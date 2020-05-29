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Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи, - "слуга народу" Герус

Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи, -

Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи для населення.

Про це в ефірі "Права на владу" сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ти забезпечуєш конкуренцію на ринку, необхідність підвищення стає не такою гострою, а також є моральне право підняти тарифи, якщо у цьому є потреба. Якщо чиновники та політики зробили все, щоб ринок був конкурентним, таке право з'являється. А якщо ми бачимо на ринку зловживання, то тоді морального права немає", - сказав Герус.

Також читайте: Для населення платіжку за електроенергію розділять на дві, - НКРЕКП

Він зазначив, що на ринку електроенергії має виникнути конкуренція.

"Тоді подивимося, чи буде потреба підвищувати тарифи і коли", - додав Герус.

На його думку, цього року пріоритетним завданням буде вихід із кризи в енергетиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буславець: У нас найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн

"Під час карантину тарифи на електроенергію точно не будуть підвищені", - наголосив нардеп.

Автор: 

енергетика (2574) електроенергія (6175) Герус (446) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+14
Цей ******* натякає на закупку енергії в раші. Тоді в нас небуде своєї енергії взагалі.
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29.05.2020 09:37
+11
Для конкуренции нужны игроки рынка, а не монополисты
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29.05.2020 09:34
+10
Він не натякає. Ця зелена мразота це робить.
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29.05.2020 09:55
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Для конкуренции нужны игроки рынка, а не монополисты
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29.05.2020 09:34 Відповісти
татарин Наперсток...и еврей с Бородой редкостный между нами ублюдки.....и быдло причем оба .. то что они заслужили чтобы их повесили на суку.. какие они монополисты или игроки воры а первый лям всегда замешан на крови... а иначе никак.. кидальщики жлобняк по беспределу тупое чмо и наглое как жаба на болоте.. и да- какой рынок рынок чего вы что ополоумели часом???
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29.05.2020 09:39 Відповісти
Дешеву атомну пресують і кажуть про конкуренцію !
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29.05.2020 09:55 Відповісти
Пpавильно. давайте подавать будем всю электpоэнегию чеpез ломбарды. А что. это классно и Геpус опять на коне будет.
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29.05.2020 10:18 Відповісти
Бред сивої кобили.
Для конкуренції на ринку потрібно верховенство ПРАВА. Тобто однакові правила для всіх.
Яка ж то конкуренція, коли держава купує "зелену" електроенергію по 5 грн за 1 кВт*год і енергію теплової генерації за 2грн, а енергоблоки АЕС, які продають електроенергію в 10 разів дешевше по 0,57грн (57коп !) за 1 кВт*год зупиняють, щоб догодити цім карликам. Уж на що б, здавалося, державний Енергоатом "монополист" (55% виробництва електроенергії в Україні), але і цього монстра можна завалити і зробити банкрутом на догоду мафіозним кланам.
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29.05.2020 10:21 Відповісти
Уверен на 1000% - услышь тебя кто то из власть имущих... - они подымут и атомную эл. в цене для нас ! А не снизят цены других !!!
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30.05.2020 22:18 Відповісти
Цей ******* натякає на закупку енергії в раші. Тоді в нас небуде своєї енергії взагалі.
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29.05.2020 09:37 Відповісти
Він не натякає. Ця зелена мразота це робить.
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29.05.2020 09:55 Відповісти
Если остановили АЕС то другого выхода как закупать електроенергию и уголь на Рашке нет. Ветряные мельницы и солнечные панели ето детские игрушки и с нормальной нагрузкой не справятся, особенно в такую хмарную погоду как сейчас, как только пойдет нормальное потребление електроенергии, уже не говорю что если запустятся заводы. Нужно было думать раньше чем аплодировать *зеленым тарифам* Ахметова. Или доставайте керосинки и свечи
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29.05.2020 10:38 Відповісти
В Україні вугілля валом.
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29.05.2020 13:48 Відповісти
Разрешите геннерации продавать эл.эн. напрямую потребителю, без всяких "энергорынков" и Энер, и цены сразу рухнут. Но нет, а олигархам чем харчеваться?
Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2140
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29.05.2020 09:38 Відповісти
вас не удивляет что все там энергетики так сказать чистые евреи и даже производные от них и татары всякие короче не славянское не православные....а чмо ублюдки конченные подонки и мрази.. раньше в Украине свободной таких просто убивали причем именно с отрезанием голов....а теперь у нас еще фефизденту такой же сморча влезло из их Синагоги с Мечетью приперло.. сколько можно терпеть нам славянам украинцам русским и иным православным католикам и греко католикам этих синагожных или Аллах акбаров??????
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29.05.2020 09:43 Відповісти
Гройсман тоже был еврей; но к нему - какие претензии ? Железную дорогу построил в Борисполь, в 20 (двадцать) раз дешевле первоначального китайского проекта.
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29.05.2020 09:48 Відповісти
Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 1050
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29.05.2020 09:59 Відповісти
