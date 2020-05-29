Імовірність віялових відключень електроенергії в Україні близька до нуля, - "слуга народу" Герус

Імовірність віялових відключень електроенергії в Україні близька до нуля.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий Берег".

"З точки зору фізичного та технічного забезпечення системи електроенергії, ми зараз надзвичайно далекі від будь-яких віялових відключень і ймовірність їх близька до нуля", - сказав він.

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Герус зазначив, що в Україні з надлишком вистачає вугілля та ядерного палива на складах атомних електростанцій, щоб на 1,5-2 роки роботи уникнути віялових відключень.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.