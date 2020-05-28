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Бахматюк назвав "незаконним і упередженим" рішення Апеляційної палати ВАКС про обрання йому запобіжного заходу у справі VAB банку

Бахматюк назвав

Власник VAB банку Олег Бахматюк прокоментував рішення Апеляційної палати ВАКС про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться в його заяві.

У тексті зазначається: "Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, що скасувало законне рішення першої інстанції, є демонстрацією політичної заангажованості цього судового процесу і було, на жаль, ухвалене за безпосереднім втручанням директора НАБУ Артема Ситника, який вважає мене особистим ворогом і діє з мотивів особистої помсти, нехтуючи правосуддям. Артем Ситник, за моїми даними особисто їздив до ВАКС і, де-факто, втручався в процес. Прямим доказом цього є те, що в ідентичних справах тієї ж Апеляційної палати ВАКС, наприклад, у справі Клименка та у справі Клюєва - було прийняте прямо протилежне рішення і відмовив у застосуванні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Рішення ВАКС не можна пояснити з точки зору права, воно є абсолютно нелогічним - заочно заарештовувати людину, про місцеперебування якої було офіційно повідомлено слідчі органи, згідно положень міжнародної правової конвенції заборонено. Таке рішення можна пояснити тільки політичною коньюктурою, і воно не має жодного відношення до принципів і норм українського і міжнародного права.

Відомо, що пан Ситник при підготовці цього засідання перебував в тісному контакті з суддями Апеляційної палати, щоб переконати їх у винесенні такого рішення.

Це відбувалось на фоні переговорів і моїх декларацій щодо готовності до співпраці для повернення коштів заборгованості до бюджету держави (нагадаю всім, що перший раз я запропонував віддати гроші державі два роки тому). Ми хочемо зберегти робочі місця, що надзвичайно важливо в період пандемії, світової економічної кризи, що заторкнула і економіку України. Ми хочемо зберегти підприємство - великого платника податків і важливого учасника економічних процесів. Ми хочемо бути позитивним прикладом вирішення ситуації, що виникла після безпрецедентної банківської чистки, яка проводилась НБУ у 2014-2015 роках, коли з ринку були виведені більшість українських банків. Хочемо бути прикладом таких ініціатив для інших банків і їх власників, що було б в інтересах держави.

На жаль, люди, які з нами воюють, використовуючи свої можливості і свій вплив, не діють в інтересах України, знищуючи велику компанію, великого платника податків, великого роботодавця. Вони діють у власних інтересах. Вони діють з власних амбіцій і небажання визнавати власні помилки і незаконність своїх дій. Прикро, що Апеляційна палата ВАКС скасувала законне рішення першої інстанції і ухвалила в свою чергу рішення незаконне, яке буде оскаржене в міжнародних судах як таке, яке суперечить принципам верховенства права.

Це рішення зупинило рух на шляху до мирного вирішення питання повернення заборгованості банків, чого ми прагнули і чого добивались. Це стало демонстрацією, що хороші ініціативи з позитивними економічними наслідками нашій державі, на жаль, нецікаві. Що такі люди, як Ситник і його оточення, використовуючи своє службове становище і політичний вплив, можуть безкарно розправитись з людиною, що дозволила собі озвучити чітку принципову позицію щодо директора НАБУ і його дій та методів.

Ситуація, в якій ми опинились, є неочікуваною саме через її абсурдність і неправомірність. Вона демонструє, що громадяни нашої країни є незахищеними перед політичною кон’юнктурою, можуть бути покарані за свою позицію з повним порушенням правових норм. Ця ситуація показує, що в нашій країні і досі діють подвійні стандарти - та сама Апеляційна палата ВАКС приймає рішення у справі Клименка чи Клюєва, а потім, у такій же ситуації - абсолютно протилежне у справі Бахматюка. На жаль, пан Ситник може собі дозволити тиснути на новий судовий орган, що має бути незалежним і неупередженим.

Вочевидь, ми не можемо далі спиратися на українське правосуддя як на гаранта дотримання законних прав і будемо добиватися справедливості в міжнародних судах. На жаль, це може призвести до втрат бюджету, втрат тисяч робочих місць, але це ніколи не зупиняло пана Ситника і його оточення, які плювати хотіли на інтереси української держави".

