarivaet-na-russkom.htm соє-риговського Порошенка і українство https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM демократа Саакашвілі .Коли немає чим аргументувати-лишньохромосомне переходить на сру.пропаганду від рузьге *****.
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30.05.2020 00:48 Відповісти
На ваше "почему" з дитячого садочка є відповідь "по-качану",бо "лом ломом вишибають".Мені абсолютно не болить-я далекий від совкового менталу.Але як забути час,коли в Естонії(наприклад) пройшло роздержавлення,передача землі до місцевих громад,приватизація власності-в Україні мажорні комуняки під виглядом спілок почали дерибанити усе,що по-праву належало народу.Як забути,коли батьки спробували орендувати ставок(це при тому,що батько 14-ть років відлітав на пасажирському ЯК-40,мати вчителювала)Рибалка-це не бізнес по-українськи-вклали зароблене роками в оформлення,закупили мальок,їжу аж з Німеччини,а через місяць приїхали двоє (навіть досі невідомо звідки)-виставили рахунок...Ще через місяць самоскид висипав машину хлорки у воду ставка-весь мальок виплив на поверхню...батько сказав:в цій країні більше перспективи немає-поїхали звідси.Тому забути -для мене-це зрадити память народну і забути,що кров вбитих біля ставка нацгвардійців на руках тих бандюків 90-х на зразок мафії "кучка-потрох 2000".Зараз,коли люди в Америці за смерть одного,вбитого поліціянтами виходять на протести мільони людей -в Україні за сім смертей нацгвардійців-навіть не визначили,що це теракт проти захистників українського народу,які щойно повернулися з фронту.Радійте,ви за цю-зрощену з криміналом барижну систему ратуєте!
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30.05.2020 02:07 Відповісти
Stephan, я не хотел вас обидеть. Но вы горячи. Мои друзья посмеялись, когда я сказал, что меня назвали "кацап лахтинський". Они то меня знают. Мы знаем, что бандиты не только в РФ-и, но и в Украине не дают людям жить. Ваша ситуация знакома многим, когда на успешно созданный бизнес приходят бандиты и забирают его в пользу властьимущих и свой %. Не только вы сделали вывод, что бизнес делать не дают бандиты и силовые органы, крышующие одних и уничтожающие конкурентов. И что? Не надо поддерживать волонтеров, патриотов реального лидера, кто может объединить народ в защите независимости Украины? Вы считаете, что Саакашвили, я считаю, что Порох. Разошлись. А теперь тест на то, чтобы понять с кем я говорю. Итак через 4 года во второй тур не вышел Саакашвили, а вышли Порох и Зе. За кого вы проголосуете?
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30.05.2020 02:30 Відповісти
З чого ви взяли,що я сержусь на смішних "свідків покращення з 8-м до 28-м грн за долар"?Це ж Україна-29-ть років дерибанщиків при владі тримають(В Америці,наприклад за один випадок поліцейського безчинства-мільйони людей на вулицях)Що маємо-те маємо-5ть років аваківщини при Порохові і рік при Зелепусі-це вже анекдот(13-ть поліціантів ганяють одного спортсмена,який купається у водоємі).Насправді ж діяльність політика має оцінюватися за рівнем довіри населення.На сьогодні 70% -ів населення не довіряють як 5-и річній діяльності пороха,так і 57%-ів вже не довіряють зелі і саме через аваківщину("мінував"західні кордони для Михо,"мінує"захистників України в тилу,коло ставків)
Ратувати за таких бариг при владі-я просто не хочу(памятаю 2007-ий-2010-ий порося в Нацбанку,коли наші заощадження "Трансбанку" пропали).Малюй свої 5-и канальні інсинуації,але факти нікуди не сховати-виродки,виховані у м.Бендерах(Придністровя) для мене рівні хрякам м.Донецька,незалежно,що один заощадження тримає,чи бізнес веде на Сході,інший-на Заході,але при звязках зі Східом через Білорусію.https://www.svaboda.org/a/29781480.html .Не голосую за таких(я-американец)
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30.05.2020 03:39 Відповісти
Итак через 4 года во второй тур не вышел Саакашвили, а вышли Порох и Зе. За кого вы проголосуете?
