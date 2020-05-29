Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще чотирьох поранено, - штаб

За минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Павлополя проти українських захисників противник використав станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Неподалік Широкиного ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм, а біля Старогнатівки задіяв ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

По опорних пунктах українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці відкривали вогонь з озброєння, яке має бути відведено від лінії бойового зіткнення.

Зокрема, біля Кримського агресор двічі застосував міномети калібру 120 мм, випустивши загалом 13 мін та ще один раз обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На околицях Богданівки окупанти відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За даними розвідки, 28 травня наші воїни ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів. Також було знищено один міномет противника.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

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Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Богданівка вели вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Такі підступні дії без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче подавили активність противника", - повідомили в штабі.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами.



