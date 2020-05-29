Кількість хворих на коронавірус за добу знизилася в 15 областях України та в Києві, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу, у 15 із 24 областей України, а також у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві, а також у Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, випадків одужання - у Києві (91 із 495 по всій країні), Тернопільській і Хмельницькій областях. При цьому Хмельницька область стала 14-ю в Україні, де кількість осіб, які видужали від початку пандемії, перевищує кількість хворих на цей час.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19 і 21 випадок одужання (від початку пандемії було 957 хворих, 16 померлих і 555 осіб видужали), зараз в області хворіє 386 осіб (на 11 менше за добу);

- у Волинській області - 12 випадків захворювання і 10 - одужання (за весь час 863 захворіли, 25 померли і 234 особи одужали), зараз хворіє 604 особи (на 2 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 10 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 17 - одужання (за весь час - 930, 20 і 261 відповідно), зараз хворіє 649 осіб (на 8 менше за добу);

- у Донецькій області 2 осіб одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (від початку пандемії 158 осіб захворіли, 4 померли і 82 одужали), зараз хворіє 72 особи;

- у Житомирській області 21 новий випадок захворювання і 19 - одужання (за весь час 694 особи захворіли, 14 померли і 408 одужали), зараз хворіє 272 особи (на 2 більше за добу);

- у Закарпатській області 23 особи захворіли і 20 одужали (від початку пандемії - 1147 осіб захворіли, 27 померли і 394 одужали), зараз хворіє 726 осіб (за добу на 3 більше);

- у Запорізькій області 6 осіб захворіли і 8 одужали (від початку пандемії 420 осіб захворіли, 13 померли і 246 одужали), зараз хворіє 172 особи (на 2 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 21 особа захворіла, 3 померли і 24 одужали (1360, 78 і 780 відповідно від початку пандемії), зараз хворіє 502 особи (на 6 менше за добу);

- у Києві підтверджено 56 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 91 випадок одужання (загалом 2849 випадків захворювання, 65 - смерті і 597 - одужання від початку пандемії), зараз у столиці хворіє 2187 осіб (за добу на 36 менше);

- у Київській області 18 осіб захворіли і 36 - одужали (від початку пандемії 1535 осіб захворіли, 30 померли і 394 одужали), зараз хворіє 1111 осіб (за добу на 18 менше);

- у Кіровоградській області 8 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 10 - одужання (за весь час 503, 25 і 394 відповідно), зараз хворіє 84 особи (на 3 менше за добу);

- у Луганській області 1 людина захворіла і 3 одужали (від початку пандемії 46 захворіли і 39 одужали, померлих не було), зараз хворіє 7 осіб (на 2 менше за добу);

- у Львівській області 50 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 26 - одужання (за весь час - 1563, 49 і 361 відповідно), зараз хворіє 1153 особи (на 23 більше за день);

- у Миколаївській області 2 людини захворіли і 6 - одужали (від початку пандемії 284 захворіли, 7 померли і 145 одужали), зараз хворіє 132 особи (на 4 менше за добу);

- в Одеській області 17 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 21 - одужання (від початку пандемії 878, 15 і 182 відповідно), зараз хворіє 681 особа (на 5 менше за добу);

- у Полтавській області 1 людина одужала, нових випадків захворювання і смерті не було (від початку пандемії 268 хворих, 13 померлих і 244 особи видужали), зараз хворіє 11 осіб;

- у Рівненській області 40 нових випадків захворювання і 29 - одужання (за весь час 1628 осіб захворіли, 35 померли і 754 одужали), зараз хворіють 839 осіб (на 11 більше за добу);

- у Сумській області 1 людина захворіла і 3 одужали (від початку пандемії 167 осіб захворіли, 4 померли і 141 особа видужала), зараз хворіє 22 особи (на 2 менше за добу);

- у Тернопільській області 14 нових випадків захворювання і 60 - одужання (за весь час 1145 осіб захворіли, 26 померли і 884 одужали), зараз хворіє 235 осіб (на 46 менше за добу);

- у Харківській області 30 нових випадків захворювання, 1 - смерті та 11 - одужання (за весь час 1011, 43 і 235 відповідно), зараз хворіє 733 особи (за добу на 18 більше);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було (від початку пандемії 177 хворих, 3 померлих і 155 особи видужали), зараз хворіє 19 осіб;

- у Хмельницькій області 21 новий випадок захворювання і 49 - одужання (за весь час 407 осіб захворіли, 10 померли і 206 одужали), зараз хворіє 191 особа (на 28 менше за добу);

- у Черкаській області 6 осіб одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (від початку пандемії 401 особа захворіла, 16 померли і 300 одужали), зараз хворіє 85 осіб;

- у Чернівецькій області підтверджено 58 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 21 - одужання (3259 хворих, 135 померлих і 888 осіб видужали від початку пандемії), зараз в області хворіє 2236 осіб (на 36 більше, ніж напередодні);

- у Чернігівській області 10 нових випадків захворювання на COVID-19 і 1 - одужання (від початку пандемії - 150 хворих, 6 померлих і 55 осіб видужали), зараз хворіє 89 осіб (на 9 більше, ніж напередодні).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини