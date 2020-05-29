УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10703 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 301 2

Авіасполучення між Україною та Австрією може бути відновлено після 23 червня, - посол Щерба

Авіасполучення між Україною та Австрією може бути відновлено після 23 червня, - посол Щерба

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що авіасполучення між Україною та Австрією може бути відновлено після 23 червня.

Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації з відновленням авіасполучення між Україною та Австрією. Є імовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян. Бажання таке є. Дуже важливо, щоб Україна пройшла умовний пік пандемії", - написав посол.

Як відомо, Австрія вже послабила прикордонний контроль, відкривши всі прикордонні переходи із Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни

Нагадаємо, раніше глава робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з пандемією коронавірусу, Національної академії наук України Ігор Бровченко повідомив, що Україна вже пройшла пік захворюваності на COVID-19.

Авіасполучення між Україною та Австрією може бути відновлено після 23 червня, - посол Щерба 01

Автор: 

Австрія (957) карантин (18172) авіасполучення (3064) Щерба (61) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хватит лапшу вешать. самолёты летают, только для избранных. сейчас сижу в Хельсинки и собираюсь лететь в Минск. хотя есть самолёт МЯУ PS 3140, на который невозможно попасть. ничего ни от кого добиться нельзя((( финны не могут, мяу морозится. гибридный карантин - гибридные авиаперевозки.
показати весь коментар
29.05.2020 11:13 Відповісти
Нехай щастить.
показати весь коментар
29.05.2020 11:19 Відповісти
 
 