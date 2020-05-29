Бразилія випередила США за кількістю хворих на COVID-19 за добу. Кількість жертв у світі досягла 362 тис., заражених уже 5,9 млн

Станом на ранок 29 травня у світі зареєстрували 5,9 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 909 003 випадки інфікування та 362 081 смерть через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 103 330 (+1223 за добу), хворих - 1 768 461 (+222 658 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​438 812 інфікованих (+24 151 за добу) та 26 764 (+1067 за добу) летальні випадки.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 379 051 особа (+8371 за добу), кількість смертей - 4142 (+174 за добу).

В Іспанії зареєстрували 284 986 (+1137 за добу) пацієнтів, померли 27 119 (+1 за добу) осіб.

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У Великій Британії - 269 127 хворих (+1887 за добу), померло 37 837 пацієнтів (+377).

В Італії зафіксували COVID-19 у 231 732 (+593) осіб. Померли 33 142 (+70) особи.





Як повідомлялося, на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків COVID-19: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8439 осіб.