На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини

Станом на ранок 29 травня в Україні зафіксовано вже понад 22,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Так, в цілому в Україні зафіксували 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.

З початку пандемії в Україні померли 679 осіб (+10 за добу).

Кількість видужалих досягла 8 934 осіб (+495 за добу). Кількість активних хворих за добу знизилася на 76 пацієнтів до 13 198 осіб.

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За минулу добу найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області (58 випадків), у Києві (56 випадки), Львівській області (50 випадків) та Рівненській області (40 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 957 випадків;

Волинська область — 863 випадки;

Дніпропетровська область — 930 випадків;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 694 випадки;

Закарпатська область — 1147 випадків;

Запорізька область — 431 випадок;

Івано-Франківська область — 1360 випадків;

Кіровоградська область — 503 випадки;

м. Київ — 2849 випадків;

Київська область — 1535 випадків;

Львівська область — 1563 випадки;

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 284 випадки;

Одеська область — 878 випадків;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1628 випадків;

Сумська область — 167 випадків;

Тернопільська область — 1145 випадків;

Харківська область — 1011 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 407 випадків;

Чернівецька область — 3259 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.











