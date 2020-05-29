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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 50 нових випадків COVID-19, загалом 1563 особи інфіковані, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 50 нових випадків COVID-19, загалом 1563 особи інфіковані, - міськрада

Станом на ранок 29 травня на Львівщині підтвердили 1563 випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4714 осіб, госпіталізовані - 645, на амбулаторному лікуванні - 4069 осіб, виписані - 496 осіб. Зараз у лікарні перебуває 153 особи, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1563 осіб, 49 людей померли. 361 пацієнт одужав", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині новий рекорд з коронавірусу: за добу - 70 випадків захворювання. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 359 ПЛР-тестів, з яких 50 позитивні (з них 34 - це мешканці Львова).

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2414)


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Не верьте глазам своим! Нет никаого вируса! И карантин не нужен!
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29.05.2020 08:53 Відповісти
Вірус очима? Тобі карантин дійсно не поможе.Заспокійся, випий пігулку!
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29.05.2020 09:30 Відповісти
 
 