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30.05.2020 04:02 Відповісти
Читайте вище уважніше please
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30.05.2020 04:11 Відповісти
Цитата: "Оружие должно быть в Украине и каждого здорового человека"

- - -
У нас физически здоровых людей большинство, но очень мало людей которым советская репрессивная система плавно перестроившаяся в гнилой мафиозный строй не повредила мозг сделав их трусливыми, завистливыми и безразличными к чужой беде по типу "моя хата з краю"
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29.05.2020 07:56 Відповісти
у пострелянных атошников было оружие. а толку?
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29.05.2020 08:31 Відповісти
Розповідь цього вижившого ставить ще більше питань, аніж дає відповідей.
Щось він не договорює. І в його розповіді багато нестиковок.
Зрозуміло одне. Якщо люди курять шмаль, вживають алкоголь і їздять зі зброєю, то нічого хорошого з цього не вийде.
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29.05.2020 04:48 Відповісти
Приїхали на рибалку, тільки ні вудок ні риби виловленої чомусь ніде не видно. Цікаво, всі рибаки з калашами на рибалочку їздять?
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29.05.2020 06:37 Відповісти
Схоже,що це зараня запланований смертельний теракт(бойова начинка терориста,алькоголю в крові мало).З єдиним свідком попрацювали(навмисно вигороджуе вбивцю,щоб не звинуватили у співпраці з терористом).Зброї та спорядження не було на момент вбивства(свідчить,що самообороною й не пахне).Основна ціль-нацгвардійці.Функції державного захисту-відсутні(барига-орендарь понад усе)
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29.05.2020 08:15 Відповісти
Схоже на битовуху. Горілка з травичкою - дах зносить. Якщо цей Толік намішав - то його дії зрозумілі, це біла горячка.
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29.05.2020 06:39 Відповісти
Может, и горячка, но за такое - пожизненное надо давать. Убийство нескольких человек при отягчающих обстоятельствах(под воздействием алкоголя).
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29.05.2020 09:55 Відповісти
Щоб там не було, але вбити 7-х людей, в тому числі сплячих, це вже бійня. Хотілося б сподіватися на об*єктивне і повне розслідування цього масового вбивства.
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29.05.2020 07:47 Відповісти
Помогают только люди с оружием в доме!
Вывод: для наведения порядка в стране, нужно раздать народу оружие из совковых складов.
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29.05.2020 07:51 Відповісти
постреляные атошники были вооружены до зубов. возможно это и повлияло на Захаренка. Начал стрелять первым, может, пригрозили ему...
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29.05.2020 08:34 Відповісти
Ты почитай сначала полностью интервью и не гони хрень. "Вооруженные до зубов"- это у них было охотничье оружие , законное. Большинство из них на момент стрельбы спали.
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29.05.2020 09:49 Відповісти
судя по фото, у них были автоматы
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29.05.2020 10:40 Відповісти
Всё оружие было законное, я не помню точно какое, читай полное интервью с этим человеком, он подробно говорит об оружии. Там мог быть полуавтомат.
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29.05.2020 12:50 Відповісти
может и законное, но не охотничье точно. А вот постреляли их из охотничьего.
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29.05.2020 12:59 Відповісти
Їдь у свій кацапстан, москалику.
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29.05.2020 09:59 Відповісти
Если к тебе приехали в гости нормальные люди, а ты их убил, то , значит, ты последняя скотина и выродок.

А то уже начали искать причины, которые могли бы оправдать поведение этого урода.
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29.05.2020 07:54 Відповісти
Да просто опять хотят сделать из атошников бандитов. Это сейчас цель у власти. Просто не повезло, и один сбежал, версия с бандюганами не прошла.
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29.05.2020 12:52 Відповісти
В нас по селах поночі невідчиняють...Такі реалії
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29.05.2020 08:12 Відповісти
Тим паче незнайомим.
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29.05.2020 10:07 Відповісти
да нет, тут просто совпадение, и все 4 хаты оказались с краю
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29.05.2020 08:17 Відповісти
Потрібна людям зброя у вільному продажі як в США. Бо вижити коли бандити всі і Суд, і міліція , і рекет, і ЗМОП без зброї є не можливо!
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29.05.2020 08:22 Відповісти
А хто Вам заважає придбати зброю? Не наркоман, не алкаш, не судимий, гроші є - значить рушниця в домі є. Які проблеми?
І не ідеалізуйте США, там досить сурові правила носіня зброі. Зброю потрібно носити так, всі бачили, що Ви озброєні. Іначе - це порушеня Закону. Я скільки там бував - жодного разу не бачив озброєну людину.
