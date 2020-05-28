Федюнін, який вижив під час стрілянини на Житомирщині, - про те, як шукав допомоги в селі: "Ломлюся в хати, ніхто мені не відчиняє. Світло всі гасять"

Єдиний свідок масового вбивства на Житомирщині Вадим Федюнін стверджує, що зміг втекти від Анатолія Захаренко, який розстріляв його друзів, у село, але довго не міг домогтися допомоги місцевих жителів.

Про це Федюнін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Забігаю я в село. Село починається, вулиця йде від цих озер, воно вздовж річки йде. І вулиця освітлена. А я ж іще, бачите, в окулярах, у мене мінус чотири. Зайшов у третю хату, але дідусь відвернувся, вимкнув світло", - розповів він.

Після цього Федюнін побіг в інші двори.

"Не пам'ятаю, хто відкрив. Я кажу: "Бл#дь, у Толіка, у Кацапа (його Кацапом там називають), викличте поліцію, швидку, там поранені пацани!". Подзвонили синові Толіковому ... Господарі іховалися в будинку, дзвонили з дому: "Все, вали звідси, нам не треба неприємностей". Ломлюся в хати, ніхто мені не відчиняє. Світло всі гасять", - говорить Федюнін.

За словами чоловіка, він очікував, що Захаренко з'явиться за ним у село і застрелить.

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"Дивлюся, світло навпроти включається. Двір такий нормальний, виходить дядько здоровий, шеврони. Я: "Ой, клас, братушаня, подивися, я босоніж, виклич міліцію, швидку!" "Відійди отсюда, я тобі зараз палкою, щойно у мене по подвір'ю лазив. Нічого не хочу слухати, які убійства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!"", - розповів він.

Допомогу вдалося знайти як мінімум у четвертій за рахунком хаті.

"У наступній хаті горить світло. Підбігаю, відбиваюсь від собачки. Стукаю. Дружина кличе чоловіка. Виходить тверезий ​​чоловік, спортивний, накачаний. Потім я вже побачив, що у нього пістолет був, "резинка", вочевидь. Він викликав, почав дзвонити. Викликає поліцію. Вислухав спочатку мене. Каже, я співробітник спецорганів, не переживай, розповідай, я тебе не вижену. Дзвонить до себе на службу і каже ... Він каже по телефону: "До мене прийшов такий-то, заявив про те-то. Я дістаю зброю, буду його захищати". Тобто, там зафіксовано це все. Ось і все, в принципі", - розповів Федюнін.

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Повний текст інтерв'ю з Вадимом Федюніним читайте тут.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.