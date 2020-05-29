Авіасполучення між Україною та Австрією може бути відновлено після 23 червня, - посол Щерба

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що авіасполучення між Україною та Австрією може бути відновлено після 23 червня.

Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації з відновленням авіасполучення між Україною та Австрією. Є імовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян. Бажання таке є. Дуже важливо, щоб Україна пройшла умовний пік пандемії", - написав посол.

Як відомо, Австрія вже послабила прикордонний контроль, відкривши всі прикордонні переходи із Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною.

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