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Новини Коронавірус і карантин
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У Київській лікарні швидкої допомоги спалах COVID-19: чотирьох працівників госпіталізовано, 16 - на самоізоляції, відділення кардіології закрито

У Київській лікарні швидкої допомоги спалах COVID-19: чотирьох працівників госпіталізовано, 16 - на самоізоляції, відділення кардіології закрито

Нині в лікарнях з діагнозом "коронавірусна інфекція" перебувають четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛ ШМД). Ще 16 працівників перебувають на самоізоляції, у деяких з них підтверджено COVID-19.

Про це йдеться в заяві КМКЛ ШМД у відповідь на інформацію ЗМІ про спалах COVID-19 у Київській лікарні швидкої медичної допомоги, передає Цензор.НЕТ.

"В лікарню поступають хворі з різними діагнозами. Буває, що тестування пацієнтів на наявність коронавірусної інфекції дає позитивний результат. Для таких хворих у ЛШМД створено окрему зону, де їх лікують за діагнозом, який став причиною направлення в КМКЛ ШМД, після чого за першої ж можливості у стані здоров’я пацієнта перенаправляють у профільний інфекційний медичний заклад. У випадках необхідності надання ургентної допомоги ризик того, що пацієнт є носієм коронавірусної інфекції, звісно є, і лікарі добре усвідомлюють це. Там, де ризик зараження дуже високий, медичні працівники згідно зі світовими стандартами забезпечені всім необхідним для мінімізації зараження", - йдеться в заяві.

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"На сьогодні в лікарнях з діагнозом "коронавірусна інфекція" перебувають четверо працівників КМКЛ ШМД. З них двоє – в Олександрівський лікарні (лікар-кардіолог і санітарка), ще двоє працівників лікарні госпіталізовані за місцем проживання у Чернігівській області. Ще 16 працівників лікарні, що працюють у відділеннях травматології, політравми і кардіології перебувають у самоізоляції. У декого підтверджено COVID-19 але на сьогодні без клінічних проявів", - додали в лікарні.

"Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, наразі зачинено, у ньому проведені заходи із санітарної дезінфекції", - наголошується в заяві.

"Вчора у лікарні була проведена перевірка з боку епідеміологічних служб. Фахівці-епідеміологи високо оцінили рівень організації роботи лікарні щодо протистояння можливому розповсюдженню COVID-19 та надали свої рекомендації. Тестування працівників лікарні проводиться згідно з показами та без обмежень як експрес-тестами, так і ПЦР-діагностикою. Будь-який медичний працівник, що має характерні для COVID-19 симптоми чи контактував з пацієнтом та колегою, у яких підтверджено вірус, може здати аналіз у КМКЛ ШМД", - наголосили в лікарні.

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"Медичні працівники, звісно, є головною групою ризику для зараження COVID-19. З самого початку пандемії керівництво лікарні, розуміючи подібну небезпеку, провело системні роботи з організації відповідного приміщення для лікування хворих, що окрім основних проблем зі здоров’ям, з якими вони потрапили до ЛШМД, заражені ще й на коронавірус. Але у випадку з подібною інфекцією не може бути застрахований жоден медичний працівник. На жаль, те що мало статися, сталося. Але, говорити про епідемію COVID-19 у КМКЛ ШМД – це, м’яко кажучи, перебільшення. Лікарня працює у звичному для себе режимі", - резюмували в лікарні.

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лікарня (1356) карантин (18172) Київ (19405) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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29.05.2020 11:12 Відповісти
Ну вот вам...кто там хотел авиасообщения уже открывать? бла бла бла...
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29.05.2020 11:30 Відповісти
Проститутки Швейцарии возвращаются к работе: спортсмены по-прежнему на карантине

Правительство Швейцарии считает возможным вернуть на рабочие места проституток, в то время как спортивные состязания, связанные с "постоянным тесным контактом", остаются под запретом. Министр здравоохранения Ален Берсет заявил, что секс-работницы лучше подготовлены к работе в условиях пандемии, чем спортсмены.
Об этом пишет в четверг, 28 мая, новостное агентство https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-28/swiss-say-sex-work-is-ok-but-not-judo-in-virus-reopening Bloomberg .
Министр уточнил, что воспользоваться услугами жриц любви, деятельность которых в этой стране легализована, можно будет уже 6 июня - они вернутся на работу одновременно с открытием кинотеатров, ночных клубов и общественных бассейнов. "Честно говоря, эротические услуги могли возобновиться раньше", - отметил Берсет.
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29.05.2020 11:38 Відповісти
Не удивительно. Пару недель назад наблюдал под соседним домом экипаж неотложки из БСМП - да, в красивой униформе, но не то, что щитков, респираторов - у них даже обычные медицинские маски под подбродком были при общении с пациентом - странно при таком их отношении, что эта вспышка у них только сейчас у них случилась.
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29.05.2020 11:40 Відповісти
Там главврач любитель Яныка и бабок!! Люди немог ПЦР тест сделать, говорят хоть едь за бабки делай, работники всё защитные маски халаты шлемы все покупают ничего главврач не даёт, в больнице поборы с пациентов, у меня в этой больнице в травмпункте так сложили руку что рука не разгибается и удали сустав после, этого уровень специалистов в травматологии нулевой, нивкоем случае не соглашайтесь туда ехать если везёт скорая если не хотите хватонуть ВИЧ или гепатит С есть такие случаи
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29.05.2020 13:55 Відповісти
Не у меня у моей родственницы с рукой осталась проблема на все жизнь, пожалела врача не посадила, только где он дальше работал не известно
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29.05.2020 14:00 Відповісти
 
 