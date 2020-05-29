У Житомирі судитимуть майора медслужби, який вимагав хабаря у пораненого учасника ООС, - прокуратура
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно лікаря військового госпіталю, якого підозрюють в отриманні 1 тис. дол. хабаря від військовослужбовця (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.
За даними слідства, ординатор військового шпиталю вимагав та отримав від пораненого під час бойових дій у зоні проведення ООС військовослужбовця неправомірну вигоду за видачу направлення для проходження медичної комісії щодо призначення бійцю групи інвалідності із зазначенням, що поранення пов’язане із захистом батьківщини.
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