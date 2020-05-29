УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10703 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 017 38

У РФ новий антирекорд за кількістю померлих від COVID-19 за добу - 232, всього 4 374 летальні випадки

У РФ новий антирекорд за кількістю померлих від COVID-19 за добу - 232, всього 4 374 летальні випадки

За добу від нової коронавірусної інфекції в Росії померли 232 людини - це найбільша кількість летальних результатів у країні за весь час пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Интерфакс.

За весь період в РФ зафіксовано 4 374 летальні випадки.

Напередодні в країні було зареєстровано 174 померлі з COVID-19 - стільки ж було 26 травня, і цей показник був максимальним за весь час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці

У Росії за останню добу зареєстровано 8572 нові випадки захворювання COVID-19.

Кількість хворих по країні за весь період досягла 387 623. За цим показником Росія як і раніше на третьому місці у світі. Друге місце за Бразилією (438,2 тис., +26,4 тис.), на першому - США (1,72 млн, +22,5 тис.)

Найбільше нових епізодів зараження виявлено в Москві - 2 332. Всього в столиці вже 175 829 підтверджених випадків захворювання.

За добу в Росії повністю видужало 8 264 людини. Виписано за весь період 159 257 пацієнтів. Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 223 992. Видужав у країні кожен третій пацієнт від загальної кількості за весь час.

Автор: 

