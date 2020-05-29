Зеленський привітав українських миротворців: Україна продовжить посилювати свій внесок у міжнародний мир і безпеку
Президент України Володимир Зеленський привітав українських миротворців і ветеранів миротворчих операцій з нагоди професійного свята.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Сьогодні ми віддаємо шану самовідданості й самопожертві військовослужбовців і цивільного персоналу, які несуть нелегку службу по всьому світу, виконуючи благородну місію із підтримання міжнародного миру та безпеки. Високий професіоналізм та бездоганні морально-ділові якості українських миротворців, достойне виконання ними завдань у неспокійних куточках нашої планети гідно оцінені всіма державами-членами ООН", - підкреслив глава держави.
Зеленський зазначив, що Україна не тільки не припинить участь в операціях ООН, але і в подальшому буде посилювати свій внесок в міжнародний мир і безпеку.
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"Вічна пам’ять та слава усім, хто віддав своє життя під час миротворчих операцій ООН. Упевнений, що українські миротворці й надалі віддано служитимуть ідеалам гуманізму, мирного існування та захисту життя людей. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та успіхів у важливій справі, покладеній на українських миротворців. Слава українським миротворцям. Слава Україні!" - підсумував Зеленський.
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