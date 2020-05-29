На Рівненщині за добу виявили 37 нових випадків COVID-19, загалом - 1625, - ОДА
У Рівненській області за минулу добу, 28 травня, підтвердили 70 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 28 травня на Рівненщині зафіксовано 12 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 28 травня на Рівненщині підтверджено 25 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 6 до 80 років.
Загалом в області зареєстровано 1625 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, викликані коронавірусом, 35 випадків летальні. Перемогли COVID-19 - 842 особи.
У роботі лабораторій області залишається 280 зразків.
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Sergiy Dzysyak
показати весь коментар29.05.2020 08:52 Відповісти Мені подобається 0
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