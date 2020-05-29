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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
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В окупованому Криму офіційно підтверджено 522 випадки захворювання на COVID-19, померли 14 осіб

В окупованому Криму офіційно підтверджено 522 випадки захворювання на COVID-19, померли 14 осіб

За минулу добу офіційно підтверджено сім нових випадків зараження коронавірусною інфекцією в окупованому Криму, загалом від початку пандемії зареєстрували 522 випадки.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук Кримська правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

Три нові випадки зараження зафіксовано в Сакському районі, по одному - у Сімферопольському, Чорноморському районах та в Сімферополі. Ще один новий випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Севастополі.

Таким чином, на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 361 випадок коронавірусної інфекції. Померло 11 осіб. У Севастополі - 161 випадок COVID-19, померло троє. Загалом на окупованому півострові - 522 випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму занижують дані про захворюваність і смертність від COVID-19, - правозахисники

Правозахисники зазначають, що інформація, отримана від кількох медичних закладів у Криму, свідчить про те, що в офіційній статистиці окупаційної "влади" кількість смертельних випадків занижується, оскільки часто, попри наявність COVID-19, причиною смерті вказують позалікарняну пневмонію (захворювання, яке протікало поза медичним закладом), а не ускладнення, спричинені COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14122) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
Уния Киевской Руси сокращённо УКРы любит землю,но и не пожадничает для окупанта козломордого 2на1 метр.Это с какого будуна надо быть,чтобы подло, ночью,как шакалы,вторгнуться в международно признанную страну с оружием-воткнув нож в спину унитарным козакам русам-сокращенно-украм-нарушив Будапештский договор ненападения в обмен за ядерное оружие.Мало того,теперь вы этим ядерным пеплом шантажируете весь мир,похищаете,травите,убиваете неугодных политиков,журналистов и лжете,что все кругом виноваты,кроме вас.Хватит на грабли то наступать:московию-повесили,российскую империю -сожгли,союз-разграбили,федерацию-разрушили,а даьше-хоть потоп?Опомнитесь-если не от пандемии вашего корона вы руса,то сгорите синим пламенем где-то в сирии и спасенья не будет насильникам и убийцам!Впрочем-собаке-собачья смерть,хотя вас и собаками назвать после всего-язык не поворачивается!!!
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29.05.2020 04:22
+1
Мало . Треба , щоб всі .
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29.05.2020 04:49
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Уния Киевской Руси сокращённо УКРы любит землю,но и не пожадничает для окупанта козломордого 2на1 метр.Это с какого будуна надо быть,чтобы подло, ночью,как шакалы,вторгнуться в международно признанную страну с оружием-воткнув нож в спину унитарным козакам русам-сокращенно-украм-нарушив Будапештский договор ненападения в обмен за ядерное оружие.Мало того,теперь вы этим ядерным пеплом шантажируете весь мир,похищаете,травите,убиваете неугодных политиков,журналистов и лжете,что все кругом виноваты,кроме вас.Хватит на грабли то наступать:московию-повесили,российскую империю -сожгли,союз-разграбили,федерацию-разрушили,а даьше-хоть потоп?Опомнитесь-если не от пандемии вашего корона вы руса,то сгорите синим пламенем где-то в сирии и спасенья не будет насильникам и убийцам!Впрочем-собаке-собачья смерть,хотя вас и собаками назвать после всего-язык не поворачивается!!!
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29.05.2020 04:22 Відповісти
Мало . Треба , щоб всі .
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29.05.2020 04:49 Відповісти
Ой дурак, как ты собираешься вернуть Крым с таким подходом, там ведь тоже это читают.
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29.05.2020 07:13 Відповісти
ніхто у рабів ,голімого совка, не буде запитувати їх думку...
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29.05.2020 08:24 Відповісти
Це фігня в порівнянні з Камінням з неба...
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29.05.2020 08:06 Відповісти
на окупованому росією Криму і статистика расєйська..

"липова"...
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29.05.2020 08:22 Відповісти
Предатели должны страдать.
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29.05.2020 09:09 Відповісти
расєя повторно направить запрошення на "ПАРАД У ЧАС ПАНДЕМІЇ"..
щось нове у світовій дипломатичній практиці )))

поки що підтвердили :

1.Президент Абхазии
Аслан Бжания
2.Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев
3.Президент Киргизии
Сооронбай Жээнбеков
4.Президент Молдавии
Игорь Додон----
Цікаво,Аксьонов буде ? ))
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29.05.2020 09:28 Відповісти
 
 