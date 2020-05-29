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Новини Силовики
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Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті, - доручення голови ОДА Петрова. ДОКУМЕНТ

Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті, - доручення голови ОДА Петрова. ДОКУМЕНТ

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дорученні глави ОДА.

Повідомляється, що це доручення Петров дав з метою недопущення переміщення і пропуску товарів комерційного призначення через державний кордон України та Угорщини в пункті пропуску "Чоп-Захонь", які завозяться приватними підприємцями як посилки громадян України, які проживають за кордоном.

Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті, - доручення голови ОДА Петрова 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті контрабандисти намагалися наїхати автомобілем на прикордонників, по них відкрили вогонь, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Автор: 

контрабанда (1821) ОДА (1625) Нацполіція (15129) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Петров Олексій (19) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+16
пусть мобільная група провєріт сначала аналіз мочі янєлоха.
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29.05.2020 10:47
+15
Зесептиконы вы это зеделали вместе
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29.05.2020 10:45
+15
Вспомнился анекдот:


На почте получили письмо. На конверте: Деду Морозу.
Ну что делать, открыли, стали читать:
"Дорогой дедушка Мороз. Я маленький мальчик из Урюпинска. Мне семь лет.
Мои родители очень бедные и не могут купить мне шапочку, пальтишко и
варежки. Поэтому каждую зиму я смотрю в окно с смотрю как дети играют на
улице. А я не могу пойти поиграть с ними. Дедушка, пришли мне шапочку,
пальтишко и варежки!."
Ну вся почта рыдает, скинулись, купили ему все... правда вот на шапочку
денег не хватило. Отправили все мальчику.

Через некоторое время пришло письмо от мальчика:
"Спасибо, Дедушка Мороз, за варежки, пальтишко.... а шапочку, видимо, на
почте стибзили!"

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29.05.2020 10:47
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Зесептиконы вы это зеделали вместе
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29.05.2020 10:45 Відповісти
Найголовніше, що розпорядження юридично неграмотного Петрова суперечить Конституції України. ☺️ А він напевне про це не здогадується.
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29.05.2020 11:04 Відповісти
Зескот ложил на Конституцию то, чем величайший писсюанист современности на рояле играет
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29.05.2020 11:31 Відповісти
Ну, існує така теорія, неодноразово підтверджена практикою: кожен ложить на когось, чи на щось до того часу, поки хтось, чи щось не положить на нього. 😁
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29.05.2020 12:35 Відповісти
Хрень какая то.
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29.05.2020 10:45 Відповісти
А за кого проголосовало Закарпатье ?
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29.05.2020 11:33 Відповісти
Какая прелесть
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29.05.2020 10:45 Відповісти
Вспомнился анекдот:


На почте получили письмо. На конверте: Деду Морозу.
Ну что делать, открыли, стали читать:
"Дорогой дедушка Мороз. Я маленький мальчик из Урюпинска. Мне семь лет.
Мои родители очень бедные и не могут купить мне шапочку, пальтишко и
варежки. Поэтому каждую зиму я смотрю в окно с смотрю как дети играют на
улице. А я не могу пойти поиграть с ними. Дедушка, пришли мне шапочку,
пальтишко и варежки!."
Ну вся почта рыдает, скинулись, купили ему все... правда вот на шапочку
денег не хватило. Отправили все мальчику.

Через некоторое время пришло письмо от мальчика:
"Спасибо, Дедушка Мороз, за варежки, пальтишко.... а шапочку, видимо, на
почте стибзили!"

