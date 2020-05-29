Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті, - доручення голови ОДА Петрова. ДОКУМЕНТ
Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дорученні глави ОДА.
Повідомляється, що це доручення Петров дав з метою недопущення переміщення і пропуску товарів комерційного призначення через державний кордон України та Угорщини в пункті пропуску "Чоп-Захонь", які завозяться приватними підприємцями як посилки громадян України, які проживають за кордоном.
Топ коментарі
+16 Yakov Yakov
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+15 Den4ik1771
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+15 Підлога Маккартні
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На почте получили письмо. На конверте: Деду Морозу.
Ну что делать, открыли, стали читать:
"Дорогой дедушка Мороз. Я маленький мальчик из Урюпинска. Мне семь лет.
Мои родители очень бедные и не могут купить мне шапочку, пальтишко и
варежки. Поэтому каждую зиму я смотрю в окно с смотрю как дети играют на
улице. А я не могу пойти поиграть с ними. Дедушка, пришли мне шапочку,
пальтишко и варежки!."
Ну вся почта рыдает, скинулись, купили ему все... правда вот на шапочку
денег не хватило. Отправили все мальчику.
Через некоторое время пришло письмо от мальчика:
"Спасибо, Дедушка Мороз, за варежки, пальтишко.... а шапочку, видимо, на
почте стибзили!"
А вот если кто то, находясь на заработках, решил своей семье чего прислать из за бугра, и нужным людям не отбашлял - непорядок
И что такое "коммерческого назначения"? Под это любой товар подогнать можно
Это какими должны быть поборы, если посылками товар отправить дешевле, в розницу... Эти госмонополии достали...