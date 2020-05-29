Скорочення фінансування, обшуки та доведення до колапсу Довженко-Центру - не просто збіг обставин, - Пилип Іллєнко

Скорочення фінансування Довженко-Центру, незатверджений паспорт бюджетної програми щодо кіно і фактичне доведення до колапсу підприємства, а тепер ще й демонстрація "правоохоронцями" сили у вигляді обшуків, на тлі справді сміливої публічної позиції керівника центру з приводу державної політики в галузі культури є не простим збігом обставин.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава Держкіно Пилип Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Я занадто довго живу в Україні, аби вірити в збіги. І представникам різних гілок і органів влади доведеться докласти великих зусиль, аби переконати таких, як я, що події, які розгортаються навколо Довженко-Центру останнім часом, є простим збігом обставин. Включно зі скороченням фінансування, незатвердженим паспортом бюджетної програми щодо кіно і фактичним доведенням до колапсу підприємства, а тепер ще й демонстрацією "правоохоронцями" сили у вигляді обшуку, на тлі дійсно сміливої публічної позиції керівника центру з приводу державної політики в галузі культури", - заявив він.

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"У цьому зв’язку, на жаль, цілком очікуваною є заява про відставку Івана Козленка, одного з найбільш ефективних менеджерів у галузі культури, який довів, як із напівзнищеного державного підприємства, попри постійний спротив бюрократичної машини, можна створити динамічну культурну інституцію", - додав Іллєнко.

"А представникам силових структур варто, нарешті, усвідомити, що, крім обшуків та штурмів, існує ще безліч інших способів спілкування з культурними інституціями (і не тільки з ними), навіть якщо дійсно треба залучити їх до проведення слідчих дій", - резюмував він.

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Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.