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29.05.2020 10:47 Відповісти
пусть мобільная група провєріт сначала аналіз мочі янєлоха.
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29.05.2020 10:47 Відповісти
Чем то незаконным попахивает!
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29.05.2020 10:48 Відповісти
Жнива.
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29.05.2020 10:51 Відповісти
Хорошо грабить народец что не даёт грабителям отпор.
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29.05.2020 10:54 Відповісти
Так рука не поднимается дать отпор. Сами же проголосовали, теперь как идиоты выглядят. Я, кстати, только за, пусть еще и штрафы по 34000 за кривую посылку , которая мобильной группе не понравится.
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29.05.2020 11:36 Відповісти
Ах вот для чего должны полицаи. Ето вам не подрывников банкоматов и перестрелки в центре города останавливать. Аваков со своими бандитами в погонах с радостью будет рыться по сумкам и посылкам и самое вкусное себе оставлять. Прям страна-зона
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29.05.2020 11:02 Відповісти
ты за это голосовал звиздабол. жри
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29.05.2020 11:56 Відповісти
А что Украина уже Цэнээвропа? Уже низзя ничего с Европы ввозить? Только налоги и тарифы нужно брать в Европе а уровень жизни и товары етониззя в Гулаг провозить? Ахметовым и Фираташам можно миллиарды долларов вывозить, и ввозить китайское оборудование для выкачки *зеленойенергии*, а трусы и колбасу низзя провозить? Окупанты
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29.05.2020 11:05 Відповісти
ты за это голосовал звиздабол. жри
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29.05.2020 11:56 Відповісти
Контрабанда и так завозится камионами, но за это отбашляли кому нужно и сколько нужно
А вот если кто то, находясь на заработках, решил своей семье чего прислать из за бугра, и нужным людям не отбашлял - непорядок
И что такое "коммерческого назначения"? Под это любой товар подогнать можно
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29.05.2020 11:08 Відповісти
дронами. основная масса контрабанды сейчас элементарно перемещается дронами.
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29.05.2020 11:08 Відповісти
Дронами в основном сигареты на ту сторону перебрасываются. А сюда всё нужное завозится. Например куча европейских продуктов доступны на базарах всего Закарпатья. У меня в этот момент в стакане чешская Кофола, набранная из 50-литрового кега. Такие кеги сюда точно не дронами завозятся))
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29.05.2020 11:27 Відповісти
https://youtu.be/5GsDdajQq9I группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан
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29.05.2020 11:13 Відповісти
Та й ім'я у цього дурника -олексій-якесь пітторастичне та й прізвище петрофф , явно він один з трйох братів близнюків (іванофф,пєтрофф,сідараф) !
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29.05.2020 11:14 Відповісти
Теперь каждая вещь будет считаться коммерчечкой.
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29.05.2020 11:15 Відповісти
Нужно вообще отказаться от таможенных сборов на все, кроме энергоресурсов и сырья ввозимого и вывозимого в промышленных масштабах /вагонах, контейнерах, цистернах, кораблях и через трубопроводы/ ввести ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ И НАЛОГ С ПРОДАЖ! И не будет никаких проблем, пусть все привыкают к свободному рынку и конкуренции, к банкротству и ликвидации неконкурентоспособных производств!
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29.05.2020 11:23 Відповісти
Почему еще не в Офисе простых решений?
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29.05.2020 11:27 Відповісти
Так можливо і саме звідти ініціювали, знають слабинку на кордоні, де можна прорватися.
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29.05.2020 11:36 Відповісти
Коли їду відпочивати, то речі відсилаю поштою, щоб не волочити в потязі, тепер питання, в моїх речах теж ритися будуть?
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29.05.2020 11:30 Відповісти
Yes!
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29.05.2020 11:36 Відповісти
Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті, - доручення голови ОДА Петрова - Цензор.НЕТ 7823

Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті, - доручення голови ОДА Петрова - Цензор.НЕТ 344
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29.05.2020 11:34 Відповісти
Ага... посылки стали угрожать оптовой торговле...
Это какими должны быть поборы, если посылками товар отправить дешевле, в розницу... Эти госмонополии достали...
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29.05.2020 12:22 Відповісти
Есть граница, есть контрабанда.... Про что срёте?
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29.05.2020 12:46 Відповісти
А фури з контрабасом для Епіцентра не будуть перевіряти? а контейнера в портах?
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29.05.2020 12:50 Відповісти
Туда вже Мрія завозить
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29.05.2020 13:46 Відповісти
В погоне за блохами (посылки) ЗЕленые решили сохранить толстых кабанчиков (одесская таможня)
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29.05.2020 13:05 Відповісти
ви помітили що шмонають тільки кордон з Європою - ані Одесу ані інші мордвинські напрямки нікого не цікавлять
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30.05.2020 09:29 Відповісти
 
 