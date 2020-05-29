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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення найманцями РФ позицій біля Петрівського, - постпред України Цимбалюк

ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення найманцями РФ позицій біля Петрівського, - постпред України Цимбалюк

СММ ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення російськими окупаційними силами колишніх позицій на ділянці розведення сил біля Петрівського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 травня.

"Забезпечення повного та всеохопного припинення вогню залишається критичним для виконання узгоджених висновків Паризького саміту в Нормандському форматі, які Росія продовжує не виконувати. Замість створення нових ділянок розведення сил, вона вдається до повернення сил: СММ помітила земляні та будівельні роботи на колишніх позиціях російських збройних формувань на ділянці розведення у Петрівському", - заявив він.

Український дипломат наголосив, що без утілення погоджених у Парижі заходів зі стабілізації безпекової ситуації в зоні конфлікту, домовленості з приводу чого Росія продовжує підривати, "неможливо перейти до другого етапу – тобто заходів з реалізації політичних положень Мінських домовленостей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ стріляли у свою сторону з колишніх позицій ОС у Петрівському, - українська сторона СЦКК

Як раніше повідомлялося, окупанти на Донбасі нещодавно провели комплексну інформаційно-психологічну операцію з дискредитації ЗСУ та СММ ОБСЄ, яка полягала у звинуваченні українських військових в обстрілах будинків у районі Горлівки та небажанні Місії ОБСЄ відвідувати місця обстрілів.

Автор: 

ОБСЄ (3497) Петрівське (36) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+31
Тобто біля місць, де українці відвели війська, там російські окупанти облаштовують нові позиції. Зе обіцяв, що у такому випадку українські війська повернуться на попередні позиції. Зе виконає свою обіцянку?
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29.05.2020 07:34
+14
ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення найманцями РФ позицій біля Петрівського, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5474
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29.05.2020 07:45
+12
ой,ну якось очікувано для нас але несподіванка для посереднього актора! і шо? і шо зробить наш зе сцикун? далі відведе війська?
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29.05.2020 07:42
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Тобто біля місць, де українці відвели війська, там російські окупанти облаштовують нові позиції. Зе обіцяв, що у такому випадку українські війська повернуться на попередні позиції. Зе виконає свою обіцянку?
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29.05.2020 07:34 Відповісти
ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення найманцями РФ позицій біля Петрівського, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5474
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29.05.2020 07:45 Відповісти
Ага. Як і решту. "Виконав".
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29.05.2020 08:04 Відповісти
Відведе ще далі.
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29.05.2020 09:42 Відповісти
Так само "виконає", як і всі попередні. Яку зі своїх обіцянок виконав Зє?
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29.05.2020 09:48 Відповісти
Он сказал шо обхохочемся, и таки да...
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29.05.2020 20:08 Відповісти
ой,ну якось очікувано для нас але несподіванка для посереднього актора! і шо? і шо зробить наш зе сцикун? далі відведе війська?
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29.05.2020 07:42 Відповісти
3Енукович продолжит продавливать сдачу Украины врагу.
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29.05.2020 08:05 Відповісти
"какая разница" Украина же отвела!
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29.05.2020 07:45 Відповісти
ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення найманцями РФ позицій біля Петрівського, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 7689
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29.05.2020 07:47 Відповісти
Осел Оманский и вправду думает шо ему сделают державу в смартфоне. Шо там ею управлять? Достал смартфон из широкого памперса и двумя нажатиями копыта порешал все проблемы. Ни стратегии. ни тактики. ни плана как жить Украине у Кловуна нет.
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29.05.2020 07:52 Відповісти
3Енукович продолжит продавливать сдачу Украины врагу.
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29.05.2020 08:12 Відповісти
Щодо власного життя, у нього стратегії теж немає. Є лише тактика, зумовлена рефлексами.
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29.05.2020 09:51 Відповісти
Сивуху і Зеленськго в штрафбат і в штикову атаку повертати те, що здали добровільно без бою окупантам.
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29.05.2020 08:18 Відповісти
Нелох оманский на них обидеться, печалька
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29.05.2020 08:30 Відповісти
Ай-яй-яй! Кто бы мог такое подумать?
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29.05.2020 08:56 Відповісти
для того чтобы соблюсти и дальше принцип разведения войск и создания демилитаризованной зоны надо срочно отвести войска ВСУ и только так наш президент своими последовательными действиями сможет прекратить войну.
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29.05.2020 12:50 Відповісти
 
 