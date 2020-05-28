Єдиний свідок масового вбивства на Житомирщині Федюнін: "Пролунали постріли. І крики одночасно з пострілами: "Ах ти ж, сука"
Вадим Федюнін, якому вдалося вижити у масовому вбивстві в Житомирській області, в деталях розповів про те, що трапилося.
Подробиці того, що сталося в ніч на 22 травня в Новоселиці, він розкрив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За його словами, компанія відпочивальників певний час сиділа разом за столом, потім учасники застілля по одному пішли спати. Сам Федюнін пішов спати близько пів на одинадцяту, за столом у цей час залишалися господар ставка Захаренко і ще двоє відпочивальників - Андрій Москалець і Іскандер. Федюнін каже, що заліз у спальник, але не встиг заснути.
"Пролунали постріли. І крики одночасно з пострілами. "Ах ти ж, сука". І постріли. "Ах ти ж, сука". Він приказував, коли стріляв. Це взагалі. Це кошмар був страшний, звичайно. ... Два постріли. Я крикнув: "Пацани, він підстрелив Малька!" Крикнув Фінн у сусідній кімнаті: "Пацани, він вистрілив у Ромку!"", - розповів Федюнін.
Першим назустріч тому, хто стріляв, за його словами, встав київський волонтер Роман Ханенко.
"Я чую, Рома відкриває двері зі словами: "Толік, що ти робиш, що сталося?". Таке щось. Дослівно точно теж не скажу. ... Але він не договорив це. Постріл. І тут я розумію, що все серйозно. ... Ну, він як, знаєте, як дух людина випускає, коли це робить перед смертю, коли повітря з нього виходить... і крик цей же", - описує те, що трапилося Федюнін.
Наступним, за його словами, Захаренко застрелив його товариша з позивним "Розстрига", коли той спробував перегородити йому шлях у будиночок. Після цього вбивця вибіг на вулицю і став перезаряджати двостволку, з якої стріляв.
"Він професійний мисливець, перезаряджається за кілька секунд. Завжди цим хвалився перед усіма. Тобто, там шансів (відстрілятися. - Ред.) не було", - каже Федюнін.
У цей момент, за словами свідка, йому вдалося вибігти з будиночка і втекти.
"Я біжу. Там такий підйом, гірка. Я біжу босоніж. Розумію, що у мене вбили щойно друзів, що їх зараз добивають із криками: "Ах ви ж виродки, бл#дь, я вас зараз, нах#й, ви під#раси, бл#дь". Зараз добивають", - розповів Федюнін.
За словами свідка, йому вдалося дістатися до села і знайти там допомогу.
Повний текст інтерв'ю з Вадимом Федюніним читайте тут.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.
Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.
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"И говорит: "Возьмите меня на войну. Мне ж стыдно перед вами!". Ему всегда: "Да успокойся, ты нам тут нужен, дети у тебя, занимайся".
Можно было всё под интервью обсудить.
Наплодили тем.
Просто, противно.
,.........
Вот смотрите- он ушел из-за стола спать,. А когда услышал выстрелы, то крикнул, .... А откуда он знает кто кого подстрелил. Их же там трое оставалось за столом.
Там было тело во дворе, которое нашли с оружием в обнимку - изначально по предварительной экспертизе говорилось, что тело туда скорее всего притащили и винтовку вложили уже мертвому в руки.
Сумніваюся, що багато з таких вбивць раніше вбивали.
Тільки не відомо чим: ножем чи з рушниці.
"Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми..." ))) А сколько еще двустволку перезаряжать, час, два?
Кинувся один - той, що козак - але не під час перезарядки - невдало, отримав у шию заряд...
Той, що вижив - перетрухав після цього і просто втік.
Військові, на скільки я зрозумів, були на 3 групи розбиті - як раз цей покидьок перезарядив - розстріляв - ще раз перезарядив. Остання група мабуть не зрозуміла з просоння і перепою, що стрільба йде по їхніх товаришах - скоріше подумали, що хтось вирішив по банках пошмаляти. І так - вбивця - мисливець із великим стажем - він добре вміє стріляти - ще й з дробовика майже впритул - там двох взагалі одним пострілом поклав, на скільки я зрозумів.
По-друге, канабіс має седативний і транквілізуючий ефект. Навіть з алкоголем нападу агресії не буде. І на виході із запою він міг навіть запобігти вивірці.
(канабісом можна навіть "розганяти гусей", тобто знімати дуже неприємні постефекти після вживання амфетаміну. Дмухнув - і спати...)
Та ні. Канабіс має різний єфект на різних людей.
Є такий термін навіть, пов'язаний із вживанням канабісу - "випадать на ізмєну" - у такому стані людина у стані наркотичного сп'яніння може і з балкону вистрибнути.
Что бы устроить такое побоище, да еще по трезвому, человека нужно сильно "довести". Есть вариант, что дебил, но местные так не считают.
Почему "отдых" устраивал хозяин ставка, они его близкие друзья? Если заранее собирался грохнуть, можно было по-тихому накормить рыбой с ботулизмом, или водкой с метиловым спиртом.
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе