Бразилія випередила США за кількістю хворих на COVID-19 за добу. Кількість жертв у світі досягла 362 тис., заражених уже 5,9 млн
Станом на ранок 29 травня у світі зареєстрували 5,9 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 909 003 випадки інфікування та 362 081 смерть через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 103 330 (+1223 за добу), хворих - 1 768 461 (+222 658 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 438 812 інфікованих (+24 151 за добу) та 26 764 (+1067 за добу) летальні випадки.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 379 051 особа (+8371 за добу), кількість смертей - 4142 (+174 за добу).
В Іспанії зареєстрували 284 986 (+1137 за добу) пацієнтів, померли 27 119 (+1 за добу) осіб.
У Великій Британії - 269 127 хворих (+1887 за добу), померло 37 837 пацієнтів (+377).
В Італії зафіксували COVID-19 у 231 732 (+593) осіб. Померли 33 142 (+70) особи.
Як повідомлялося, на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків COVID-19: загалом - 22 382, летальних - 669, одужали 8439 осіб.
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Трампу и всему миру надо нагнуть Китай на хорошую компенсацию!
Все заразы сотнями лет шли из Китая.
В Бразилії Президент Балтазару -другий Бацька..
двох міністрів Здоров"я поміняв -бо вони хотіли жорсткішого карантину..
Лукашенко сегодня снова стал гнуть свою линию, что коронавирус - это больше политика чем болезнь, но ещё отметился околесицей, что на Западе дикая безработица и люди стучат в кастрюли.
Промолчал только, что благодаря введенным мерам, уже многие западные страны открылись и сняли карантин. ...
И никто не кричал «а жрать что будем».
А Беларусь тем временем, вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за последние две недели.