УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11055 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 349 24

На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини

На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини

Станом на ранок 29 травня в Україні зафіксовано вже понад 22,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Так, в цілому в Україні зафіксували 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.

З початку пандемії в Україні померли 679 осіб (+10 за добу).

Кількість видужалих досягла 8 934 осіб (+495 за добу). Кількість активних хворих за добу знизилася на 76 пацієнтів до 13 198 осіб.

Також читайте: Бразилія випередила США за кількістю хворих на COVID-19 за добу. Кількість жертв у світі досягла 362 тис., заражених уже 5,9 млн

За минулу добу найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області (58 випадків), у Києві (56 випадки), Львівській області (50 випадків) та Рівненській області (40 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 957 випадків;
Волинська область — 863 випадки;
Дніпропетровська область — 930 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 694 випадки;
Закарпатська область — 1147 випадків;
Запорізька область — 431 випадок;
Івано-Франківська область — 1360 випадків;
Кіровоградська область — 503 випадки;
м. Київ — 2849 випадків;
Київська область — 1535 випадків;
Львівська область — 1563 випадки;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 284 випадки;
Одеська область — 878 випадків;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1628 випадків;
Сумська область — 167 випадків;
Тернопільська область — 1145 випадків;
Харківська область — 1011 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 407 випадків;
Чернівецька область — 3259 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.

На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини 01
На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини 02
На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини 03
На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини 04
На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини 05
На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини 06

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2278) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Вся динамика идет с опозданием дней на 10.
Результат отмены карантинов будет неделю.
У немцев тоже было коэфициент 0.9 после послаблений превратился в 1.2.
показати весь коментар
29.05.2020 09:21
+4
В Белоруси сколько бацька напишет, столько будет. Нашел с чем сравнивать.
показати весь коментар
29.05.2020 11:53
+2
На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини - Цензор.НЕТ 901
показати весь коментар
29.05.2020 09:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека - Цензор.НЕТ 8483
показати весь коментар
29.05.2020 09:06 Відповісти
Кстати с помощью коронавириса можно будет бесплатно провести перепись населения, если переболеют усе и наконец-то узнаем сколько нас
показати весь коментар
29.05.2020 09:08 Відповісти
На такое количество тестов "грошей немає".
показати весь коментар
29.05.2020 09:31 Відповісти
На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини - Цензор.НЕТ 901
показати весь коментар
29.05.2020 09:09 Відповісти
Заболело на 48 человек меньше чем вчера.Выздоровело на 76 человек больше чем заболело. Хорошая динамика.
показати весь коментар
29.05.2020 09:12 Відповісти
та ця динаміка в нас міняється щодня. Немає якоїсь стабільної динаміки...
показати весь коментар
29.05.2020 09:17 Відповісти
Вся динамика идет с опозданием дней на 10.
Результат отмены карантинов будет неделю.
У немцев тоже было коэфициент 0.9 после послаблений превратился в 1.2.
показати весь коментар
29.05.2020 09:21 Відповісти
Как оказалось у нас самое узкое место это не маски с костюмами и даже не аппараты ИВЛ, у нас практически полностью отсутствует лабораторная база для тестирования. Если сами тесты еще можно быстро закупить в достаточном количестве, то лабораторное оборудование (с реагентами) и специалистов для работы на нем быстро не подготовишь.
показати весь коментар
29.05.2020 09:29 Відповісти
Ты действительно такой тупой или прикидываешься? Тестирование дает информацию о продвижении вируса среди населения. Ты на войне можешь победить, не имея разведданых?
показати весь коментар
29.05.2020 09:38 Відповісти
Изменения изо дня в день несёт большую погрешность. Локальные изменения не всегда говорят об истинной динамике. Чтобы говорить о динамике, нужно брать усреднённые числа за несколько предыдущих дней. Если взять усреднённые данные, то получим не на 48 человек меньше, а не больше 10, что трудно назвать хорошей динамикой. Кроме того, не забываем, такие уменьшение - это снижение ежедневного прироста, что говорит только о замедлении общего роста, а не об остановке общего роста количества заболевших.
показати весь коментар
29.05.2020 11:18 Відповісти
Новое исследование показало, что более 80 процентов пассажиров и членов экипажа на круизном судне, которое https://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus заразилось COVID-19, были бессимптомными.

