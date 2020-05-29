Місія ООН закликає ДБР та Офіс Генпрокурора провести ретельне розслідування справи про зґвалтування в Кагарлику
Місія ООН з прав людини висловила глибоку стурбованість ситуацією в Кагарлику Київської області, де двох поліцейських підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Місія опублікувала на сторінці в мережі Facebook.
"Ми закликаємо Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора провести ефективне, оперативне, ретельне та неупереджене розслідування всіх імовірних злочинів вчинених поліцією, в тому числі нещодавнього інциденту в Кагарлику", - йдеться в повідомленні.
Також ООН закликає Національну поліцію вжити необхідних заходів для запобігання подальшим випадкам катування та жорстокого поводження в їхніх лавах.
"Нарешті, ми закликаємо Парламент України привести статтю 127 Кримінального кодексу у повну відповідність до статті 1 Конвенції проти катувань, таким чином закривши існуючі чи потенційні лазівки для безкарності", - підсумували в ООН.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні. 26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Позорище на весь мир.
доказательстваобъяснения своей стройной теории обвинения невиновных по делу Шеремета