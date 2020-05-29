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Новини
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Суд дозволив забудувати скандально відому ділянку на Воскресенці в Києві всупереч іншим цільовим призначенням

Суд дозволив забудувати скандально відому ділянку на Воскресенці в Києві всупереч іншим цільовим призначенням

Всупереч цільовому призначенню Окружний адміністративний суд дозволив забудувати скандально відому ділянку по вул. Воскресенській, 2а в столиці. В даний момент на це рішення подано апеляцію. Чергове засідання відбулося 28 травня, наступне призначено на 11 червня.

Про це Цензор.НЕТ поінформував житель Воскресенського масиву Віктор Зайцев.

Нагадаємо, жителі Воскресенського масиву в Дніпровському районі Києва вимагають запобігти незаконній забудові на землях громади, яка ведеться на підставі рішення Господарського суду міста Севастополя від 24 березня 2014 року (тобто, вже після окупації півострова). Примітно, що в держреєстрі судових рішень вердикти і рішення кримських судів числяться максимум до 21 березня 2014 року. Тобто, це рішення відсутнє в реєстрі, що і зазначено у відповіді судової адміністрації.

У 2014 році, коли УДБК "Укрбуд" замовив містобудівні умови та обмеження на цю ділянку в департаменті містобудування та архітектури КМДА з метою побудови житлового комплексу.

Замовником умов виступає інвестиційна компанія "Укрбуд-інвест", яка ніяк не фігурує стосовно землекористувача. За проєктом планується побудувати ЖК "Переможець" - 3 будинки на 20 поверхів. У березні 2015 року "Укрбуд" почав буріння паль на цій ділянці, не маючи оформлених дозволів на це.

Саме рішення Севастопольського суду, видане вже після окупації Криму, стало ключовим для видачі дозволу ДАБК 3 листопада 2015 року, оскільки згідно з ним, до реєстру речових прав були внесені відомості про змінене цільове призначення. Ці зміни провисіли в реєстрі приблизно до 2018 року, згодом рядки щодо цільового призначення під забудову житловим комплексом зникли з реєстру прав.

У Договорі довгострокового тимчасового користування землею прописано, що ділянка надається для обслуговування виробничої бази і що ділянку забороняється використовувати не за цільовим призначенням.

Запитувані забудовником умови були видані за підписом тодішнього головного архітектора столиці Сергія Целовальника в грудні 2014 року. При тому, що цільове призначення ділянки було порушено, оскільки під будівництво житла він спочатку не призначався. Станом на сьогодні ділянка на Воскресенській, 2а в публічній кадастровій карті значиться як призначена для "обслуговування промислової бази".

При цьому в додатку до Експертного звіту останнього проєкту "Укрбудінвест" , взятого з матеріалів судових справ, взагалі не згадується той факт, що поряд із ділянкою вже побудовано 15 будинків на кілька тисяч квартир. Згадується лише будинок Воскресенська 12В, який розташовано на відстані більш ніж 70 метрів від ділянки Воскресенська 2а. У цьому додатку ні слова про будинок, який розташовано за 15 метрів від ділянки. Зате вказана інформація, яка не актуальна вже понад 10 років - що поруч є ділянка заводу "Агромаш".

У 2019 Господарський касаційний суд ухвалив, що навіть за наявності містобудівних умов і дозволу на будівництво, але за умови незмінного цільового призначення вони не мають права будувати.

Раніше в 2018 році "Укрбуд" виносив питання зміни цільового призначення на розгляд Київради. Департамент архітектури підтвердив, що містобудівні умови видавалися з умовою зміни цільового призначення. Голосів депутатів міськради для зміни цільового призначення не знайшлося.

Уже в 2019 році, попри згадане рішення Верховного Суду, до Окружного адміністративного суду Києва надійшли позови від підрядника Укрбуду щодо інших об'єктів - ПП "Укрбалтбуд" - офіційно з метою скасування містобудівних умов і дозволу на будівництво. Окружний адмінсуд по суті змінив містобудівні умови: з містобудівних умов п'ятирічної давності вилучили рядки, якими Департамент архітектури зобов'язав забудовника змінити цільове призначення ділянки та оформити це в установленому законом порядку.

