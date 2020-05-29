Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи, - "слуга народу" Герус
Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи для населення.
Про це в ефірі "Права на владу" сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ти забезпечуєш конкуренцію на ринку, необхідність підвищення стає не такою гострою, а також є моральне право підняти тарифи, якщо у цьому є потреба. Якщо чиновники та політики зробили все, щоб ринок був конкурентним, таке право з'являється. А якщо ми бачимо на ринку зловживання, то тоді морального права немає", - сказав Герус.
Він зазначив, що на ринку електроенергії має виникнути конкуренція.
"Тоді подивимося, чи буде потреба підвищувати тарифи і коли", - додав Герус.
На його думку, цього року пріоритетним завданням буде вихід із кризи в енергетиці.
"Під час карантину тарифи на електроенергію точно не будуть підвищені", - наголосив нардеп.
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Для конкуренції на ринку потрібно верховенство ПРАВА. Тобто однакові правила для всіх.
Яка ж то конкуренція, коли держава купує "зелену" електроенергію по 5 грн за 1 кВт*год і енергію теплової генерації за 2грн, а енергоблоки АЕС, які продають електроенергію в 10 разів дешевше по 0,57грн (57коп !) за 1 кВт*год зупиняють, щоб догодити цім карликам. Уж на що б, здавалося, державний Енергоатом "монополист" (55% виробництва електроенергії в Україні), але і цього монстра можна завалити і зробити банкрутом на догоду мафіозним кланам.
По дешевизне тоже спорный вопрос. Предложение Siemens было почти в два раза дешевле, но техзадание сделали так, что они не смогли участвовать
Азиров тогда требовал купить Крюковские поезда, но опять же по цене в 2 раза выше, чем Сименс. Примерно в два раза. Крюковский тогда предлагался по €20 млн, а от Сименс стоил €10.8 млн
К постройке железки китайцы не имели никакого отношения, они могли выступить только в качестве инвесторов существующего проекта. По крайней мере были такие переговоры.
Я думал Вы о разнице стоимости проектов Омеляна и Пивоварского, потому и пытался объяснить, что разные проекты по разному стоят. Монорельс значительно дороже обычной колеи
А китайцы - я Вам сообщаю на всякий случай - как правило везут всё своё, включая рабочую силу. Так что осталась бы Украина с чудовищным долгом за железку. Которую ещё строили бы десять лет минимум.
А китайцы могли бы привезти "все своё" только если бы это было в рамках техзадания. Но у нас это не предусмотрено.
Даже в сборочном производстве иностранных компаний на территории Украины предусмотрено постепенное наращивание украинских комплектующих минимум на 40%.
По моему только Козак пытался протянуть изменения требований до 70-80% украинских комплектующих.
Давайте закончим на этом.
ну явно не членограй ))) оно такое сцикливое)))
А отключить воду и электричество - означает что завтра на позиции ВСУ посыпятся заряды ТЯО.
" есть моральное право поднять тарифы, если в этом есть потребность. Если ... сделали все, чтобы рынок был конкурентным, такое право появляется."
В нашем случае, если сделать рынок и не заставлять Энергоатом держать цены "для населения", то цены поднимутся без вариантов.
спочатку розділити монополіста..
20% ринку це вважається монополізм,
а у ахметки 80%