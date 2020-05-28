Єдиний свідок масового вбивства на Житомирщині Федюнін: "Пролунали постріли. І крики одночасно з пострілами: "Ах ти ж, сука"

Вадим Федюнін, якому вдалося вижити у масовому вбивстві в Житомирській області, в деталях розповів про те, що трапилося.

Подробиці того, що сталося в ніч на 22 травня в Новоселиці, він розкрив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, компанія відпочивальників певний час сиділа разом за столом, потім учасники застілля по одному пішли спати. Сам Федюнін пішов спати близько пів на одинадцяту, за столом у цей час залишалися господар ставка Захаренко і ще двоє відпочивальників - Андрій Москалець і Іскандер. Федюнін каже, що заліз у спальник, але не встиг заснути.

"Пролунали постріли. І крики одночасно з пострілами. "Ах ти ж, сука". І постріли. "Ах ти ж, сука". Він приказував, коли стріляв. Це взагалі. Це кошмар був страшний, звичайно. ... Два постріли. Я крикнув: "Пацани, він підстрелив Малька!" Крикнув Фінн у сусідній кімнаті: "Пацани, він вистрілив у Ромку!"", - розповів Федюнін.

Першим назустріч тому, хто стріляв, за його словами, встав київський волонтер Роман Ханенко.

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"Я чую, Рома відкриває двері зі словами: "Толік, що ти робиш, що сталося?". Таке щось. Дослівно точно теж не скажу. ... Але він не договорив це. Постріл. І тут я розумію, що все серйозно. ... Ну, він як, знаєте, як дух людина випускає, коли це робить перед смертю, коли повітря з нього виходить... і крик цей же", - описує те, що трапилося Федюнін.

Наступним, за його словами, Захаренко застрелив його товариша з позивним "Розстрига", коли той спробував перегородити йому шлях у будиночок. Після цього вбивця вибіг на вулицю і став перезаряджати двостволку, з якої стріляв.

"Він професійний мисливець, перезаряджається за кілька секунд. Завжди цим хвалився перед усіма. Тобто, там шансів (відстрілятися. - Ред.) не було", - каже Федюнін.

У цей момент, за словами свідка, йому вдалося вибігти з будиночка і втекти.

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"Я біжу. Там такий підйом, гірка. Я біжу босоніж. Розумію, що у мене вбили щойно друзів, що їх зараз добивають із криками: "Ах ви ж виродки, бл#дь, я вас зараз, нах#й, ви під#раси, бл#дь". Зараз добивають", - розповів Федюнін.

За словами свідка, йому вдалося дістатися до села і знайти там допомогу.

Повний текст інтерв'ю з Вадимом Федюніним читайте тут.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.