Суд дозволив забудувати скандально відому ділянку на Воскресенці в Києві всупереч іншим цільовим призначенням

Всупереч цільовому призначенню Окружний адміністративний суд дозволив забудувати скандально відому ділянку по вул. Воскресенській, 2а в столиці. В даний момент на це рішення подано апеляцію. Чергове засідання відбулося 28 травня, наступне призначено на 11 червня.

Про це Цензор.НЕТ поінформував житель Воскресенського масиву Віктор Зайцев.

Нагадаємо, жителі Воскресенського масиву в Дніпровському районі Києва вимагають запобігти незаконній забудові на землях громади, яка ведеться на підставі рішення Господарського суду міста Севастополя від 24 березня 2014 року (тобто, вже після окупації півострова). Примітно, що в держреєстрі судових рішень вердикти і рішення кримських судів числяться максимум до 21 березня 2014 року. Тобто, це рішення відсутнє в реєстрі, що і зазначено у відповіді судової адміністрації.

У 2014 році, коли УДБК "Укрбуд" замовив містобудівні умови та обмеження на цю ділянку в департаменті містобудування та архітектури КМДА з метою побудови житлового комплексу.

Замовником умов виступає інвестиційна компанія "Укрбуд-інвест", яка ніяк не фігурує стосовно землекористувача. За проєктом планується побудувати ЖК "Переможець" - 3 будинки на 20 поверхів. У березні 2015 року "Укрбуд" почав буріння паль на цій ділянці, не маючи оформлених дозволів на це.

Саме рішення Севастопольського суду, видане вже після окупації Криму, стало ключовим для видачі дозволу ДАБК 3 листопада 2015 року, оскільки згідно з ним, до реєстру речових прав були внесені відомості про змінене цільове призначення. Ці зміни провисіли в реєстрі приблизно до 2018 року, згодом рядки щодо цільового призначення під забудову житловим комплексом зникли з реєстру прав.

У Договорі довгострокового тимчасового користування землею прописано, що ділянка надається для обслуговування виробничої бази і що ділянку забороняється використовувати не за цільовим призначенням.

Запитувані забудовником умови були видані за підписом тодішнього головного архітектора столиці Сергія Целовальника в грудні 2014 року. При тому, що цільове призначення ділянки було порушено, оскільки під будівництво житла він спочатку не призначався. Станом на сьогодні ділянка на Воскресенській, 2а в публічній кадастровій карті значиться як призначена для "обслуговування промислової бази".

При цьому в додатку до Експертного звіту останнього проєкту "Укрбудінвест" , взятого з матеріалів судових справ, взагалі не згадується той факт, що поряд із ділянкою вже побудовано 15 будинків на кілька тисяч квартир. Згадується лише будинок Воскресенська 12В, який розташовано на відстані більш ніж 70 метрів від ділянки Воскресенська 2а. У цьому додатку ні слова про будинок, який розташовано за 15 метрів від ділянки. Зате вказана інформація, яка не актуальна вже понад 10 років - що поруч є ділянка заводу "Агромаш".

У 2019 Господарський касаційний суд ухвалив, що навіть за наявності містобудівних умов і дозволу на будівництво, але за умови незмінного цільового призначення вони не мають права будувати.

Раніше в 2018 році "Укрбуд" виносив питання зміни цільового призначення на розгляд Київради. Департамент архітектури підтвердив, що містобудівні умови видавалися з умовою зміни цільового призначення. Голосів депутатів міськради для зміни цільового призначення не знайшлося.

Уже в 2019 році, попри згадане рішення Верховного Суду, до Окружного адміністративного суду Києва надійшли позови від підрядника Укрбуду щодо інших об'єктів - ПП "Укрбалтбуд" - офіційно з метою скасування містобудівних умов і дозволу на будівництво. Окружний адмінсуд по суті змінив містобудівні умови: з містобудівних умов п'ятирічної давності вилучили рядки, якими Департамент архітектури зобов'язав забудовника змінити цільове призначення ділянки та оформити це в установленому законом порядку.

"Суди не врахували торішнє рішення Господарського касаційного суду. Через Окружний адміністративний суд з містобудівних умов вилучили рядки, якими їх Департамент архітектури зобов'язав змінити цільове призначення ділянки. Апеляційний суд це підтвердив", - розповів житель Воскресенського масиву Віктор Зайцев.

За його словами, представник КМДА прийшов тільки на одне судове засідання щодо апеляції. На вирішальне засідання вони не прийшли. На засідання першої інстанції вони зовсім не приходили. Тобто, у КМДА не було заперечень проти того, що виданий ними документ редагують неналежним способом.

На дане рішення про правки до містобудівних умов подано касацію.

Вчора ж у Шостому апеляційному адміністративному суді відбувся розгляд апеляційної скарги на інше рішення Окружного адмінсуду, який визнав дозвіл ДАБК від 03.11.2015 чинним. На це засідання позивач - "Укрбалтбуд не з'явився. Суд вислухав представників ОСББ сусіднього зі скандальною ділянкою будинку, і представників ТОВ ПСРБУ №3 - орендаря ділянки, і укрбудівського фонду "Житло-Капітал". Наступне засідання призначено на 11 червня.