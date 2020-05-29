МОЗ пропонуватиме іншу стратегію боротьби з коронавірусом, коли буде друга хвиля, - Ляшко

Українські медики пропонуватимуть іншу стратегію боротьби з коронавірусом під час другої хвилі. Заходи будуть спрямовані на запобігання новому тотальному карантину.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

На думку чиновника, Україні слід готуватися до другої хвилі коронавірусу, бо вона може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

"Ми маємо готувати систему охорони здоров'я до цього, щоб не запроваджувати тотальний карантин. Коли ми вперше заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи ... Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля", - зазначив Ляшко.

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Він також додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.