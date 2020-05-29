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Новини Коронавірус і карантин
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Мешканці Латинської Америки на межі "пандемії голоду": без їжі можуть залишитися 14 млн осіб, - ООН

Мешканці Латинської Америки на межі

Через негативні наслідки пандемії COVID-19 у Латинській Америці на межі голоду перебувають щонайменше 14 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє AP.

"Всесвітня продовольча програма ООН попереджає, що в Латинській Америці на межі голоду перебувають щонайменше 14 мільйонів людей, оскільки пандемія коронавірусу, що триває, закриває людей у своїх домівках, позбавляє роботи та калічить економіку", - йдеться у повідомленні Всесвітньої продовольчої програми ООН (UN WFP) .

У 2019 році 3,4 мільйона людей зазнали серйозних харчових проблем. Ця кількість може збільшитися вчетверо в одному з найбільш вразливих регіонів світу, згідно з новими прогнозами UNWFP.

"Ми переходимо до дуже складної стадії", - сказав Мігель Баррето, регіональний директор UNWFP у країнах Латинської Америки та Карибського басейну. "Це те, що ми називаємо пандемією голоду", - додав Баррето.

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Ознаки голоду вже відчуваються по всьому регіону, де бідні громадяни нехтують карантинними обмеженнями, заради пошуків грошей та харчів. Багато хто з тих, хто голодує, - неофіційні працівники, які становлять значну частину робочої сили в країнах Латинської Америки, та люди, які втратили роботу в умовах неочікуваного економічного спаду.

Як повідомлялося, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі наразі становить 5 905 415 осіб. Загалом у світі від коронавірусної хвороби померли 362 024 людини. Одужали - 2 579 691 особа.

Автор: 

голод (117) карантин (18172) ООН (3335) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Латинська Америка (27)


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Топ коментарі
+14
В Україні поки нема голод, але значно збільшилося безробіття та знизилися зарплати. Наслідок такого невдалого карантину ми будемо довго відчувати.
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29.05.2020 07:52
+14
И у нас есть одна обезьяна, но она зелёная и несъедобная...
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29.05.2020 07:58
+7
Из-за негативных последствий пандемии COVID-19

