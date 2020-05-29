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Новини Коронавірус і карантин
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Бразилія випередила США за кількістю хворих на COVID-19 за добу. Кількість жертв у світі досягла 362 тис., заражених уже 5,9 млн

Бразилія випередила США за кількістю хворих на COVID-19 за добу. Кількість жертв у світі досягла 362 тис., заражених уже 5,9 млн

Станом на ранок 29 травня у світі зареєстрували 5,9 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 909 003 випадки інфікування та 362 081 смерть через коронавірус.

Бразилія випередила США за кількістю хворих на COVID-19 за добу. Кількість жертв у світі досягла 362 тис., заражених уже 5,9 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 103 330 (+1223 за добу), хворих - 1 768 461 (+222 658 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​438 812 інфікованих (+24 151 за добу) та 26 764 (+1067 за добу) летальні випадки.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 379 051 особа (+8371 за добу), кількість смертей - 4142 (+174 за добу).

В Іспанії зареєстрували 284 986 (+1137 за добу) пацієнтів, померли 27 119 (+1 за добу) осіб.

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У Великій Британії - 269 127 хворих (+1887 за добу), померло 37 837 пацієнтів (+377).

В Італії зафіксували COVID-19 у 231 732 (+593) осіб. Померли 33 142 (+70) особи.


Бразилія випередила США за кількістю хворих на COVID-19 за добу. Кількість жертв у світі досягла 362 тис., заражених уже 5,9 млн 02

Як повідомлялося, на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків COVID-19: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8439 осіб.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Ипаные китаезы весь мир заразили как когда да то и чумой!
Трампу и всему миру надо нагнуть Китай на хорошую компенсацию!
Все заразы сотнями лет шли из Китая.
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29.05.2020 08:46 Відповісти
Получили по заслугам. В 2014 воздержались при голосовании за резолюцию по крысму. Бумеранг прилетел. Надеюсь, прилетит еще не один.
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29.05.2020 08:58 Відповісти
Salsa di Corona!!!
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29.05.2020 09:03 Відповісти
Насколько я знаю, Бразилия не соблюдала карантин с самого начала. Вот теперь и отгребают.
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29.05.2020 09:13 Відповісти
там трохи інше..
В Бразилії Президент Балтазару -другий Бацька..
двох міністрів Здоров"я поміняв -бо вони хотіли жорсткішого карантину..
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29.05.2020 09:16 Відповісти
Президент Бразилии Жаир Болсонару ведет борьбу против ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Проигнорировав все рекомендации, бразильский лидер собрал своих сторонников на митинг, чтобы в очередной раз раскритиковать парламент за противостояние «воле народа». При этом политический истеблишмент подозревает президента в желании восстановить военную диктатуру, а коллеги называют его «коронасумасшедшим».
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29.05.2020 09:18 Відповісти
А про бацька чего молчите коронобесы продажные. Правда то близко это не страна Бразилия.
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29.05.2020 09:27 Відповісти
Беларусь головного мозга, [29.05.20 12:51]
Лукашенко сегодня снова стал гнуть свою линию, что коронавирус - это больше политика чем болезнь, но ещё отметился околесицей, что на Западе дикая безработица и люди стучат в кастрюли.
Промолчал только, что благодаря введенным мерам, уже многие западные страны открылись и сняли карантин. ...
И никто не кричал «а жрать что будем».
А Беларусь тем временем, вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за последние две недели.
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29.05.2020 12:54 Відповісти
 
 