Вот именно.
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29.05.2020 10:00 Відповісти
Да никаких притензий к Гнойсману, поднял цена в 10 раз инормально
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29.05.2020 10:22 Відповісти
Разные проекты, потому что были разные техзадания
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29.05.2020 10:25 Відповісти
Задание было простое: железнодорожное сообщение с аэропортом. Всё
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29.05.2020 10:32 Відповісти
Разные министры МИУ, разные техзадания. ЖД сообщение с аэропортом это цель, но участники тендеров ориентируются не на цель, и на декларации, а на техзадания.
По дешевизне тоже спорный вопрос. Предложение Siemens было почти в два раза дешевле, но техзадание сделали так, что они не смогли участвовать
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29.05.2020 10:39 Відповісти
Предложение Сименса было в два раза дешевле чем проект Гройсмана ???
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29.05.2020 10:57 Відповісти
Да. И это не впервые. Помните покупку поездов Хюндай? Предложение Сименс было в 2.5 раза дешевле. По тому проекту я вообще больше знаю, потому что вёл его. Плюс доставка из Германии была бы дешевле, чем из Южной Кореи кораблями. Там много плюсов было.
Азиров тогда требовал купить Крюковские поезда, но опять же по цене в 2 раза выше, чем Сименс. Примерно в два раза. Крюковский тогда предлагался по €20 млн, а от Сименс стоил €10.8 млн
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29.05.2020 11:04 Відповісти
Речь не о поездах, а о строительстве самой железки. А подвижной состав - это старые PESA; там затраты были на капремонт только.
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29.05.2020 11:12 Відповісти
К железке Гройсман не имеет ни какого отношения, если только номинально, как общий руководитель всеми бюджетными процессами в стране. Но он не мог повлиять на цену строительства, так как проектирование и строительство внутри УЗ регламентируются внутренними нормативными документами. Это заказ КГГА, а проект, исполнение и расходы УЗ.
К постройке железки китайцы не имели никакого отношения, они могли выступить только в качестве инвесторов существующего проекта. По крайней мере были такие переговоры.
Я думал Вы о разнице стоимости проектов Омеляна и Пивоварского, потому и пытался объяснить, что разные проекты по разному стоят. Монорельс значительно дороже обычной колеи
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29.05.2020 11:28 Відповісти
Железка была его личным проектом - он рассматривал его в качестве предвыборного (в том числе). Но, население решило что клоун из квартала будет лучше чем воины и хозяйственники.
А китайцы - я Вам сообщаю на всякий случай - как правило везут всё своё, включая рабочую силу. Так что осталась бы Украина с чудовищным долгом за железку. Которую ещё строили бы десять лет минимум.
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29.05.2020 12:22 Відповісти
Если все переводить в политику, тогда Вы сами должны видеть, что ему это не помогло всего по одной причине: Он к этому не имел отношения.
А китайцы могли бы привезти "все своё" только если бы это было в рамках техзадания. Но у нас это не предусмотрено.
Даже в сборочном производстве иностранных компаний на территории Украины предусмотрено постепенное наращивание украинских комплектующих минимум на 40%.
По моему только Козак пытался протянуть изменения требований до 70-80% украинских комплектующих.
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29.05.2020 12:37 Відповісти
Наша беседа ушла в никуда, ввиду несогласия по принципиальному вопросу: какую роль Гройсман играл в этом проекте.
Давайте закончим на этом.
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29.05.2020 12:51 Відповісти
и пишу еврей потому что еврей по польски звучит иначе а у нас за это слово банят почему не ясно это официально разрешенное слово и причем пользвоалось в написании многими писателями как русскими так и украинцами...в гугл переводчик зайдите и наберите еврей и перевод на польский и поймете о ком и ЧТО я сказал и мел ввиду... Евреи и их ПРОИЗВОДНЫЕ полукровки или помесь хомячка с скунсом...
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29.05.2020 10:54 Відповісти
"Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы" - Это не потребность, это стремление. Это - грабёж и разбой!
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29.05.2020 09:43 Відповісти
Чепуха. Не верьте ни единому слову. У нас в Австралии приватизировали государственную эелектрическую систему ( и газовую); и обещания были точно такие же. В реальности, все эти типа "конкуренты" образовали картель, и цены только растут.
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29.05.2020 09:47 Відповісти
У вас цены растут соответственно спросу, а у нас отключают АЭС, потому как избыток эл.эн., и при этом цены растут...
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29.05.2020 09:49 Відповісти
Не-а. У нас цены растут вообще "просто так". Присылают бумажку " с такого-то числа тарифы увеличены", и всё.
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29.05.2020 09:59 Відповісти
герус- ко сая г нида
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29.05.2020 09:51 Відповісти
Классное предложение для Украины по аналогу самых честных тендеров в мире под названием "прозоро"... Ренат предоставит для умняка штук 50 конкурентов сразу. В результате цена повысится в 2 раза в результате добросовестных соревнований.
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29.05.2020 10:08 Відповісти
пока гниды олигархи не будут висеть на фонарных столбах вместо светильников, в стране будет жопа постоянно. и это аксиома.только вопрос, кто ж их повесит? )))))

