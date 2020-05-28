Федюнін, який вижив під час стрілянини на Житомирщині, - про те, як шукав допомоги в селі: "Ломлюся в хати, ніхто мені не відчиняє. Світло всі гасять"
Єдиний свідок масового вбивства на Житомирщині Вадим Федюнін стверджує, що зміг втекти від Анатолія Захаренко, який розстріляв його друзів, у село, але довго не міг домогтися допомоги місцевих жителів.
Про це Федюнін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Забігаю я в село. Село починається, вулиця йде від цих озер, воно вздовж річки йде. І вулиця освітлена. А я ж іще, бачите, в окулярах, у мене мінус чотири. Зайшов у третю хату, але дідусь відвернувся, вимкнув світло", - розповів він.
Після цього Федюнін побіг в інші двори.
"Не пам'ятаю, хто відкрив. Я кажу: "Бл#дь, у Толіка, у Кацапа (його Кацапом там називають), викличте поліцію, швидку, там поранені пацани!". Подзвонили синові Толіковому ... Господарі іховалися в будинку, дзвонили з дому: "Все, вали звідси, нам не треба неприємностей". Ломлюся в хати, ніхто мені не відчиняє. Світло всі гасять", - говорить Федюнін.
За словами чоловіка, він очікував, що Захаренко з'явиться за ним у село і застрелить.
"Дивлюся, світло навпроти включається. Двір такий нормальний, виходить дядько здоровий, шеврони. Я: "Ой, клас, братушаня, подивися, я босоніж, виклич міліцію, швидку!" "Відійди отсюда, я тобі зараз палкою, щойно у мене по подвір'ю лазив. Нічого не хочу слухати, які убійства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!"", - розповів він.
Допомогу вдалося знайти як мінімум у четвертій за рахунком хаті.
"У наступній хаті горить світло. Підбігаю, відбиваюсь від собачки. Стукаю. Дружина кличе чоловіка. Виходить тверезий чоловік, спортивний, накачаний. Потім я вже побачив, що у нього пістолет був, "резинка", вочевидь. Він викликав, почав дзвонити. Викликає поліцію. Вислухав спочатку мене. Каже, я співробітник спецорганів, не переживай, розповідай, я тебе не вижену. Дзвонить до себе на службу і каже ... Він каже по телефону: "До мене прийшов такий-то, заявив про те-то. Я дістаю зброю, буду його захищати". Тобто, там зафіксовано це все. Ось і все, в принципі", - розповів Федюнін.
Повний текст інтерв'ю з Вадимом Федюніним читайте тут.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.
Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.
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Поростятьій?Не оправдьівай путлераста-кацап-(как цап) - касапу-(палачу-головорезу)-слишком много чести!Знай-когда даже нацистьі символ свой несли впереди себя,рашист лез в Крьім тайно,ночью,как шакал "зелёньім человечком", на Донбас- "ихтамнетом"Теперь закономерно-статус его"никто", звать его "никак", ник "чужой" и всё ,что работает без дров,угля,мазута,шамана и попа-мордорцу,лишнехромосомному, не понять уже никогда-флаг свой он прос...ал,честь-изгадил,а совести никогда и небьіло!Чемь лучше тьі,петюшка?Землю свою не освободил,с оккупантом торгуешь "на крови",бабло-в оффшорах,безвиз с агрессором,пособники-убийцьі украинцев на свободе,ворье казньі народной-в бегах...Вьіходит,тьі-однотурое дерьмо и есть та гнида,которая по палаткам патриотов окурками стрелляет ночью,лишь бьі у "корьіта"остаться,так как мамку твою украинку касап вшивьій когда-то трахнул- тьі и появилось,прьігающее кусючее животное!Оружие дают под Саака,а твою мафию-к ногтю!Спамит оно ещё американцев,чучело!https://censor.net/ua/comments/locate/3041154/01921669-7758-720c-bd57-4ac4c92be154
Stephan, ваша злоба плохой советчик. Кандидатура Саакашвили? Может быть, но вы же понимаете, что он по существу не гражданин Украины. Предав Грузию, предатьУкраину за миг может.
Стереотипный Саакашвили не вор. Но, тогда почему не имея бизнеса, он имеет достаточно средств для покупки излишней недвижимости и земли в Грузии, Нидерландах и Украине? Вы можете себе позволить хотя бы десятую часть этого? Но стереотипный Саакашвили не вор.
Сегодня Порох борется за status quo, что предал Саакашвили в Грузии, подписав мирный договор с оккупантом, когда уже американцы готовы были помочь. Этот договор, кстати, его ахилесова пята, его «крючок в каморке злого Карабаса-Барабаса». Может быть, поэтому сегодня Саакашвили ищет мир с оккупантом Украины. А борьба с коррупцицией для него как и для Зе - всего лишь hype. Саакашвили сегодня с теми, кто хочет Украину кинуть в совок, положив ее под кованный сапог русских нацистов. Вы этого хотите, когда ратуете за него? Этот его "крючок" ФСБ и есть главный недостаток Саакашвили. И, напротив, свобода в действиях и ненависть к х@йлу - главное преимущество Пороха.
Ратувати за таких бариг при владі-я просто не хочу(памятаю 2007-ий-2010-ий порося в Нацбанку,коли наші заощадження "Трансбанку" пропали).Малюй свої 5-и канальні інсинуації,але факти нікуди не сховати-виродки,виховані у м.Бендерах(Придністровя) для мене рівні хрякам м.Донецька,незалежно,що один заощадження тримає,чи бізнес веде на Сході,інший-на Заході,але при звязках зі Східом через Білорусію.https://www.svaboda.org/a/29781480.html .Не голосую за таких(я-американец)
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У нас физически здоровых людей большинство, но очень мало людей которым советская репрессивная система плавно перестроившаяся в гнилой мафиозный строй не повредила мозг сделав их трусливыми, завистливыми и безразличными к чужой беде по типу "моя хата з краю"
Щось він не договорює. І в його розповіді багато нестиковок.
Зрозуміло одне. Якщо люди курять шмаль, вживають алкоголь і їздять зі зброєю, то нічого хорошого з цього не вийде.
Вывод: для наведения порядка в стране, нужно раздать народу оружие из совковых складов.
А то уже начали искать причины, которые могли бы оправдать поведение этого урода.
І не ідеалізуйте США, там досить сурові правила носіня зброі. Зброю потрібно носити так, всі бачили, що Ви озброєні. Іначе - це порушеня Закону. Я скільки там бував - жодного разу не бачив озброєну людину.
В автівці зброя у них часто є, в домі є. Украінські закони відрізняються тільки тим, що пістолети не можна придбати та носити.
Вот вам живая иллюстрация о пользе/вреде права на владение оружием. Если жлобский наш народец обязанность защищать себя и своих близких валит на "государство", ну так и ждите, пока оно в испитом лице местного мента придет на помощь.
В конце концов, я сомневаюсь, что право защищаться нашему народцу сильно поможет. Кроме права нужна готовность. Кроме оружия нужны яйца. А наш быдловатый народец давно приучен обходиться без них: скоро почкованием размножаться будет.
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І свідчення цього вцілілого нічого не проясняють. Навпаки - запутують.
Наприклад він каже, що зброю ніхто із загиблих не діставав з машини. Питання - хто ж її дістав. Дуже сумнівно щоб цей арендатор після пострілів кинувся до машини шукати зброю.
Крім того не зрозуміло де взялась рушниця в арендатора. Не сидів же він з нею за столом. І тому подібне......