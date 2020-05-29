У Київській лікарні швидкої допомоги спалах COVID-19: чотирьох працівників госпіталізовано, 16 - на самоізоляції, відділення кардіології закрито

Нині в лікарнях з діагнозом "коронавірусна інфекція" перебувають четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛ ШМД). Ще 16 працівників перебувають на самоізоляції, у деяких з них підтверджено COVID-19.

Про це йдеться в заяві КМКЛ ШМД у відповідь на інформацію ЗМІ про спалах COVID-19 у Київській лікарні швидкої медичної допомоги, передає Цензор.НЕТ.

"В лікарню поступають хворі з різними діагнозами. Буває, що тестування пацієнтів на наявність коронавірусної інфекції дає позитивний результат. Для таких хворих у ЛШМД створено окрему зону, де їх лікують за діагнозом, який став причиною направлення в КМКЛ ШМД, після чого за першої ж можливості у стані здоров’я пацієнта перенаправляють у профільний інфекційний медичний заклад. У випадках необхідності надання ургентної допомоги ризик того, що пацієнт є носієм коронавірусної інфекції, звісно є, і лікарі добре усвідомлюють це. Там, де ризик зараження дуже високий, медичні працівники згідно зі світовими стандартами забезпечені всім необхідним для мінімізації зараження", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях Києва від коронавірусу лікуються 154 людини, з них 46 у важкому стані, - Кличко

"На сьогодні в лікарнях з діагнозом "коронавірусна інфекція" перебувають четверо працівників КМКЛ ШМД. З них двоє – в Олександрівський лікарні (лікар-кардіолог і санітарка), ще двоє працівників лікарні госпіталізовані за місцем проживання у Чернігівській області. Ще 16 працівників лікарні, що працюють у відділеннях травматології, політравми і кардіології перебувають у самоізоляції. У декого підтверджено COVID-19 але на сьогодні без клінічних проявів", - додали в лікарні.

"Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, наразі зачинено, у ньому проведені заходи із санітарної дезінфекції", - наголошується в заяві.

"Вчора у лікарні була проведена перевірка з боку епідеміологічних служб. Фахівці-епідеміологи високо оцінили рівень організації роботи лікарні щодо протистояння можливому розповсюдженню COVID-19 та надали свої рекомендації. Тестування працівників лікарні проводиться згідно з показами та без обмежень як експрес-тестами, так і ПЦР-діагностикою. Будь-який медичний працівник, що має характерні для COVID-19 симптоми чи контактував з пацієнтом та колегою, у яких підтверджено вірус, може здати аналіз у КМКЛ ШМД", - наголосили в лікарні.

Читайте також: Понад 14% інфікованих COVID-19 у Києві - медики, - Кличко

"Медичні працівники, звісно, є головною групою ризику для зараження COVID-19. З самого початку пандемії керівництво лікарні, розуміючи подібну небезпеку, провело системні роботи з організації відповідного приміщення для лікування хворих, що окрім основних проблем зі здоров’ям, з якими вони потрапили до ЛШМД, заражені ще й на коронавірус. Але у випадку з подібною інфекцією не може бути застрахований жоден медичний працівник. На жаль, те що мало статися, сталося. Але, говорити про епідемію COVID-19 у КМКЛ ШМД – це, м’яко кажучи, перебільшення. Лікарня працює у звичному для себе режимі", - резюмували в лікарні.