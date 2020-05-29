Скорочення фінансування, обшуки та доведення до колапсу Довженко-Центру - не просто збіг обставин, - Пилип Іллєнко
Скорочення фінансування Довженко-Центру, незатверджений паспорт бюджетної програми щодо кіно і фактичне доведення до колапсу підприємства, а тепер ще й демонстрація "правоохоронцями" сили у вигляді обшуків, на тлі справді сміливої публічної позиції керівника центру з приводу державної політики в галузі культури є не простим збігом обставин.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава Держкіно Пилип Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.
"Я занадто довго живу в Україні, аби вірити в збіги. І представникам різних гілок і органів влади доведеться докласти великих зусиль, аби переконати таких, як я, що події, які розгортаються навколо Довженко-Центру останнім часом, є простим збігом обставин. Включно зі скороченням фінансування, незатвердженим паспортом бюджетної програми щодо кіно і фактичним доведенням до колапсу підприємства, а тепер ще й демонстрацією "правоохоронцями" сили у вигляді обшуку, на тлі дійсно сміливої публічної позиції керівника центру з приводу державної політики в галузі культури", - заявив він.
"У цьому зв’язку, на жаль, цілком очікуваною є заява про відставку Івана Козленка, одного з найбільш ефективних менеджерів у галузі культури, який довів, як із напівзнищеного державного підприємства, попри постійний спротив бюрократичної машини, можна створити динамічну культурну інституцію", - додав Іллєнко.
"А представникам силових структур варто, нарешті, усвідомити, що, крім обшуків та штурмів, існує ще безліч інших способів спілкування з культурними інституціями (і не тільки з ними), навіть якщо дійсно треба залучити їх до проведення слідчих дій", - резюмував він.
Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я бачила тільки тотальну критику Порошенка від верхівки Свободи.
А Тягнибок до сьогоднішнього дня хвалиться які вони молодці, що скинули "багригу".
Але ж громадяни самостійно обрали таку антиукраїнську владу, їі сутність всім притомним людям була зрозумілю ще до початку виборів, достатньо була хочь раз подивитись "шедеври" цьго самого кварталу.
Ну тепер їжте, хоч повилазти.