За добу на Львівщині виявили 50 нових випадків COVID-19, загалом 1563 особи інфіковані, - міськрада

Станом на ранок 29 травня на Львівщині підтвердили 1563 випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4714 осіб, госпіталізовані - 645, на амбулаторному лікуванні - 4069 осіб, виписані - 496 осіб. Зараз у лікарні перебуває 153 особи, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1563 осіб, 49 людей померли. 361 пацієнт одужав", - йдеться в повідомленні.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 359 ПЛР-тестів, з яких 50 позитивні (з них 34 - це мешканці Львова).