"Слуга народу" звернулася до влади: Не треба казок про зростання ВВП і 500 тисяч робочих місць

Заяви влади про зростання ВВП на 40% за п'ять років, мільярди іноземних інвестицій, дешеві кредити, 500 тис. нових робочих місць за два місяці та інвестиційну няню - це казки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від СН Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Без казок. Політичний рейтинг влади тримається на довірі. За неї треба боротися. Але не за допомогою небилиць. Довіра там, де не дають нереальних обіцянок. Зростання ВВП 40% за п’ять років. Мільярди іноземних інвестицій. Дешеві кредити. 500 тисяч нових робочих місць за два місяці. І інвестиційна няня на додаток. Зі всією повагою до авторів ідей - все це казки. Ми маємо припинити спілкуватись із суспільством мовою казок та небилиць. Це не додає, а навпаки, підриває довіру та рейтинг. Людям треба напрям руху. Не треба казок. Просто люди мають кожного дня відчувати кроки влади за заданим маршрутом. Кожен день. Кроки. Відчувати. Без казок, - заявила Верещук.

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