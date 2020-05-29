"Слуга народу" звернулася до влади: Не треба казок про зростання ВВП і 500 тисяч робочих місць
Заяви влади про зростання ВВП на 40% за п'ять років, мільярди іноземних інвестицій, дешеві кредити, 500 тис. нових робочих місць за два місяці та інвестиційну няню - це казки.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від СН Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Без казок. Політичний рейтинг влади тримається на довірі. За неї треба боротися. Але не за допомогою небилиць. Довіра там, де не дають нереальних обіцянок. Зростання ВВП 40% за п’ять років. Мільярди іноземних інвестицій. Дешеві кредити. 500 тисяч нових робочих місць за два місяці. І інвестиційна няня на додаток. Зі всією повагою до авторів ідей - все це казки. Ми маємо припинити спілкуватись із суспільством мовою казок та небилиць. Це не додає, а навпаки, підриває довіру та рейтинг. Людям треба напрям руху. Не треба казок. Просто люди мають кожного дня відчувати кроки влади за заданим маршрутом. Кожен день. Кроки. Відчувати. Без казок, - заявила Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, хіба що зсередини зруйнувати зелену банду потрібно
Все это делается только с одной целью - грабить, издеваться, гнобить народ.
Нет уж давайте покажите все то что наобещали 73% по уму собратьям
Если бы клоун не снялся бы в сериале и не ****** бы 73% дурачков ложной надеждой, то он и не стал бы никогда президентом.
Олиагархат пошел на отчаянные меры профинансировав сериал, который и запрограммировал в подсознании 73-процентного с помощью НЛП все эти сказки и небылицы и создал позитивный образ "Зе". С другой стороны - их же телеканалы нещадно мочили Порошенко тоже всякими небылицами и фейковыми расследованиями, чем в подсознании 73 процентных создали негативный образ "барыги".
73 процентный обыватель у нас очень меркантильный и инфантильный, хочет все и сразу, поэтому его легко взять всякими небылицами.
И уже к выборам в подсознании каждого 73-х процентного четко было запрограммировано, Порошенко-зло, Зеленский - принесет богатство, процветание и счастье.
ему повезет, если к осени 10% идиотов еще будут ему верить.
тически идеальный, судя по выступлениям воля на высоте на понт не возмёшь, в связях пороча
щих не замечена(С)......... на что надеялась ??? что прийдут такие же ??? но ведь дамочка прак-
тик и вряд ли идеалист. Хотя в принципе не шиблась - скакануть на высшую ступень политикума
а там разберусь по ситуации.... ну давайте Ирина Андреевна разбирайтесь тянуть уже не зачем.