Брехня!
Из-за негативных последствий действий власти!
Почему власть большинства стан действует в соответствии с истерикой 10% населения?
Я не говорю, что вирус не опасно. Но остановка экономики более опасна.
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29.05.2020 08:13
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можу Вам вислати два відра позаторічної картоплі
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29.05.2020 07:58 Відповісти
Стецько Іван Іванович. м. Київ нова пошта відділення 65. Дякую.
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29.05.2020 08:13 Відповісти
Нам, патякають, - ніби,десь гірше
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29.05.2020 08:05 Відповісти
звичайно.є й гірше
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29.05.2020 08:08 Відповісти
Меркава,зажги свечку и поищи в Украине голодающих. Или та не из Украины? Тогда не бреши.
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29.05.2020 08:32 Відповісти
Шо мені їх шукати, вони поруч, без роботи.
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29.05.2020 08:37 Відповісти
Работы полно,ленивым нет,и зароботки не такие как за кордоном, но голодающих нет. Все хотят работать так себе ,а заработок 12-20 тыщ.
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29.05.2020 10:26 Відповісти
В совке тоже все при деле были. Голода в буквальном смысле, может, и не будет: все пойдут обратно на заводы - на 6-7 и не больше. И просто так частник платить 12-20 не будет.
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29.05.2020 10:31 Відповісти
При чем здесь совок? Открывают границу и желающим хорошо заработать зеленый свет. А те кто толпой ,,метут ,, улицу или стоят(работают) вокруг вырытой ямы,за 4-6т останутся здесь и будут говорить ,что не хватает денег на дорогую еду.
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29.05.2020 11:11 Відповісти
Я про этих плакальщиков, нихрена не умеющих, вообще молчу. Я сейчас - про квалифицированных, которые еще недавно зарабатывали на более-менее нормальную жизнь.
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29.05.2020 11:36 Відповісти
Да производство на небольших предприятиях олигархи и руководство страны задавили . Нет условий старта,поборы силовиков,налоги , отсутсвие равноправия конкуренции. Естественно, самые предпреимчивые и квалифицированные уедут на заработки или эмигрируют.
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29.05.2020 12:02 Відповісти
В Україні поки нема голод, але значно збільшилося безробіття та знизилися зарплати. Наслідок такого невдалого карантину ми будемо довго відчувати.
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29.05.2020 07:52 Відповісти
Багато хто, навіть серед моїх знайомих, залишились без роботи, а це - роботяги кваліфіковані, з виробництва. У деяких познімали по пів зарплатні. Деякі перебиваються разовими заробітками. В них поки є, шо і в ломбарди понести.
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29.05.2020 08:03 Відповісти
це лише початок,далі буде ще гірше до хохлів доходить не через голову а через дупу
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29.05.2020 08:09 Відповісти
Зате кацапам добре, їм голове не опинитися в шкурі другосортних хохлів.
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29.05.2020 08:20 Відповісти
кацапам буде ще краще особливо як китайці прийдуть,по-справжньому.
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29.05.2020 09:09 Відповісти
це загальносвітова проблема.
Альтернативою був "італійський варіант" в найгіршому виконанні...
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29.05.2020 08:25 Відповісти
та ну шо вы!
это всё проделки клоуна
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29.05.2020 08:59 Відповісти
Проделки клоуна до начала пандемии и карантина угробили экономику Украины. Кто спер бюджет оставленный Порошенко и проделал в нем многомиллиардную дыру до карантина?
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29.05.2020 10:01 Відповісти
И у нас есть одна обезьяна, но она зелёная и несъедобная...
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29.05.2020 07:58 Відповісти
Замаринувати та добряче підсмажити... Не така вже й стара.
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29.05.2020 08:22 Відповісти
Чомусь,я,більше переймаюся мешканцями України...!
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29.05.2020 08:03 Відповісти
Переймайся, нас чекає доля мешканців Венесуели, бо дефолт обіцяли ще відразу після виборів. Вже недовго чекати, нам і туалетний папір не знадобиться.
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29.05.2020 08:13 Відповісти
Треба біде використовувати. Так гігієнічніше.
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29.05.2020 08:23 Відповісти
И казалось бы кому будут нужны биткоины, когда жрать будет нечего?
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29.05.2020 08:05 Відповісти
В фавелах (так называют трущобы в Латинской Америке) дома строятся из всего, что приходится. Характерные красные кирпичи соединяют с кусками металла, деревянными навесами и тканями - это и есть кров для местных жителей. Все здания, в которых больше двух этажей, были построены еще до переезда большей части населения трущоб. Но в основном люди живут в маленьких домиках или квартирках, где могут спать по 6-8 человек. Комично посреди всего этого выглядят огромные дома из мраморных плит - мафиозные боссы стараются оставаться рядом с тем обществом, из которого сами выбрались. Для того чтобы построить здесь дом, вам понадобиться найти главного в местной фавеле и договориться лично с ним. Ясно, что никаких документов, которые подтверждают право владения или аренды земли, здесь нет, что ведет к полной юридической незащищенности местных жителей.

https://commons.com.ua/uk/ekonomika-trushob/
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29.05.2020 08:10 Відповісти
Там сейчас само государство строит однотипные домики на отдельные семьи. Только заселяйтесь. А дома пустуют. Я рассказываю на примере Лимы (Перу), в общей сложности провёл там 4,5 месяца. А называют тоже фавелы, потому что эти районы предназначены для малоимущих семей. Таксисты неохотно едут в такие районы, т.к. могут ограбить.
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29.05.2020 08:48 Відповісти
Из-за негативных последствий пандемии COVID-19

