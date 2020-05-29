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Новини
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Зеленський привітав українських миротворців: Україна продовжить посилювати свій внесок у міжнародний мир і безпеку

Зеленський привітав українських миротворців: Україна продовжить посилювати свій внесок у міжнародний мир і безпеку

Президент України Володимир Зеленський привітав українських миротворців і ветеранів миротворчих операцій з нагоди професійного свята.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Сьогодні ми віддаємо шану самовідданості й самопожертві військовослужбовців і цивільного персоналу, які несуть нелегку службу по всьому світу, виконуючи благородну місію із підтримання міжнародного миру та безпеки. Високий професіоналізм та бездоганні морально-ділові якості українських миротворців, достойне виконання ними завдань у неспокійних куточках нашої планети гідно оцінені всіма державами-членами ООН", - підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна не тільки не припинить участь в операціях ООН, але і в подальшому буде посилювати свій внесок в міжнародний мир і безпеку.

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"Вічна пам’ять та слава усім, хто віддав своє життя під час миротворчих операцій ООН. Упевнений, що українські миротворці й надалі віддано служитимуть ідеалам гуманізму, мирного існування та захисту життя людей. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та успіхів у важливій справі, покладеній на українських миротворців. Слава українським миротворцям. Слава Україні!" - підсумував Зеленський.

Автор: 

Зеленський (23659) миротворці (813) ООН (3335) привітання (730)


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Топ коментарі
+11
иди в военкомат!...ублюдок...
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29.05.2020 10:06
+11
Главзебил - Позорище картинное 😁😁😁
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29.05.2020 10:06
+9
Нах..пішов..блазень...зеленувате лайно.
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29.05.2020 10:08
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иди в военкомат!...ублюдок...
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29.05.2020 10:06 Відповісти
Ти вже там і зайняв чергу?
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29.05.2020 10:35 Відповісти
Зеленський привітав українських миротворців: Україна продовжить посилювати свій внесок у міжнародний мир і безпеку - Цензор.НЕТ 6770
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29.05.2020 11:57 Відповісти
Главзебил - Позорище картинное 😁😁😁
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29.05.2020 10:06 Відповісти
У нас мурло сначала порядок наведи, зебил ты искрометный
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29.05.2020 10:06 Відповісти
Нах..пішов..блазень...зеленувате лайно.
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29.05.2020 10:08 Відповісти
а это чмо все поздравляет и награды раздает...
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29.05.2020 10:10 Відповісти
унизительно принимать поздравления от говна зеленого... повторю: поздравления от зеленого говна....
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29.05.2020 10:11 Відповісти
Зеленский поздравил украинских миротворцев: Украина продолжит усиливать свой вклад в международный мир и безопасность - Цензор.НЕТ 6841
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29.05.2020 10:12 Відповісти
так він і виглядає поряд з військовими.
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29.05.2020 10:16 Відповісти
та й не поряд не кращеЗеленський привітав українських миротворців: Україна продовжить посилювати свій внесок у міжнародний мир і безпеку - Цензор.НЕТ 9637
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29.05.2020 11:59 Відповісти
Я бы проблевался ему в харю
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29.05.2020 10:12 Відповісти
Потерпевший от слов двух видосиков расскажет нам про мужество и самопожертвование
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29.05.2020 10:13 Відповісти
Ну конечно. Для власти очень выгодно чтобы здоровые мужики защищали и работали где то подальше от Украины и не мешали воровать и грабить
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29.05.2020 10:14 Відповісти
Коли миротворці прибудуть до нас на дамбас ?
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29.05.2020 10:16 Відповісти
Якщо в країні 82 мільярди боргу, то зарубіжний обком вже наказує слугам уроду куди і скільки відправити жандармів для захисту їхнаціональних інтересів , а наша влада має право тільки їх привітати в далеку дорогу. В країні війна, а вони по світам шастають. Щасти.
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29.05.2020 10:54 Відповісти
Зелена потвора зовсім забула що за минулу владу йшла підготовка до вводу миротворців на Донбас, та за цей рік ЗеК жодного разу не згадав про них
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29.05.2020 11:01 Відповісти
 
 