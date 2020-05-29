Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті, - доручення голови ОДА Петрова. ДОКУМЕНТ

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дорученні глави ОДА.

Повідомляється, що це доручення Петров дав з метою недопущення переміщення і пропуску товарів комерційного призначення через державний кордон України та Угорщини в пункті пропуску "Чоп-Захонь", які завозяться приватними підприємцями як посилки громадян України, які проживають за кордоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті контрабандисти намагалися наїхати автомобілем на прикордонників, по них відкрили вогонь, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж