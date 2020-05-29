На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини
Станом на ранок 29 травня в Україні зафіксовано вже понад 22,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
Так, в цілому в Україні зафіксували 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.
З початку пандемії в Україні померли 679 осіб (+10 за добу).
Кількість видужалих досягла 8 934 осіб (+495 за добу). Кількість активних хворих за добу знизилася на 76 пацієнтів до 13 198 осіб.
За минулу добу найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області (58 випадків), у Києві (56 випадки), Львівській області (50 випадків) та Рівненській області (40 випадків).
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 957 випадків;
Волинська область — 863 випадки;
Дніпропетровська область — 930 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 694 випадки;
Закарпатська область — 1147 випадків;
Запорізька область — 431 випадок;
Івано-Франківська область — 1360 випадків;
Кіровоградська область — 503 випадки;
м. Київ — 2849 випадків;
Київська область — 1535 випадків;
Львівська область — 1563 випадки;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 284 випадки;
Одеська область — 878 випадків;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1628 випадків;
Сумська область — 167 випадків;
Тернопільська область — 1145 випадків;
Харківська область — 1011 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 407 випадків;
Чернівецька область — 3259 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 150 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.
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У немцев тоже было коэфициент 0.9 после послаблений превратился в 1.2.
В исследовании, опубликованном в научном журнале https://thorax.bmj.com/content/early/2020/05/27/thoraxjnl-2020-215091 Thorax , отмечается, что 128 из 217 пассажиров и членов экипажа дали положительный результат на заболевание, вызванное SARS-CoV-2. Из них у 81 процента не было симптомов, и ведущие исследователи пришли к выводу, что «распространенность COVID-19 на зараженных круизных судах, вероятно, будет значительно недооценена».
«Трудно найти достоверную оценку числа положительных пациентов COVID , которые не имеют каких - либо симптомов,» сказал Алан Смит, главный редактор главный Thorax и профессор в Университете Ноттингема в https://eurekalert.org/pub_releases/2020-05/b-po052620.php заявлении .
Смит добавил, что результаты имеют значение для ослабления карантина по всему миру, учитывая возможность того, что больше людей, возможно, заразились COVID-19, чем считалось ранее.
«По мере того, как страны выходят из карантина, значительная доля инфицированных, но не имеющих симптомов, людей может означать, что гораздо более высокий процент населения, чем ожидалось, мог быть инфицирован COVID», - пояснил он.
На этом круизном судне в основном пенсионеры были. И даже среди такого контингента 80%+ без симптомов.
В США недавно проводили исследования на антитела к вирусу. В Нью-Йорке нашли у 15% населения. Из этого следует, что более 90% вирус не заметили, но по-сути уже с прививкой от него естественным путём.
Экспедиционное круизное судно отправилось из Ушуайи, Аргентина, для запланированного 21-дневного круиза по Антарктическому полуострову, включая остров Слон, перед тем, как плыть на остров Южная Джорджия по маршруту, подобному тому, который предпринял британский исследователь Эрнест Шеклтон в 1915 году.
Судно вышло в середине марта 2020 года, после того как ВОЗ объявила о глобальной пандемии COVID-19, когда все 128 пассажиров и 95 членов экипажа прошли скрининг на наличие симптомов COVID-19, а температура тела была измерена перед посадкой.
Пассажирам или членам экипажа, которые проходили транзит через Китай, Макао, Гонконг, Тайвань, Японию, Южную Корею или Иран за последние 3 недели, не было разрешено сесть на борт, учитывая, что именно в этих странах наиболее распространенной в то время была инфекция COVID-19. Несколько станций гигиены рук были расположены по всему кораблю и особенно в столовой.
Беларусь - больных - 39 858, умерли - 219