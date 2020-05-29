Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи, - "слуга народу" Герус

Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи для населення.

Про це в ефірі "Права на владу" сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ти забезпечуєш конкуренцію на ринку, необхідність підвищення стає не такою гострою, а також є моральне право підняти тарифи, якщо у цьому є потреба. Якщо чиновники та політики зробили все, щоб ринок був конкурентним, таке право з'являється. А якщо ми бачимо на ринку зловживання, то тоді морального права немає", - сказав Герус.

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Він зазначив, що на ринку електроенергії має виникнути конкуренція.

"Тоді подивимося, чи буде потреба підвищувати тарифи і коли", - додав Герус.

На його думку, цього року пріоритетним завданням буде вихід із кризи в енергетиці.

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"Під час карантину тарифи на електроенергію точно не будуть підвищені", - наголосив нардеп.