ну явно не членограй ))) оно такое сцикливое)))
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29.05.2020 10:12 Відповісти
Ага. Ахметов вам даст конкуренцию, когда он уже почти все прибрал к рукам. Ждите веерных отключений и наблюдайте как Ахметов продает електроенергию за бесценок за бугор а вам рассказывает что отклюбчает свет потому что не хватает угля и нужно его вести обязательно с ОРДЛО и Рашки.
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29.05.2020 10:18 Відповісти
Герус, вы с энергетикой позорно обосрались. Ты б лучше меньше трындел.
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29.05.2020 10:20 Відповісти
Скажите, а почему в ОРДЛО тарифы на уровне 2013 года и свет по 30 копеек? Или ето ОРДЛО а не Украина пошли в Европу и используют новые технологии и дешовые альтернативные источники енергии?
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29.05.2020 10:20 Відповісти
ОРДЛО находится на полном содержании Москвы.
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29.05.2020 10:33 Відповісти
Не звезди. Почему тогда туда идут водопроводы, провода и трубы с Украины?
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29.05.2020 10:39 Відповісти
"Содержание" означает: финансовое. Ну и оружием, конечно.
А отключить воду и электричество - означает что завтра на позиции ВСУ посыпятся заряды ТЯО.
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29.05.2020 10:58 Відповісти
Тот случай, когда заголовок противоречит содержанию.
" есть моральное право поднять тарифы, если в этом есть потребность. Если ... сделали все, чтобы рынок был конкурентным, такое право появляется."
В нашем случае, если сделать рынок и не заставлять Энергоатом держать цены "для населения", то цены поднимутся без вариантов.
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29.05.2020 10:37 Відповісти
Очень много домохозяйств .где все на электрике , куда повышать ?
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29.05.2020 10:45 Відповісти
щоб була конкуренція,
спочатку розділити монополіста..

20% ринку це вважається монополізм,
а у ахметки 80%
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29.05.2020 11:32 Відповісти
Что этот косоглазый безграмотны хрен Герус, там мычит??
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29.05.2020 12:39 Відповісти
всё верно. Нужно развивать АЭС и платить "экологическим" олигархам равную цену за кВТ.
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29.05.2020 22:00 Відповісти
 
 