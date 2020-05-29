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У Житомирі судитимуть майора медслужби, який вимагав хабаря у пораненого учасника ООС, - прокуратура

У Житомирі судитимуть майора медслужби, який вимагав хабаря у пораненого учасника ООС, - прокуратура

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно лікаря військового госпіталю, якого підозрюють в отриманні 1 тис. дол. хабаря від військовослужбовця (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

За даними слідства, ординатор військового шпиталю вимагав та отримав від пораненого під час бойових дій у зоні проведення ООС військовослужбовця неправомірну вигоду за видачу направлення для проходження медичної комісії щодо призначення бійцю групи інвалідності із зазначенням, що поранення пов’язане із захистом батьківщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С#ка система: Наумов і Чернявський, які вимагали $1,5 тис. за встановлення інвалідності, на свободі, а Антоненко й Кузьменко в СІЗО, - ветеран АТО Олексюк

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"Когда врач становится "торговцем", где больному найти целителя?...".
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29.05.2020 04:57 Відповісти
Целителя еще ладно, но самое гнусное и печальное то, что надо искать в нашей медицине нормального человека который не возьмет взятку за выдачу направления от военнослужащего раненого во время боевых действий в зоне проведения ООС . Свинство на 100%.
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29.05.2020 06:59 Відповісти
За все відповідає головнокомандувач!
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29.05.2020 07:39 Відповісти
Медична служба, - вона така, - Спасає...
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29.05.2020 08:07 Відповісти
 
 