В исследовании, опубликованном в научном журнале https://thorax.bmj.com/content/early/2020/05/27/thoraxjnl-2020-215091 Thorax , отмечается, что 128 из 217 пассажиров и членов экипажа дали положительный результат на заболевание, вызванное SARS-CoV-2. Из них у 81 процента не было симптомов, и ведущие исследователи пришли к выводу, что «распространенность COVID-19 на зараженных круизных судах, вероятно, будет значительно недооценена».

«Трудно найти достоверную оценку числа положительных пациентов COVID , которые не имеют каких - либо симптомов,» сказал Алан Смит, главный редактор главный Thorax и профессор в Университете Ноттингема в https://eurekalert.org/pub_releases/2020-05/b-po052620.php заявлении .

Смит добавил, что результаты имеют значение для ослабления карантина по всему миру, учитывая возможность того, что больше людей, возможно, заразились COVID-19, чем считалось ранее.

«По мере того, как страны выходят из карантина, значительная доля инфицированных, но не имеющих симптомов, людей может означать, что гораздо более высокий процент населения, чем ожидалось, мог быть инфицирован COVID», - пояснил он.
показати весь коментар
29.05.2020 09:47 Відповісти
Про это еще в феврале китайцы докладывали.
На этом круизном судне в основном пенсионеры были. И даже среди такого контингента 80%+ без симптомов.
В США недавно проводили исследования на антитела к вирусу. В Нью-Йорке нашли у 15% населения. Из этого следует, что более 90% вирус не заметили, но по-сути уже с прививкой от него естественным путём.
показати весь коментар
29.05.2020 10:29 Відповісти
Это другой лайнер.

Экспедиционное круизное судно отправилось из Ушуайи, Аргентина, для запланированного 21-дневного круиза по Антарктическому полуострову, включая остров Слон, перед тем, как плыть на остров Южная Джорджия по маршруту, подобному тому, который предпринял британский исследователь Эрнест Шеклтон в 1915 году.

Судно вышло в середине марта 2020 года, после того как ВОЗ объявила о глобальной пандемии COVID-19, когда все 128 пассажиров и 95 членов экипажа прошли скрининг на наличие симптомов COVID-19, а температура тела была измерена перед посадкой.

Пассажирам или членам экипажа, которые проходили транзит через Китай, Макао, Гонконг, Тайвань, Японию, Южную Корею или Иран за последние 3 недели, не было разрешено сесть на борт, учитывая, что именно в этих странах наиболее распространенной в то время была инфекция COVID-19. Несколько станций гигиены рук были расположены по всему кораблю и особенно в столовой.
показати весь коментар
29.05.2020 10:34 Відповісти
То что тесты лечат мог спросить только тот, кто хочет к чему-то пристебаться, но не знает к чему. То есть просто тролль-бездельник.
показати весь коментар
29.05.2020 09:48 Відповісти
За добу проведено понад 14, 5 тисяч тестів, у 429 осіб виявили інфекцію коронавірусу. Дуже обнайдійлива статистика. Можна з обережністю заявити, що Уряду вдалося подолати пік епідемії в нормальному руслі. Проте необхідно усім громадянам дотримуватися карантинних заходів.
показати весь коментар
29.05.2020 09:58 Відповісти
Маска носиться не из за боязни смерти ,а из за возможности получить штраф!Теперь ясно почему маски называются одноразовыми -на одну эпидемию -одна маска.Швеция и Беларусь показали-барановирус фейк ,афера века.Иначе там бы сегодня вместо населения были бы лежачие мертвецы .Но нет у них всё нормально ,а наши правители нам по прежнему пудрят мозги .И отступить и признать ошибку не могут -уж больно сладка власть над живой нефтью -над населением .
показати весь коментар
29.05.2020 10:12 Відповісти
Швеция - больных - 35 727, умерли - 4 266
Беларусь - больных - 39 858, умерли - 219
показати весь коментар
29.05.2020 10:54 Відповісти
В Белоруси сколько бацька напишет, столько будет. Нашел с чем сравнивать.
показати весь коментар
29.05.2020 11:53 Відповісти
Каждый день в нашей стране уходит в мир иной 1200 человек .За время карантина 72 000.В Швеции и Беларусии ситуация со смертностью намного лучше .
показати весь коментар
29.05.2020 18:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TB4CgOMSrno Билл Гейтс напрямую влияет на Меркель и главу Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен Ссылка на оригинал на немецком https://www.youtube.com/watch?v=4UwGkif2w-s
показати весь коментар
29.05.2020 16:52 Відповісти
 
 