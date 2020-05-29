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"Слуга народу" звернулася до влади: Не треба казок про зростання ВВП і 500 тисяч робочих місць

Заяви влади про зростання ВВП на 40% за п'ять років, мільярди іноземних інвестицій, дешеві кредити, 500 тис. нових робочих місць за два місяці та інвестиційну няню - це казки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від СН Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Без казок. Політичний рейтинг влади тримається на довірі. За неї треба боротися. Але не за допомогою небилиць. Довіра там, де не дають нереальних обіцянок. Зростання ВВП 40% за п’ять років. Мільярди іноземних інвестицій. Дешеві кредити. 500 тисяч нових робочих місць за два місяці. І інвестиційна няня на додаток. Зі всією повагою до авторів ідей - все це казки. Ми маємо припинити спілкуватись із суспільством мовою казок та небилиць. Це не додає, а навпаки, підриває довіру та рейтинг. Людям треба напрям руху. Не треба казок. Просто люди мають кожного дня відчувати кроки влади за заданим маршрутом. Кожен день. Кроки. Відчувати. Без казок, - заявила Верещук.

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Слуга народу звернулася до влади: Не треба казок про зростання ВВП і 500 тисяч робочих місць 01

Автор: 

криза (418) економіка (924) Слуга народу (2809) Верещук (683)