В автівці зброя у них часто є, в домі є. Украінські закони відрізняються тільки тим, що пістолети не можна придбати та носити.
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29.05.2020 11:39 Відповісти
правильно сделали, что не открыли. никто бы не открыл. они же там не первый раз гостевали. бухали, траву курили. этим должно было закончиться.
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29.05.2020 08:36 Відповісти
и при этом все были вооружены до зубов
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29.05.2020 08:37 Відповісти
Что "правильно"? Хотя бы позвонили в полицию,если зассали спрятать. Но просто закрывали двери, жлобье.
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29.05.2020 09:48 Відповісти
Жахлива подія... а правду може усю так і не пізнаємо...
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29.05.2020 08:43 Відповісти
Страна запуганних идиотов, даже мелкий зебил здесь бугор.
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29.05.2020 09:14 Відповісти
Да уж((( ну и народ у нас(( в общей массе - жлобы. Есть нормальные, но вон один на деревню((( примерно, как по стране несколько процентов достойных из всей биомассы.
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29.05.2020 09:46 Відповісти
Он просто вооруженный. Остальные - безоружное чмо, быдло, скоты. Хуже скотолв: те хоть кому-то интересны.
Вот вам живая иллюстрация о пользе/вреде права на владение оружием. Если жлобский наш народец обязанность защищать себя и своих близких валит на "государство", ну так и ждите, пока оно в испитом лице местного мента придет на помощь.
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29.05.2020 10:03 Відповісти
Ну, лично я "за" свободное владение оружием. Просто те люди, которые его не пустили на порог, могли хотя бы дать позвонить? Они просто выгнали его((
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29.05.2020 10:10 Відповісти
Ну, это вроде вопроса про курицу и яйцо: то ли люди оскотинились от беззащитности, то ли беззащитны из-за своего скотства.
В конце концов, я сомневаюсь, что право защищаться нашему народцу сильно поможет. Кроме права нужна готовность. Кроме оружия нужны яйца. А наш быдловатый народец давно приучен обходиться без них: скоро почкованием размножаться будет.
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29.05.2020 10:19 Відповісти
Зоя, якщо Ви не в курсі, то доповідаю, в Украіні вже ДАВНО вільно можна володіти зброєю. Навіть снайперською гвинтівкою з оптикою. Не можна тільки пістолет.
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29.05.2020 11:44 Відповісти
Спасибо, я в курсе. Я не стала подробно расписывать про короткостволы.У мужа есть оружие.
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29.05.2020 12:43 Відповісти
Хочу добавить, что и у друзей мужа тоже)) Так что, если что, то они готовы. Слава Україні!
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29.05.2020 12:46 Відповісти
Мутна якась історія.
І свідчення цього вцілілого нічого не проясняють. Навпаки - запутують.
Наприклад він каже, що зброю ніхто із загиблих не діставав з машини. Питання - хто ж її дістав. Дуже сумнівно щоб цей арендатор після пострілів кинувся до машини шукати зброю.
Крім того не зрозуміло де взялась рушниця в арендатора. Не сидів же він з нею за столом. І тому подібне......
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29.05.2020 10:02 Відповісти
Ничего мутного. Вариант: стрелок достал оружие и вложил в руки убитым для инсценировки нападения.
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29.05.2020 10:11 Відповісти
Читайте полное интервью.
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29.05.2020 10:12 Відповісти
Він охороняв свій ставок, що не зрозуміло? Мабуть і з сусідами не спілкується. Нещодавно в нього був конфлікт з односельчанином і теж з застосуванням рушниці. Місцева поліція, підгодована орендатором, перевела справу в цивільний конфлікт, а рушницю визначила, як дрючок.
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29.05.2020 10:16 Відповісти
Скажи какой рэмбо кацап, застрелить семерых вооружоных из охотничьего, да лаптеногий?
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29.05.2020 13:40 Відповісти
Вот он добрый украинский народ, электорат Бубочки.
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29.05.2020 12:17 Відповісти
Так до этого довёл наши органы Аваков-рюкзаков и президент Зеленский!! Им всё по хер!! Лишь бы рейтинг был высоким!! .........А вообще очень грустно и жалко, что какой то кацап немытый татаро-монгол держит в страхе всё село. Давно бы взяли его на вилы козачки!!, Что -то там не чисто со стороны наших мусоров и гвардейцев?? наверняка не поделили на грабленное!!
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29.05.2020 12:50 Відповісти
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