карантин (18172) росія (64895) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
В Англии 270 тыс. заболело, а умерло 38 тыс., а в ********** 390 тыс. на 4374 лаптейсклеющих??? Медицина в 12 раз круче. Вот что значит лишняя хромосома гундяевотворящая
показати весь коментар
29.05.2020 11:02
+5
катастрофически мало
показати весь коментар
29.05.2020 10:52
+5
В РФ новый антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки - 232, всего 4 374 летальных случая - Цензор.НЕТ 2813
показати весь коментар
29.05.2020 10:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
катастрофически мало
показати весь коментар
29.05.2020 10:52 Відповісти
можно смело умножать на 7
"Ложные данные убивают". Что не так с учетом смертей от COVID-19
показати весь коментар
29.05.2020 11:00 Відповісти
В РФ новый антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки - 232, всего 4 374 летальных случая - Цензор.НЕТ 2813
показати весь коментар
29.05.2020 10:54 Відповісти
Зато у них карантину не було)))
показати весь коментар
29.05.2020 10:55 Відповісти
Програма максимум, догнать і перегнать загниваючу Омеригу.
показати весь коментар
29.05.2020 10:55 Відповісти
Почему погибших? Путлер сказал - в рай переехали.
показати весь коментар
29.05.2020 10:55 Відповісти
Бажаю їм перемогти в цих перегонах.
показати весь коментар
29.05.2020 10:56 Відповісти
І нехай це буде сама більша омріяна ними ще з 50-х років минулого століття перемога над США.
показати весь коментар
29.05.2020 11:50 Відповісти
На парад 24 червня підуть не всі, не всі доживуть до параду 24 червня.
показати весь коментар
29.05.2020 10:57 Відповісти
Может кацапы и этих на палках понесут?
показати весь коментар
29.05.2020 11:34 Відповісти
Малувато,треба шоб кількість була у мільонах.
показати весь коментар
29.05.2020 10:58 Відповісти
А "элита" мордора живучая,никто не подох,а рабы мрут,кто их там считает.
показати весь коментар
29.05.2020 10:59 Відповісти
все это манипуляции с цифрами и запугиванием населения ,что бы провести онлайн голосование по смене конституции
показати весь коментар
29.05.2020 11:00 Відповісти
В Англии 270 тыс. заболело, а умерло 38 тыс., а в ********** 390 тыс. на 4374 лаптейсклеющих??? Медицина в 12 раз круче. Вот что значит лишняя хромосома гундяевотворящая
показати весь коментар
29.05.2020 11:02 Відповісти
З цих 4374, як мінімум, 3000 вагнеровців з Сирії і Лівії
показати весь коментар
29.05.2020 11:53 Відповісти
как минимум нужно умножить эту цифру на 5, чтоб иметь примерное представление: 232*5=1160 / больше тысячи человек в день/!
показати весь коментар
29.05.2020 11:14 Відповісти
А ты представь сколько в мире за день умирает людей? Или думаешь только от короны умирают? Странные вы людишки, которые видят только смерти корогавирусные. Мне интересно какой у вас уровень IQ, вообще наверное нету ))
показати весь коментар
29.05.2020 11:34 Відповісти
Тебе же одноклеточному никогда не понять, что такое умереть с коронавирусом и от коронавируса. Ты понимаешь, что если тестировать всех умерших то людей то по-любому тест в 5-15% показывает позитивный результат) отсюда и безсимптомные носители) потому что человек не болеет но тест показывает позитивный результат) почему так? Или тесты говно) или просто 5-15% это стабильный результат обитания коронавирусов среди людей)
показати весь коментар
29.05.2020 11:46 Відповісти
Чего ты возбудился? Нам радостно от того, что меньше вооруженных сволочей придет на дамбац из-за поребрика. А на 5 надо умножать, или на 50 - личное мнение каждого индивидуума. Я, например, считаю, что )(уйло правильно сделало, что не отменило парадишку. Хай позаражают друг друга и повыздыхают у себя на мордовии!
показати весь коментар
29.05.2020 12:02 Відповісти
Просто коронапсихозники постоянно пишут бред. Вот даже ты пишешь, что парад не отменили в рашке? А парада там как раз то и не было. Парад был в Минске. Вот откуда берутся такие комментаторы как ты? Ты даже не знаешь фактов не каких, а пишешь на угад набор слов)
показати весь коментар
29.05.2020 12:13 Відповісти
Я понял, что германия - очень отсталая страна и там нет интернета. Непонятно, как ты заходишь на Цензор. )(уйло перенесло парадишку на 24 июня. Погугли, а потом говори про мою неосведомленность. А трепыхаться не надо.
показати весь коментар
29.05.2020 12:20 Відповісти
"нИкаких" и "наугад" пишется слитно
показати весь коментар
29.05.2020 12:21 Відповісти
Дякую за інформацію. Даю гарантію нічого катастрофічного не станеться. Коронапсихозники вже верещали про парад в Мінську. Коронапсихозні одноклітинні дебіли приречені завжди бути в дупі) всі прогнози Коронапсихозних бацил - таких як ти - не справджуються)
показати весь коментар
29.05.2020 12:25 Відповісти
************ эмигрантишке виднее
показати весь коментар
29.05.2020 12:27 Відповісти
Даеш парад у масквабадзе, незважаючы на пандэмію ! Завалім трупамі і гэтага ворага, як у
гады айчыннай вайны ! Наперад, таварышы, пад мудрым кіраўніцтвам нязменнага Пу !
показати весь коментар
29.05.2020 11:20 Відповісти
Даеш парад у масквабадзе, незважаючы на пандэмію ! Завалім трупамі і гэтага ворага, як у
гады айчыннай вайны ! Наперад, таварышы, пад мудрым кіраўніцтвам нязменнага Пу !
показати весь коментар
29.05.2020 11:21 Відповісти
умели с коронавирусом или от коронавируса? Как всегда с 232 человек 230 умерли совсем от других болезней. Шоу маст гоу он.
показати весь коментар
29.05.2020 11:31 Відповісти
Raska dajiot danyje tolko tex kotoryje umerli ot koronovirusa kotoryje neimeli drugije bolezni,vot izza etogo danyje nepolnyje realno nado umnozat na 10.
показати весь коментар
29.05.2020 11:39 Відповісти
Почему на 10? Коронапсихозники умножают на 35 я слышал. Там даже возле Москвы вырыли котлован 10 на 15 км. Трупы свозят на белазах
Все говорит умерли. Остались только дети. Говорили тебя забирают туда)
показати весь коментар
29.05.2020 11:42 Відповісти
ot vospolenyja liogkix pomer no realno u nego nasli koronovirus eto v rosiji cytajet sto pomer ne ot koroni
показати весь коментар
29.05.2020 11:46 Відповісти
😂😆
показати весь коментар
29.05.2020 11:54 Відповісти
Vot ot raka pomerl no imel koronu u nas eto cytajet sto ot koroni pomer,v raske sto ot raka.Eto ne ja pridumal
показати весь коментар
29.05.2020 11:57 Відповісти
okolo 30 -40 tysiac realno pomerli v rosiji ot koronovirusa
показати весь коментар
29.05.2020 11:43 Відповісти
Я слышал, что ещё и умерших с перхотью в волосах суммируют к короновирусным.
показати весь коментар
29.05.2020 12:13 Відповісти
Всё равно на убыль пошла. Это умирают заболевшие месяц назад. А сейчас при всё более возрастающих темпах тестирования, число заразившихся ежедневно снижается. Количество проведённых тестов приближается к 10 миллионам.
показати весь коментар
29.05.2020 11:34 Відповісти
Очень мало, но все равно - неплохо! Господь, не зупиняйся!
показати весь коментар
29.05.2020 11:56 Відповісти
Це добре , що осійсько-фашистські загарбники несуть втрати . Мало , звичайно , але все одно добре .
показати весь коментар
29.05.2020 12:21 Відповісти
Ух ты, казалось бы такая мелочь, но приятно!
Так держать, расейка!!!
показати весь коментар
29.05.2020 13:01 Відповісти
 
 