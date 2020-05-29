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Скорочення фінансування, обшуки та доведення до колапсу Довженко-Центру - не просто збіг обставин, - Пилип Іллєнко

Скорочення фінансування, обшуки та доведення до колапсу Довженко-Центру - не просто збіг обставин, - Пилип Іллєнко

Скорочення фінансування Довженко-Центру, незатверджений паспорт бюджетної програми щодо кіно і фактичне доведення до колапсу підприємства, а тепер ще й демонстрація "правоохоронцями" сили у вигляді обшуків, на тлі справді сміливої публічної позиції керівника центру з приводу державної політики в галузі культури є не простим збігом обставин.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава Держкіно Пилип Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Я занадто довго живу в Україні, аби вірити в збіги. І представникам різних гілок і органів влади доведеться докласти великих зусиль, аби переконати таких, як я, що події, які розгортаються навколо Довженко-Центру останнім часом, є простим збігом обставин. Включно зі скороченням фінансування, незатвердженим паспортом бюджетної програми щодо кіно і фактичним доведенням до колапсу підприємства, а тепер ще й демонстрацією "правоохоронцями" сили у вигляді обшуку, на тлі дійсно сміливої публічної позиції керівника центру з приводу державної політики в галузі культури", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко. ФОТОрепортаж (оновлено)

"У цьому зв’язку, на жаль, цілком очікуваною є заява про відставку Івана Козленка, одного з найбільш ефективних менеджерів у галузі культури, який довів, як із напівзнищеного державного підприємства, попри постійний спротив бюрократичної машини, можна створити динамічну культурну інституцію", - додав Іллєнко.

"А представникам силових структур варто, нарешті, усвідомити, що, крім обшуків та штурмів, існує ще безліч інших способів спілкування з культурними інституціями (і не тільки з ними), навіть якщо дійсно треба залучити їх до проведення слідчих дій", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань"

Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.

Скорочення фінансування, обшуки та доведення до колапсу Довженко-Центру - не просто збіг обставин, - Пилип Іллєнко 01

Автор: 

кіно (960) культура (432) обшук (1970) фінансування (3087) Іллєнко Пилип (27) Довженко Центр (34)


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Топ коментарі
+11
ГрінПОЦ нищить все українське.
Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко - Цензор.НЕТ 9822
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29.05.2020 10:45
+6
Кино в Украине теперь управляет бывшая директор кинотеатра в Запорожье, им. Довженко, кстати. Директор кинотеатра.... То ли ещё будет, когда/если "зелёные" додумаются назначать старлеев на должности комбригов, сменных мастеров - директорами заводов, интернов - заведующими отделениями в госпиталях... А что, избрали же Президентом АБСОЛЮТНОГО дилетанта в политике и гос. управлении...
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29.05.2020 10:58
+6
Президент говорил,что у него нет "стратегии". Судя по одновременному наступлению на культурные центры,возможный пересмотр квот на ТВ и закон о языках - этого не скажешь.
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29.05.2020 11:10
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ГрінПОЦ нищить все українське.
Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко - Цензор.НЕТ 9822
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29.05.2020 10:45 Відповісти
Филипп Ильенко, как и однопартийцы-свободовцы его брата Андрея, до сих пор гордится, что они убрали Порошенко, а вместе с ним и фактически самую проукраинскую власть, сделавшую больше всех других для украинской культуры и украинского кино в частности?
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29.05.2020 10:49 Відповісти
Как раз Ильенко резко критиковал дебилов. Возможно критиковал бы еще жестче еслиб не руководство партии...
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29.05.2020 10:51 Відповісти
Критикував Зеленського між першим та другим туром?
Я бачила тільки тотальну критику Порошенка від верхівки Свободи.
А Тягнибок до сьогоднішнього дня хвалиться які вони молодці, що скинули "багригу".
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29.05.2020 11:01 Відповісти
Пам'ятаю його пост у ФБ саме у цей період. Чув його промову на відстані декількох метрів вже після другого туру... Тягнибок або дурний, або свідомо працює на маргінальну частину націоналістів.
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29.05.2020 11:36 Відповісти
Бичара Алєшка однозначно кремлівський проект , варто згадати всі епатажні акції перед камерами КацапТВ , після яких кацапія трубила і трубить на весь про страшних бандерівців та інших націоналістів . Видно з дій Алєшки в 2014 році , його особистий приклад . Жалко лише масу молоді яку це бидло завело на манівці . Хоча проект на це і був розрахований .
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29.05.2020 12:52 Відповісти
Идёт тупо уничтожение всех украинских культурных центров.
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29.05.2020 10:50 Відповісти
красти треа менше
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29.05.2020 10:53 Відповісти
Ты хоть буквы какого нибудь алфавита для начала изучи.
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29.05.2020 10:58 Відповісти
И кто своровал твой моск? А там изначально было насрано
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29.05.2020 11:42 Відповісти
https://censor.net/news/3198758/obyski_v_tsentre_dovjenko_provodili_po_delu_o_rastrate_prokuratura
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29.05.2020 10:56 Відповісти
А в ОПі коли обшуки будуть? Там і розтрати, і державна зрада, силовикам пасись не хочу...
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29.05.2020 11:00 Відповісти
Зепилка, помню дело, которое возбудила тупорылая прокуратура, такая как ты, ро факту акта кру, где была допущена арифметическая ошибка, так , что выходила растрата. Ошибку уже в суде обнаружили - я на калькуляторе пересчитал)))
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29.05.2020 11:45 Відповісти
Кино в Украине теперь управляет бывшая директор кинотеатра в Запорожье, им. Довженко, кстати. Директор кинотеатра.... То ли ещё будет, когда/если "зелёные" додумаются назначать старлеев на должности комбригов, сменных мастеров - директорами заводов, интернов - заведующими отделениями в госпиталях... А что, избрали же Президентом АБСОЛЮТНОГО дилетанта в политике и гос. управлении...
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29.05.2020 10:58 Відповісти
Президент говорил,что у него нет "стратегии". Судя по одновременному наступлению на культурные центры,возможный пересмотр квот на ТВ и закон о языках - этого не скажешь.
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29.05.2020 11:10 Відповісти
Які такі Довженко-центри, громадени! Ви що, з глузду з'їхали! Нащо вони Україні потрібні? У нас тепер рулить 95 квартал, ото культура так культура! А ви про якесь українське кіно.
Але ж громадяни самостійно обрали таку антиукраїнську владу, їі сутність всім притомним людям була зрозумілю ще до початку виборів, достатньо була хочь раз подивитись "шедеври" цьго самого кварталу.
Ну тепер їжте, хоч повилазти.
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29.05.2020 13:37 Відповісти
Деукранізація України - це стрижень ідеологіїї зелених. Чому етнічні українці не протестують, не розумію. Чи може вони забули, що не тільки громадяни України, але ж і нація. В паспорті національності нема, то і самої нації нема?
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29.05.2020 21:56 Відповісти
 
 