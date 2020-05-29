Місія ООН закликає ДБР та Офіс Генпрокурора провести ретельне розслідування справи про зґвалтування в Кагарлику

Місія ООН з прав людини висловила глибоку стурбованість ситуацією в Кагарлику Київської області, де двох поліцейських підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Місія опублікувала на сторінці в мережі Facebook.

"Ми закликаємо Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора провести ефективне, оперативне, ретельне та неупереджене розслідування всіх імовірних злочинів вчинених поліцією, в тому числі нещодавнього інциденту в Кагарлику", - йдеться в повідомленні.

Також ООН закликає Національну поліцію вжити необхідних заходів для запобігання подальшим випадкам катування та жорстокого поводження в їхніх лавах.

"Нарешті, ми закликаємо Парламент України привести статтю 127 Кримінального кодексу у повну відповідність до статті 1 Конвенції проти катувань, таким чином закривши існуючі чи потенційні лазівки для безкарності", - підсумували в ООН.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні. 26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.