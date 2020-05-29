В окупованому Криму офіційно підтверджено 522 випадки захворювання на COVID-19, померли 14 осіб
За минулу добу офіційно підтверджено сім нових випадків зараження коронавірусною інфекцією в окупованому Криму, загалом від початку пандемії зареєстрували 522 випадки.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук Кримська правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.
Три нові випадки зараження зафіксовано в Сакському районі, по одному - у Сімферопольському, Чорноморському районах та в Сімферополі. Ще один новий випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Севастополі.
Таким чином, на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 361 випадок коронавірусної інфекції. Померло 11 осіб. У Севастополі - 161 випадок COVID-19, померло троє. Загалом на окупованому півострові - 522 випадки.
Правозахисники зазначають, що інформація, отримана від кількох медичних закладів у Криму, свідчить про те, що в офіційній статистиці окупаційної "влади" кількість смертельних випадків занижується, оскільки часто, попри наявність COVID-19, причиною смерті вказують позалікарняну пневмонію (захворювання, яке протікало поза медичним закладом), а не ускладнення, спричинені COVID-19.
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"липова"...
щось нове у світовій дипломатичній практиці )))
поки що підтвердили :
1.Президент Абхазии
Аслан Бжания
2.Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев
3.Президент Киргизии
Сооронбай Жээнбеков
4.Президент Молдавии
Игорь Додон----
Цікаво,Аксьонов буде ? ))