"Суди не врахували торішнє рішення Господарського касаційного суду. Через Окружний адміністративний суд з містобудівних умов вилучили рядки, якими їх Департамент архітектури зобов'язав змінити цільове призначення ділянки. Апеляційний суд це підтвердив", - розповів житель Воскресенського масиву Віктор Зайцев.

За його словами, представник КМДА прийшов тільки на одне судове засідання щодо апеляції. На вирішальне засідання вони не прийшли. На засідання першої інстанції вони зовсім не приходили. Тобто, у КМДА не було заперечень проти того, що виданий ними документ редагують неналежним способом.

На дане рішення про правки до містобудівних умов подано касацію.

Вчора ж у Шостому апеляційному адміністративному суді відбувся розгляд апеляційної скарги на інше рішення Окружного адмінсуду, який визнав дозвіл ДАБК від 03.11.2015 чинним. На це засідання позивач - "Укрбалтбуд не з'явився. Суд вислухав представників ОСББ сусіднього зі скандальною ділянкою будинку, і представників ТОВ ПСРБУ №3 - орендаря ділянки, і укрбудівського фонду "Житло-Капітал". Наступне засідання призначено на 11 червня.

Автор: 

Київ (19405) забудова (579) Укрбуд (136)


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Топ коментарі
+5
Т.е., суд в Киеве признал законным решение оккупационных властей. Я правильно понял?
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29.05.2020 19:22
+4
Виталя у нас, красивое лицо строительной мафии!
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29.05.2020 19:30
+3
Целовальника давно посадити треба було. Наскрізь продажна і ватна скотина.
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29.05.2020 19:18
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а на нет и суда нет
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29.05.2020 19:16 Відповісти
Даже не начинай😂🌷×××
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29.05.2020 19:22 Відповісти
Целовальника давно посадити треба було. Наскрізь продажна і ватна скотина.
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29.05.2020 19:18 Відповісти
земля слишком дорого стоит, чтобы мафия имела ввиду какие-то там суды или пересичных козаченьків
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29.05.2020 19:19 Відповісти
Веталя, ти ж мер!?
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29.05.2020 19:20 Відповісти
Виталя у нас, красивое лицо строительной мафии!
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29.05.2020 19:30 Відповісти
Ему не до этого, он к выборам готовится.
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29.05.2020 19:38 Відповісти
ти дібіл? До чого тут віталя коли Адмінсуд виносить неправомірне рішення?
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30.05.2020 11:57 Відповісти
Не хами.
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30.05.2020 13:27 Відповісти
Т.е., суд в Киеве признал законным решение оккупационных властей. Я правильно понял?
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29.05.2020 19:22 Відповісти
Если Вы были на аукционе по продаже, это то же самое что суд в УКРАИНЕ.Выигрывает последняя ставка.
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29.05.2020 20:09 Відповісти
Завершення децентралізації? Чи подарунок загарбникам та окупантам? Спільнота проти (а хто ж тоді вирішує проблеми на території спільноти, як не вона сама?), суд не легетимний (бо виніс вирок вже в окупації), але дозвіл на будівництво є (ще й підтверджений вже українським судом)? Несемось стрімголов до Малоросії? Може вже час відкопувати те, що воїни ОУН-УПА зарили в період 1942-196х (от не пам'ятаю, на жаль, рік останнього бою)?
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29.05.2020 19:33 Відповісти
ну что активисты, помогла вам ваша зеко-*****?
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29.05.2020 19:38 Відповісти
Не тупи , бурение в 2015 при Шоколадном начали.
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29.05.2020 23:38 Відповісти
ще один буратіна....
Мало лі шо при кому началі - головне що за клоуна це легалізовали
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30.05.2020 11:59 Відповісти
Чудо,легализовали при Пете по решению уже несуществующего суда окупированого Крыма. Или мозг уже ссохся до размеров шаленной бджілки что бы проанализировать простую ситуацию?
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30.05.2020 13:00 Відповісти
Копатель?
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29.05.2020 19:40 Відповісти
Еще раз убеждаюсь о целесообразности разделения полномочий мэра и главы КМДА, тогда не будет такой кричащей несправедливости.
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29.05.2020 19:44 Відповісти
Кацапы от души дали этим решением всей Украине по морде!
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29.05.2020 23:37 Відповісти
А, сколько квартир пошло в ОТКАТ пузатой тете или дяде-пердуну в мантиях???
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30.05.2020 00:08 Відповісти
 
 