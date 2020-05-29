Посол України Мельник жорстко відповів лобістові Кремля Шредеру: "Це зухвале приниження України та українців"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував висловлювання ексканцлера, голови ради директорів компанії "Роснефть" Ґерхарда Шредера, який, у відповідь на критику своєї проросійської позиції щодо Криму, назвав українського дипломата "карликом з України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"За допомогою нового модного подкасту пан Шрьодер заходився відбілювати свій пошарпаний у Німеччині імідж. Хоча і цей креатив навряд чи допоможе. Його ім’я назавжди закарбується у всесвітній історії як синонім цинічного лобіста Кремля, який попри свої потуги зазнав провалу. Адже завдяки особисто Канцлеру (Німеччини Ангелі – КР) А.Меркель та Великій коаліції, яким ми, українці, надзвичайно вдячні, санкції проти Росії продовжуватимуть діяти, а "Північний потік-2" продовжуватиме буксувати", – йдеться в коментарі дипломата.

Український посол зазначає, що Шредер "з останніх сил прагне зберегти хорошу міну при поганій грі".

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"Втім, відчувається нервозність і нездатність приховувати роздратування. Бо замість того, щоб надати німецькому суспільству чесну відповідь на питання про залежність його позиції від газпромівсько-роснєфтинських гонорарів, він втрачає самоконтроль, переходить на особистості, вдаючись до сумнівного лексикону. У німецькій мові слово "Zwerg" (яким Шредер обізвав Мельника, – ред.) має декілька значень. Чомусь слабо віриться у те, що у подкасті згадувалася саме "маленька істота у людській подобі, яка фігурує у казках та сагах і здебільшого готова прийти на допомогу" (Словник Duden)", – каже посол.

Мельник продовжив: "Як випливає із тональності і контексту, очевидно саме "карлик" і мався на увазі, а цей вираз, згідно з тлумачним словником, має відверто дискримінаційну конотацію, прямо натякаючи на меншовартісність. Втім ідеться про зневажливе ставлення НЕ до особи посла. Мова йде про зухвале приниження України та українців. І коли подібні фрази на адресу моєї Батьківщини і співгромадян лунають із німецьких уст, а тим більше колишнього топ-політика, то такі порівняння не є чимось безневинним або легковажним. Вони мають дуже і дуже негарний присмак. Більше того, вони є надзвичайно небезпечними, бо мимоволі відроджують злих духів нетерпимості і ненависті".

Мельник зазначив, що українці "не забули і не забудуть про те, що саме у нацистській Німеччині українців таврували як Untermenschen – недолюдей, котрі підлягали безжальному винищенню і поневоленню".

"У результаті цієї расистської ідеології Третій рейх замордував 5 мільйонів мирних жителів України, понад 2,4 мільйони українців були вивезені у рабство як примусові робітники – Ostarbeiter. Чимало хто у Німеччині волів би не згадувати про криваві злочини націонал-соціалістів супроти українців", – зазначив Мельник.

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"Саме ці моторошні, нестерпно болючі асоціації автоматично виникають у серцях моїх співвітчизників, коли ми стикаємося із такою зловісною риторикою окремих німецьких діячів", – резюмував посол України в Німеччині.

Раніше Шредер у подкасті, перший випуск якого був опублікований 26 травня, назвав українського посла в Німеччині Андрія Мельника "карликом з України". Таким чином Шредер відреагував на критику з боку Мельника через заяви про санкції і Крим.

"Дуже підло і низько, як для ексканцлера Німеччини", – прокоментував висловлювання Шредера заступник очільника Міністерства закордонних справ України Василь Боднар.

Раніше Ґерхард Шредер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel сказав, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати. На це відреагував посол України в ФРН Андрій Мельник, який назвав ці заяви Шредера "безсоромними".

Український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі: "Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику і топ-лобістові Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході".

Як повідомив Мельник, в разі свого програшу він готовий віддати пляшку кримського вина.

Ґерхард Шредер працює на компанію російського "Газпрому" – очолює раду директорів "Північний потік-2", у 2017 році його також призначили головою ради директорів "Роснефти", яка перебуває під західними санкціями.