Мешканці Латинської Америки на межі "пандемії голоду": без їжі можуть залишитися 14 млн осіб, - ООН
Через негативні наслідки пандемії COVID-19 у Латинській Америці на межі голоду перебувають щонайменше 14 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє AP.
"Всесвітня продовольча програма ООН попереджає, що в Латинській Америці на межі голоду перебувають щонайменше 14 мільйонів людей, оскільки пандемія коронавірусу, що триває, закриває людей у своїх домівках, позбавляє роботи та калічить економіку", - йдеться у повідомленні Всесвітньої продовольчої програми ООН (UN WFP) .
У 2019 році 3,4 мільйона людей зазнали серйозних харчових проблем. Ця кількість може збільшитися вчетверо в одному з найбільш вразливих регіонів світу, згідно з новими прогнозами UNWFP.
"Ми переходимо до дуже складної стадії", - сказав Мігель Баррето, регіональний директор UNWFP у країнах Латинської Америки та Карибського басейну. "Це те, що ми називаємо пандемією голоду", - додав Баррето.
Ознаки голоду вже відчуваються по всьому регіону, де бідні громадяни нехтують карантинними обмеженнями, заради пошуків грошей та харчів. Багато хто з тих, хто голодує, - неофіційні працівники, які становлять значну частину робочої сили в країнах Латинської Америки, та люди, які втратили роботу в умовах неочікуваного економічного спаду.
Як повідомлялося, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі наразі становить 5 905 415 осіб. Загалом у світі від коронавірусної хвороби померли 362 024 людини. Одужали - 2 579 691 особа.
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Альтернативою був "італійський варіант" в найгіршому виконанні...
это всё проделки клоуна
https://commons.com.ua/uk/ekonomika-trushob/
Брехня!
Из-за негативных последствий действий власти!
Почему власть большинства стан действует в соответствии с истерикой 10% населения?
Я не говорю, что вирус не опасно. Но остановка экономики более опасна.
А Бацька вооще аплодирует стоя !!
К сведению: https://www.interfax.ru/business/596471 Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения .
Из этого всего я делаю вывод: Мы - не бедные, мы - дурные! Дурные, потому, что всё видим, и, якобы, всё понимаем, но молчим. Это мы, во время войны (самой настоящей) выбираем шута на должность главнокомандующего, и ждём от него того, что он не сможет нам дать. Дурные, потому что работам за еду, и прекрасно знаем тех, кто паразитирует на этом. А ещё,- мы не просто дурные, но и ленивые, и ничего в этой жизни не хотим менять, потому, что нас всё это устраивает. И бедность - тоже...
Там где у населения национальный герой - Че Гевара, красножопый борец против "олигархов", с идеей "отнять все и поделить", там голод и нищета. Совпадение? Не уверен
- Не хочу.
Москва активно продає зброю країнам Латинської Америки й підтримує ворожі до США автократичні режими в регіоні. https://www.unian.ua/world/10349433-foreign-policy-armiya-ssha-hoche-vitisniti-rosiyu-z-latinskoji-ameriki.html
Москва посилює свою присутність в міжнародних інститутах Латинської Америки, а також поширює свою пропаганду іспанською мовою
https://www.unian.ua/world/10361703-wall-street-journal-rosiya-gotuye-seryozni-problemi-dlya-ssha-v-latinskiy-americi.html