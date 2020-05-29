На конкурс на посаду глави НСЗУ подалися 28 осіб: сьогодні буде визначено спосіб і місце проведення співбесіди, - Степанов

На конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) зареєструвалися 28 осіб, до кінця дня п'ятниці буде визначено спосіб проведення співбесід.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Посада глави НСЗУ дуже важлива в системі охорони здоров'я. Згідно з відповідними рішеннями Кабміну, був оголошений добір на главу НСЗУ. Спочатку був оголошений прийом документів до кінця дня понеділка, після чого він був продовжений до середи. Вчора ввечері (в четвер. - Ред.) ми отримали оперативну інформацію від управління персоналом НСЗУ (саме туди претенденти подавали свої резюме), що загалом зареєстрували 28 осіб. Протягом п'ятниці всі документи будуть оброблені, буде визначено спосіб і місце проведення безпосередньо співбесіди, яку я як міністр повинен буду провести, визначитися з кандидатурою і винести на розгляд уряду", - сказав він.

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"Хотів би зазначити, що мені не цікаве прізвище людини, яка буде визначена переможцем. Для мене головне, щоб ця людина була максимально ефективною і могла нормально побудувати роботу НСЗУ", - додав міністр.

Як повідомлялося, 22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів завершився 27 травня.

Серед вимоги до кандидата, зокрема, досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" або "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах в сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення - не менше трьох років. Така вимога, зокрема, не дає можливості участі в конкурсі представників НСЗУ.

Раніше на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Степанов повідомив, що за підсумками конкурсу на посаду глави НСЗУ переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ, який відбувся в січні, пройшли співбесіду з міністром.

Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були включені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, яка за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.

Команда НСЗУ закликала президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голову Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти проведенню відкритого та прозорого конкурсу на главу НСЗУ і не допустити позаконкурсного призначення на цю посаду. Колектив підкреслює, що в результаті конкурсу главою Нацслужби повинен бути призначений "професіонал, здатний гідно продовжити трансформацію системи охорони здоров'я України заради здоров'я громадян, створення належних умов праці медпрацівників, забезпечення прозорого і ефективного використання коштів платників податків, які направляються на медобслуговування пацієнтів".

Колектив НСЗУ просить при проведенні нового конкурсу дотримати визначені законодавством процедури, щоб уникнути недоліків, допущених при проведенні співбесіди. Зокрема, колектив закликає при проведенні конкурсу завчасно попереджати кандидатів про проведення його етапів, запрошувати до участі спостерігачів, зокрема від організацій громадянського суспільства, проводити відеозапис під час співбесіди з подальшою її публікацією відповідно до законодавства.