Брехня!
Из-за негативных последствий действий власти!
Почему власть большинства стан действует в соответствии с истерикой 10% населения?
Я не говорю, что вирус не опасно. Но остановка экономики более опасна.
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29.05.2020 08:13 Відповісти
Еще никто не доказал, шо вирус - суперопасный. Он - обычный.
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29.05.2020 08:28 Відповісти
Ты шо, за такое могут посадить.
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29.05.2020 08:32 Відповісти
Пусть докажут обратное.
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29.05.2020 08:38 Відповісти
паравоз! путлєр тєбя уЖе давно послушал..!
А Бацька вооще аплодирует стоя !!
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29.05.2020 08:29 Відповісти
Интересно, а что в Африке происходит? Там вообще как то реагируют на вирус или нет?
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29.05.2020 08:28 Відповісти
Непростой выбор, карантин-голод или работать теряя близких, люди сами выберут.
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29.05.2020 08:30 Відповісти
Те меры , что предприняла Украина опаснее для страны чем сама пандемия. А болезнью большинство украинцев переболело тогда же когда и китацы - в январе-феврале. Сошло за воспаление лёгких.
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29.05.2020 08:43 Відповісти
Больше всего у нас любят порассуждать о бедности люди далеко не бедные. Разглагольствуют о голодоморах, как правило, те, которые никогда не голодали, и не имеют понятия, что это такое. Часто публикуют всевозможные "рейтинги бедности", где Украину позиционируют на последних местах. Так вот мне хочется спросить их: "Если мы и впрямь бедные, то те, у кого не хватает средств на питьевую воду, они - кто?"
К сведению: https://www.interfax.ru/business/596471 Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения .
Из этого всего я делаю вывод: Мы - не бедные, мы - дурные! Дурные, потому, что всё видим, и, якобы, всё понимаем, но молчим. Это мы, во время войны (самой настоящей) выбираем шута на должность главнокомандующего, и ждём от него того, что он не сможет нам дать. Дурные, потому что работам за еду, и прекрасно знаем тех, кто паразитирует на этом. А ещё,- мы не просто дурные, но и ленивые, и ничего в этой жизни не хотим менять, потому, что нас всё это устраивает. И бедность - тоже...
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29.05.2020 08:58 Відповісти
а як назвати виборців бойка та шарія?
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29.05.2020 09:11 Відповісти
Зрадники.
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29.05.2020 09:17 Відповісти
Литературные эпитеты тут вообще не подходят, только - матюки.
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29.05.2020 09:17 Відповісти
Я вчора їв лише одну картоплинку та пив дощову водичку.
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29.05.2020 09:05 Відповісти
Как-то пох. В 2014 резолюцию ООН по крысму поддержали всего несколько стран: чили, перу, колумбия, мексика, еще пару стран. Большинство - воздержались. Куба, венесуэла, никарагуа - голосовали против резолюции. Поэтому хай дохнут.
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29.05.2020 09:07 Відповісти
Зєля, доречі, веде українську економіку по шляху Латинської Америки - позики МВФ, продаж землі і всієї інфраструктури з аукціонів, знищення малого і середнього бізнесу. Привіт голод?
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29.05.2020 10:06 Відповісти
Да и накласть.
Там где у населения национальный герой - Че Гевара, красножопый борец против "олигархов", с идеей "отнять все и поделить", там голод и нищета. Совпадение? Не уверен
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29.05.2020 10:27 Відповісти
Продали свою земельку, а тепер їх будуть годувати з милості, як жебраків.
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29.05.2020 11:00 Відповісти
- Купите журналы, по полтиннику, в пользу голодающих детей Латинской Америки!
- Не хочу.
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29.05.2020 12:08 Відповісти
Пусть идут работать!! Хватит попрошайничать в ООН!!
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29.05.2020 12:43 Відповісти
Украине надо срочно экспортировать все свое продовольствие, как в свое время маски.
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29.05.2020 13:25 Відповісти
Хай вирішують питання експорту, а Україна може продати свою продукцію голодуючим.
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29.05.2020 13:33 Відповісти
Не дивуюсь , бо латиноси вибрали в друзі кацапів, от і мають занепад, і голод
Москва активно продає зброю країнам Латинської Америки й підтримує ворожі до США автократичні режими в регіоні. https://www.unian.ua/world/10349433-foreign-policy-armiya-ssha-hoche-vitisniti-rosiyu-z-latinskoji-ameriki.html

Москва посилює свою присутність в міжнародних інститутах Латинської Америки, а також поширює свою пропаганду іспанською мовою

https://www.unian.ua/world/10361703-wall-street-journal-rosiya-gotuye-seryozni-problemi-dlya-ssha-v-latinskiy-americi.html
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29.05.2020 13:53 Відповісти
 
 