В окупованому Криму офіційно підтверджено 522 випадки захворювання на COVID-19, померли 14 осіб

За минулу добу офіційно підтверджено сім нових випадків зараження коронавірусною інфекцією в окупованому Криму, загалом від початку пандемії зареєстрували 522 випадки.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук Кримська правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

Три нові випадки зараження зафіксовано в Сакському районі, по одному - у Сімферопольському, Чорноморському районах та в Сімферополі. Ще один новий випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Севастополі.

Таким чином, на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 361 випадок коронавірусної інфекції. Померло 11 осіб. У Севастополі - 161 випадок COVID-19, померло троє. Загалом на окупованому півострові - 522 випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму занижують дані про захворюваність і смертність від COVID-19, - правозахисники

Правозахисники зазначають, що інформація, отримана від кількох медичних закладів у Криму, свідчить про те, що в офіційній статистиці окупаційної "влади" кількість смертельних випадків занижується, оскільки часто, попри наявність COVID-19, причиною смерті вказують позалікарняну пневмонію (захворювання, яке протікало поза медичним закладом), а не ускладнення, спричинені COVID-19.