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Топ коментарі
+78
так если убрать всю брехню то от программы "Слуги народа " фактически ничего не останется
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29.05.2020 09:01
+63
Ідіоте, ніхто з Порошенка божество не робить. Було багато помилок, було й багато доброго. Але ж такого ідіотизму, як в тої зеленої мерзоти, і близько не було. Була ціль, був шлях - довгий, тяжкий, який потрібно було пройти. Але втомлене бидло побачило перед собою зеленого божка, який пообіцяв їм чудо. От тепер, зебіле, жери своє зелене гімно, не обляпайся.
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29.05.2020 09:31
+57
"Слуга народу" звернулася до влади: Не треба казок про зростання ВВП і 500 тисяч робочих місць - Цензор.НЕТ 8127
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29.05.2020 09:04
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девиз Зе -не ділом а відосіком будуть годувати нарід, халвахалвахалва
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29.05.2020 11:54 Відповісти
Впевнена що половина слуг перебіжить до ОПЗЖ, половина до Шарія. Так життя розставляє все на свої місця.
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29.05.2020 11:55 Відповісти
надіюсь, що у Раві-Руській слідкують за трансформацією Верещук та приготували сцяні ганчірки для зустрічі?
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29.05.2020 12:19 Відповісти
Ой, Ірино, Ірино, і що ти робиш у цій сворі?
Ну, хіба що зсередини зруйнувати зелену банду потрібно
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29.05.2020 12:23 Відповісти
Що робить? Так вона така як і вони...також "сказочніца"....
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29.05.2020 14:50 Відповісти
Насчёт направления - проконсультируйтесь у Гроси. Или хотя-бы у Сени.
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29.05.2020 12:24 Відповісти
Общество какраз любит сказки,любит жить в нереальности. Давайте больше обещаний и след кандидат в президенты должен быть профессиональным фокусником-доставать кроликов из шляпы.
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29.05.2020 12:26 Відповісти
власть обратилась к власти класс
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29.05.2020 12:29 Відповісти
А в этой зеленой гнили попадаются вменяемые вкрапления
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29.05.2020 13:00 Відповісти
Вменяемые в зеленое говно не вляпываются!
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29.05.2020 14:13 Відповісти
Да, но если, осознав, во что они вляпались, они пытаются хотя бы отмыться, то это уже признак вменяемости
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29.05.2020 17:08 Відповісти
Чему удивляться если движемся в мордор.
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29.05.2020 12:55 Відповісти
Правильно, не нужно сказок о жизни в Украине как в Финляндии, Швеции, других странах.
Все это делается только с одной целью - грабить, издеваться, гнобить народ.
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29.05.2020 13:03 Відповісти
Браво Ирина Веращук!!!Наконец и до вас дошло что когда вы завели "73% ных барашек в стойло , на стрижку"-то теперь СН можно расслабится и ничего никому не обещать!!! Ведь для дальнейшей принудительной стрижки есть силовые органы,вооружённые новым(тысячастраничным) законом о налогообложении!!!!
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29.05.2020 13:04 Відповісти
Прихильникі СН ображаються, коли їх піддають жорстокій критиці і принижень І це правда. Але як можна відноситись до людей які вибирали дважди зека,який камазами і вертольотами вивозив награбоване майно ( це сто раз показували по телевізору) та як команда яника в росії і ізраїлі купує ."за чесно зароблені гроші" маєтки за міліонів доларів..як можна відноситись до тих людей (73%) які голосували за украхноненависникаі клоуна, який обсолютний профан в усіх питаннях, а саме головне лох і продажний брехун, підстилка коломойського, як можна відноситись до прихильників медведчука, рабиновича і бойко--які є ворогами України (твоєї країни),бивші зекі ,казнокради і шахраї--звичайно з зневагою і осудом. Треба відповідати за свої поступки і свій вибір. Хавайте своє вонюче лайно і просіть вибачення в людей які вміють думати.аналізувати.і захищати всю Україну.
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29.05.2020 13:04 Відповісти
Тент уж... То есть при Порошенко вы хотели все и сразу, а еще и говорили что именно Порошенко за все несет ответственность, и даже за бабу Маню которую избивает муж алкоголик( нет баба маня не причём что живёт с имбицилом)
Нет уж давайте покажите все то что наобещали 73% по уму собратьям
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29.05.2020 13:12 Відповісти
Криси біжать з Титаніка??? А ця політична шалава мабуть зразу в ЖОПАблок перемитнется!
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29.05.2020 13:19 Відповісти
скоро-скоро, за денюжкой.
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29.05.2020 18:38 Відповісти
От вже зелена срань обхезалась!І року немає,а що ж через рік буде?
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29.05.2020 13:20 Відповісти
она рвалась в депутатики и в Киев любой ценой из своего городишка провинциального. и хочет угодить и нашим, и вашим.
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29.05.2020 18:39 Відповісти
Так как раз то самое доверие к клоуну и держалось на небылицах и сказках
Если бы клоун не снялся бы в сериале и не ****** бы 73% дурачков ложной надеждой, то он и не стал бы никогда президентом.
Олиагархат пошел на отчаянные меры профинансировав сериал, который и запрограммировал в подсознании 73-процентного с помощью НЛП все эти сказки и небылицы и создал позитивный образ "Зе". С другой стороны - их же телеканалы нещадно мочили Порошенко тоже всякими небылицами и фейковыми расследованиями, чем в подсознании 73 процентных создали негативный образ "барыги".
73 процентный обыватель у нас очень меркантильный и инфантильный, хочет все и сразу, поэтому его легко взять всякими небылицами.
И уже к выборам в подсознании каждого 73-х процентного четко было запрограммировано, Порошенко-зло, Зеленский - принесет богатство, процветание и счастье.
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29.05.2020 13:34 Відповісти
хахахахаха, дошло до императора, что рейтинг упал в 2 раза, и люди в сказки уже не верят.
ему повезет, если к осени 10% идиотов еще будут ему верить.
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29.05.2020 13:36 Відповісти
Самая адекватная из слуг. Думаю Ирина имеет хорошее политическое будущее. Любая партия не отказалась бы иметь такую депутатку в своих рядах. Жаль, что она попала в плохую компанию.
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29.05.2020 13:50 Відповісти
Охлос (не народ, толпа) любит шутов и клоунов, их сказки. Вот вы и выбрали себе ШУТА-ПИАНИСТА, а теперь удивляетесь и даже шутите!
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29.05.2020 14:07 Відповісти
Как же без сказок.Вот такие речи, рвущей свой зад по всем направлениям, верней швам, Верещук,--это как бы на вид --какая она честная перед народом; а на самом деле россказни-- как себя вытянуть за волосы из повальной брехни. Идите уже прочь!
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29.05.2020 14:12 Відповісти
она выступает то у Медведчука- льет грязь на Порошенко (ну как же без этого?)? то прибежала на Прямий - и опять пургу несет, обеспокоена зубожилим народом. Вторая Жулька, Жулька №2 и голос даже похож и также верещит и орет.
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29.05.2020 18:37 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 - как то не понятно понять эту даму- послужной список и каръерный рост прак
тически идеальный, судя по выступлениям воля на высоте на понт не возмёшь, в связях пороча
щих не замечена(С)......... на что надеялась ??? что прийдут такие же ??? но ведь дамочка прак-
тик и вряд ли идеалист. Хотя в принципе не шиблась - скакануть на высшую ступень политикума
а там разберусь по ситуации.... ну давайте Ирина Андреевна разбирайтесь тянуть уже не зачем.
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29.05.2020 15:40 Відповісти
Кто бы выбрал зеленую плесень без их вранья и 5летнего засирания мозгов лохторату?
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30.05.2020 00:14 Відповісти
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