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За добу на COVID-19 захворіли 66 дітей та 66 медиків, загалом 1693 дитини і 4411 медпрацівників, - Степанов
В Україні від початку пандемії COVID-19 вилікувалися 2169 медичних працівників.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за минулу добу на коронавірус захворіли 429 осіб.
"З них 66 дітей і 66 медпрацівників. Було госпіталізовано 106 осіб", - заявив Степанов.
При цьому, за словами міністра, одужали 495 осіб.
"Це дуже хороша тенденція, коли кількість осіб, які видужали, перевищує кількість захворілих", - додав глава МОЗ.
Загалом в Україні захворіло 22 811 осіб - 1693 дитини та 4411 медичних працівників.
Водночас 2169 медпрацівників одужали від початку пандемії.
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