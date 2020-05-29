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Новини
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Місія ООН закликає ДБР та Офіс Генпрокурора провести ретельне розслідування справи про зґвалтування в Кагарлику

Місія ООН закликає ДБР та Офіс Генпрокурора провести ретельне розслідування справи про зґвалтування в Кагарлику

Місія ООН з прав людини висловила глибоку стурбованість ситуацією в Кагарлику Київської області, де двох поліцейських підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Місія опублікувала на сторінці в мережі Facebook.

"Ми закликаємо Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора провести ефективне, оперативне, ретельне та неупереджене розслідування всіх імовірних злочинів вчинених поліцією, в тому числі нещодавнього інциденту в Кагарлику", - йдеться в повідомленні.

Також ООН закликає Національну поліцію вжити необхідних заходів для запобігання подальшим випадкам катування та жорстокого поводження в їхніх лавах.

"Нарешті, ми закликаємо Парламент України привести статтю 127 Кримінального кодексу у повну відповідність до статті 1 Конвенції проти катувань, таким чином закривши існуючі чи потенційні лазівки для безкарності", - підсумували в ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні. 26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

зґвалтування (383) Київська область (4001) ООН (3335) Нацполіція (15129) ДБР (3467) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+13
Некогда полицаям чистить свои ряды, нужно расследовать видосики с критикой великого Зе.

Позорище на весь мир.
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29.05.2020 09:16
+9
При Порошенко Украина славилась позитивными делами на весь мир. А как пришла зелибоба, то во всем мире видят, что там убили, там изнасиловали, кароче гомно льется как из трубы
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29.05.2020 09:18
+9
и подтасовывать фактики, чтоб выстроить хоть какие-то логически вменяемые доказательства объяснения своей стройной теории обвинения невиновных по делу Шеремета
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29.05.2020 09:19
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Некогда полицаям чистить свои ряды, нужно расследовать видосики с критикой великого Зе.

Позорище на весь мир.
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29.05.2020 09:16 Відповісти
и подтасовывать фактики, чтоб выстроить хоть какие-то логически вменяемые доказательства объяснения своей стройной теории обвинения невиновных по делу Шеремета
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29.05.2020 09:19 Відповісти
І посміховисько- віртуально потерпілий президент.
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29.05.2020 09:55 Відповісти
При Порошенко Украина славилась позитивными делами на весь мир. А как пришла зелибоба, то во всем мире видят, что там убили, там изнасиловали, кароче гомно льется как из трубы
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29.05.2020 09:18 Відповісти
и на международной арене - облом за бломом - ибо голубоглазые мальвины и симпатяги буратины не могут противостоять аксакалам говнометания и шантажа во стороны рашки
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29.05.2020 09:21 Відповісти
со* стороны (пардон)
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29.05.2020 09:27 Відповісти
А ви вважаєте, що такого раніше не було?! При владі Порошенка було і гірше, а більша частина, можливо, взагалі не афішувалася перед суспільством. Те, що ООН зацікавила дана жахлива події, навіть добре. МВС буде більш прискіпливо ставитись до прийняття на службу працівників, а суд призначить справедливе покарання.
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29.05.2020 11:19 Відповісти
Вже в ООН про це відомо. ЗЕвлада обісралась на весь світ.
Місія ООН закликає ДБР та Офіс Генпрокурора провести ретельне розслідування справи про зґвалтування в Кагарлику - Цензор.НЕТ 1235
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29.05.2020 09:22 Відповісти
Это Украина обисралась.И продолжает.
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29.05.2020 09:24 Відповісти
Где вы там видели симпатяг ?🤡🤢🎪🐲 - сплошные моральные и физические уроды Брехуны ,предатели , насильники -убийцы , проституты
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29.05.2020 09:26 Відповісти
Як це все задовбало. Я не розумію, Україна така гарна, така красива своєю природою і багата добрими і щирими людьми... І так не щастить. Чому постійно при владі одні ідіоти, яким цікаві тільки їх нажива, і підбирають вони таких же ідіотів і дебілів. Коли вже про Україну в усьому світі будуть говорити з повагою?
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29.05.2020 09:30 Відповісти
Таких прикрих випадків у світі трапляється за день сотні - ООН не реагує. В США прямо зараз негри трощать місто після вбивства затриманого поліцейським - ООН не реагує. В Росії позавчора замордований у тюрмі абсолютно невинний чоловік, уся "вина" якого у тому, що не любив владу Путіна - ООН не реагує. В Африці прямо зараз, у цю хвилину, гвалтують і вбивають не одну жінку - ООН ані пари з вуст. От і питання - а чого це ООН зреагувала на окремий випадок, подібні якому в Україні трапляються максимум один на рік? Як для статистики багатомільйонної країни це ніщо, зеро. Тим паче винні булу відразу звільнені з поліції і затримані. А це не кацапське ООН часом, чиї бюрократи отримають зарплатню від *****?
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29.05.2020 09:35 Відповісти
Як не печально,а в Нацполіції України дуже багато покидьків.. Була міліція, стала поліція, але майже нічого не змінилось.. Атестація особового складу була проведена так собі, щоб лише замилить очі..
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29.05.2020 09:40 Відповісти
Не просто багато покидьків, а переважна більшість, я б оцінив у 85 відсотків. Що не більше, ніж в фСБ(у), де покидьків аналогічно, і менше, ніж в прокуратурі, де покидьків 100 відсотків. Але яке це має відношення до заяви ООН, яке, якщо ООН не грає на боці *****, взагалі не має сенсу? Не здається Вам, що тут ми бачимо морду обличчя продажніх покидьків вже з ООН, які намагаються вимазати калом Україну як державу?
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29.05.2020 09:45 Відповісти
ООН-организация ожиревших наменклатурщиков
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29.05.2020 09:40 Відповісти
А обратить внимание на агрессию Раши миссия ООН не хочет? Там им будут и изнасилования и много другого в неограниченных количествах.
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29.05.2020 10:14 Відповісти
На ромов они как-то быстрее реагируют....
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29.05.2020 10:36 Відповісти
А ви вважаєте, що такого раніше не було?! При владі Порошенка було і гірше, а більша частина, можливо, взагалі не афішувалася перед суспільством. Те, що ООН зацікавила дана жахлива події, навіть добре. МВС буде більш прискіпливо ставитись до прийняття на службу працівників, а суд призначить справедливе покарання.
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29.05.2020 12:50 Відповісти
 
 