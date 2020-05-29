У РФ новий антирекорд за кількістю померлих від COVID-19 за добу - 232, всього 4 374 летальні випадки

За добу від нової коронавірусної інфекції в Росії померли 232 людини - це найбільша кількість летальних результатів у країні за весь час пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За весь період в РФ зафіксовано 4 374 летальні випадки.

Напередодні в країні було зареєстровано 174 померлі з COVID-19 - стільки ж було 26 травня, і цей показник був максимальним за весь час.

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У Росії за останню добу зареєстровано 8572 нові випадки захворювання COVID-19.

Кількість хворих по країні за весь період досягла 387 623. За цим показником Росія як і раніше на третьому місці у світі. Друге місце за Бразилією (438,2 тис., +26,4 тис.), на першому - США (1,72 млн, +22,5 тис.)

Найбільше нових епізодів зараження виявлено в Москві - 2 332. Всього в столиці вже 175 829 підтверджених випадків захворювання.

За добу в Росії повністю видужало 8 264 людини. Виписано за весь період 159 257 пацієнтів. Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 223 992. Видужав у країні кожен третій пацієнт від загальної кількості за весь час.