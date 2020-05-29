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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще чотирьох поранено, - штаб

Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще чотирьох поранено, - штаб

За минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Павлополя проти українських захисників противник використав станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Неподалік Широкиного ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм, а біля Старогнатівки задіяв ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

По опорних пунктах українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці відкривали вогонь з озброєння, яке має бути відведено від лінії бойового зіткнення.

Зокрема, біля Кримського агресор двічі застосував міномети калібру 120 мм, випустивши загалом 13 мін та ще один раз обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На околицях Богданівки окупанти відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За даними розвідки, 28 травня наші воїни ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів. Також було знищено один міномет противника.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

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Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Богданівка вели вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Такі підступні дії без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче подавили активність противника", - повідомили в штабі.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами.

Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще чотирьох поранено, - штаб 01
Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще чотирьох поранено, - штаб 02

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще четверо ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 7964
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29.05.2020 07:22 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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29.05.2020 07:24 Відповісти
Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще чотирьох поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 7463
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29.05.2020 07:58 Відповісти
Героям Слава !!!
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29.05.2020 08:55 Відповісти
смерть ворогам!!!!
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29.05.2020 09:15 Відповісти
///
Російські окупаційні сили ведуть роботи з відновлення колишніх позицій на ділянці розведення сил і засобів біля Петрівського. Цей факт зафіксувала СММ ОБСЄ.
Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 травня
.....
ну? допомогли тобі...очі х.ла ??? заглядун замість головнокомандуючого!
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29.05.2020 09:15 Відповісти
Смерть русским захватчикам!
Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще чотирьох поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 5780
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29.05.2020 10:38 Відповісти
 
 