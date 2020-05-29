За добу на COVID-19 захворіли 66 дітей та 66 медиків, загалом 1693 дитини і 4411 медпрацівників, - Степанов

В Україні від початку пандемії COVID-19 вилікувалися 2169 медичних працівників.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за минулу добу на коронавірус захворіли 429 осіб.

"З них 66 дітей і 66 медпрацівників. Було госпіталізовано 106 осіб", - заявив Степанов.

При цьому, за словами міністра, одужали 495 осіб.

"Це дуже хороша тенденція, коли кількість осіб, які видужали, перевищує кількість захворілих", - додав глава МОЗ.

Загалом в Україні захворіло 22 811 осіб - 1693 дитини та 4411 медичних працівників.

Водночас 2169 медпрацівників одужали від початку пандемії.

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