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Новини
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Імовірність віялових відключень електроенергії в Україні близька до нуля, - "слуга народу" Герус

Імовірність віялових відключень електроенергії в Україні близька до нуля, -

Імовірність віялових відключень електроенергії в Україні близька до нуля.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий Берег".

"З точки зору фізичного та технічного забезпечення системи електроенергії, ми зараз надзвичайно далекі від будь-яких віялових відключень і ймовірність їх близька до нуля", - сказав він.

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Герус зазначив, що в Україні з надлишком вистачає вугілля та ядерного палива на складах атомних електростанцій, щоб на 1,5-2 роки роботи уникнути віялових відключень.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

Автор: 

вимкнення (150) енергетика (2574) Герус (446) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+8
Очень вдохновило слово В Е Р О Я Т Н О С Т Ь
Читай, будем отключать, и как всегда нежданно!
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29.05.2020 08:48
+5
Если ЗЕбанарии что-то обещают, значит надо готовиться к обратному.
Затаривайтесь свечками.
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29.05.2020 08:53
+4
а веерные отключения АЭСок (по 1-2 энергоблока в месяц) чтоб ахметке не мешать озолачиваться???
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29.05.2020 08:54
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Очень вдохновило слово В Е Р О Я Т Н О С Т Ь
Читай, будем отключать, и как всегда нежданно!
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29.05.2020 08:48 Відповісти
Вот такая Украина удивительная страна. В рекордный урожай к нас голодомор, во время пандемии в Украине растут цены на все товары, борясь за екологию мы запускаем на полную мощность угольные ТЕС, а при переизбытке електроенергии у нас отключат свет.
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29.05.2020 09:15 Відповісти
Останні віялові відключення були ще при Чучмі.
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29.05.2020 08:50 Відповісти
"...мы сейчас чрезвычайно далеки..." - вот тот основной замаскированный смысл высера этого турборежимного идиота.
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29.05.2020 08:51 Відповісти
Если ЗЕбанарии что-то обещают, значит надо готовиться к обратному.
Затаривайтесь свечками.
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29.05.2020 08:53 Відповісти
а веерные отключения АЭСок (по 1-2 энергоблока в месяц) чтоб ахметке не мешать озолачиваться???
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29.05.2020 08:54 Відповісти
Шлюхи коломойского снова забрехали о светлом электрическом будущем ☝️☝️☝️
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29.05.2020 09:01 Відповісти
Імовірність віялових відключень електроенергії в Україні близька до нуля, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9416
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29.05.2020 09:05 Відповісти
Великий,багатий друг президентів Порошенко,тепер і Зеленського..
напевне тому що "дежавник" на відміну від олігархів -опозиціонерів ))
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29.05.2020 09:23 Відповісти
При зеленском все возможно.
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29.05.2020 09:07 Відповісти
С какой стороны близка к нулю?!)))
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29.05.2020 09:09 Відповісти
Понятно...
Надо бы проверить запасы свечь и спичек.
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29.05.2020 09:09 Відповісти
Значит еще и свет отключать будут. Ну вот и приехали в Европу, туши свет
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29.05.2020 09:11 Відповісти
А здорово власть придумала, сначала подняли цены на газ и бензин и рассказали что перехдите все на електрическое обогревание домов и електромобили чтобы не закупать у врага росийских газ и топливо, а затем поднять цены на свет, когда миллионы людей инвестировали в електрическое оборудование. А чтобы народ не соскочил еще и с електрической иглы то подняли акцизы и пошлины на мазут. Ато многие хитрожопые уже хотели перейти с електрического отопления на отопление мазутом.
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29.05.2020 09:22 Відповісти
що спільного у формул "ротердам +" і "ротердам -" )

у тому,що обидві приносять вигоду Рінату ))))
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29.05.2020 09:25 Відповісти
Если это сказал Херус, надо покупать керосинку
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29.05.2020 09:38 Відповісти
Значит,будут отключать. И не только веерно.
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29.05.2020 09:40 Відповісти
Я мешкаю в передмісті Сум. В останні 2 місяці 1-2 рази на тиждень у нас вимикають електрику на 6-8 годин в денний час. Це не віялові відключення?
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29.05.2020 10:06 Відповісти
Новость ни о чем.
Украина не планирует вводить смертную казнь. АЗС не планирует в бензин доливать воду. ВР не планирует вводить монархию.

О чём ещё написать чего мы там не планируем????
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29.05.2020 10:10 Відповісти
аха...в Одессе уже года 4 происходят отключения якобы по причине......."ремонтных работ".
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29.05.2020 10:32 Відповісти
у нас тоже отключают якобьі для ремонта и ремонтируют цельій день пару раз в месяц
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29.05.2020 13:09 Відповісти
От кто его за язык тянул. Теперь с утра в пол города света с утра нет.
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29.05.2020 13:08 Відповісти
Якщо Герус сказав - пора запасаться свічками...
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29.05.2020 13:21 Відповісти
 
 