Автор: 

Бахматюк (292) VAB Банк (27)


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Топ коментарі
+2
А коли злодії такого рівня визнавали свою провину?! Зараз скрізь буде патякати про якісь політичні репресії! Злодії повинні сидіти у в'язницях! А у нас тільки по "ефірах" досі бігають!
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28.05.2020 23:05
+1
3 брата дегенерата Беня, Живаго и Бахмат провернули по сути одну и туже схему с кидками своих же банков. Рафики нивинуваты. А потом эта **** пейсатая, беспредельщик в стране терпил, еще и Гонтаревой, запретившую банки зомби и ужесточившей контроль над таким беспределом спалили хату, а через плюсы начал лить говно на нее и рассказывать что его крупнейший кидок страны в истории подстроили и ему нужно отдать те 100 лярдов которые каждый из нас потратил чтобы спасти Приватовский пузырь. Одно радует последние 5 лет у нас вменяемый и относительно независимый НБУ к стати усилиями коварного МВФ, да только надолго ли, нам или евро вводить или остается ждать пока систему развалят и включат станок и надеятся на развитие страны с кредитами под % как у папуасов.
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28.05.2020 23:07
+1
Ти все правильно сказав про кидунів, але списочок в тебе щось куценький... І, до речі, не одна баба Лєра почистила оті помийні ями та конвертцентри, які в статуті іменувались "банк"... Ти правильно киваєш на МВФ... та й НБУ - але там нині (поки що) такі адекватні економісти, як Смолій і Рожкова... І як думаєш, а Порошенка не через ліквідацію отих схем зараз по "ДРН" полоскають?
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29.05.2020 00:21
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Во бардель в стране. Давай зеля }!!!!!!
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28.05.2020 22:56 Відповісти
А коли злодії такого рівня визнавали свою провину?! Зараз скрізь буде патякати про якісь політичні репресії! Злодії повинні сидіти у в'язницях! А у нас тільки по "ефірах" досі бігають!
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28.05.2020 23:05 Відповісти
3 брата дегенерата Беня, Живаго и Бахмат провернули по сути одну и туже схему с кидками своих же банков. Рафики нивинуваты. А потом эта **** пейсатая, беспредельщик в стране терпил, еще и Гонтаревой, запретившую банки зомби и ужесточившей контроль над таким беспределом спалили хату, а через плюсы начал лить говно на нее и рассказывать что его крупнейший кидок страны в истории подстроили и ему нужно отдать те 100 лярдов которые каждый из нас потратил чтобы спасти Приватовский пузырь. Одно радует последние 5 лет у нас вменяемый и относительно независимый НБУ к стати усилиями коварного МВФ, да только надолго ли, нам или евро вводить или остается ждать пока систему развалят и включат станок и надеятся на развитие страны с кредитами под % как у папуасов.
показати весь коментар
28.05.2020 23:07 Відповісти
Ти все правильно сказав про кидунів, але списочок в тебе щось куценький... І, до речі, не одна баба Лєра почистила оті помийні ями та конвертцентри, які в статуті іменувались "банк"... Ти правильно киваєш на МВФ... та й НБУ - але там нині (поки що) такі адекватні економісти, як Смолій і Рожкова... І як думаєш, а Порошенка не через ліквідацію отих схем зараз по "ДРН" полоскають?
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29.05.2020 00:21 Відповісти
надо признать тот факт что бахматюку уперто не дают рассчитаться с вкладчиками ... и еще детектив набу получает 50000 грн в месяц!!! а судья корупционного суда от 66000 тис грн в месяц, еще вопросы есть? и еще почему набу уперто не видит коррупции в высших эшелонах власти? например вова оманский? и т. д.
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29.05.2020 00:59 Відповісти
Бідний Порошенко страждає за боротьбу з якимись схемами, Гонтарєва з Лондона дулі крутить. А хто кинув народ на 160 млрд ? Всі хто мав відношення до Привата і власники і вкладники не постраждали, а всіх непричетних Порох з Гонтарєвою обікрали ще й вихваляються, ми типу вам банк купили дешево.
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29.05.2020 01:06 Відповісти
Цього негідника і ворюгу розстріляти мало!
Чого лише вартий один його злочин коли він обанкротивши свій банк "Фінансова Ініціатива" через махінації переклав виплату зарпляти працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на фонд гарантування вкладів. І про це, до речі - ніхто чомусь не згадує.
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29.05.2020 05:13 Відповісти
Поделом аферисту Бахматюку ,пусть не предлогает свои условия а просто вернет украденное ,а когда он это сделает ,тогда и торгуется за то чтобы не посадили
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29.05.2020 06:24 Відповісти
Бєднінкій ти наш підріло!
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29.05.2020 09:15 Відповісти
Вор Бахматюк должен сидеть в тюрьме!
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29.05.2020 11:32 Відповісти
 
 