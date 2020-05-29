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Київський безпековий форум: "Україна - ЄС: як не допустити імітації перетворень і досягти більшого?". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум:

Онлайн-дискусія Київського безпекового форуму. Головною темою обговорення стане співпраця України з Євросоюзом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Зокрема, на онлайн-дискусії обговорять: Чи справляється нинішня українська влада з євроінтеграцією? Чи немає загроз для нашого безвізового режиму та економічної співпраці з ЄС? Як досягти у рамках асоціації з ЄС кращих, ніж зараз результатів для наших громадян, бізнесу та країни? Хто сьогодні найактивніші друзі України в Брюсселі?

Крім того, спікери обговорять, як Україна разом з ЄС протидіяти агресії Росії.

Учасники дискусії:

  • Катерина Матернова, заступник Генерального директора Головного директорату Європейської Комісії з питань сусідства і переговорів про розширення ЄС, в.о. керівника Групи підтримки України.
  • Віола фон Крамон-Таубадель, німецький політик, член політичної сили "Альянс 90/Зелені", Віце-голова делегації Європейського парламенту у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС.
  • Пятрас Оштрявічус, литовський політик та дипломат, Віце-голова делегації Європейського парламенту у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС.
  • Міхаель Галлер, німецький політик, член Християнсько-демократичної партії Німеччини і Європейської народної партії, депутат Європейського парламенту, доповідач у справах України.
  • Остап Семерак, Міністр Кабінету Міністрів України у 2014 році, Міністр екології України у 2016-19 роках, колишній співголова Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС.
  • Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.
  • Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".

Також дивіться: Україна має стати частиною низки регіональних ініціатив, зокрема Ініціативи трьох морів, - Яценюк на КБФ. ВIДЕО

Автор: 

Семерак (245) Форум (132) Яценюк (2570) Євросоюз (13310) Лубківський Данило (46)


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Яценюк з Лубківським добру справу роблять цими форумами... Нехай люди дивляться на ******* українську дійсність.
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29.05.2020 11:19 Відповісти
Яценюк ще кращі справи робив піднімавши ціни на газ в 7 разів.
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29.05.2020 11:52 Відповісти
Правильно писать до рыночных, а иначе пенсии бы по телевизору как видосики из Теслы получали бы. Чтож не опустили то в 7 раз Зенынешние?
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29.05.2020 15:00 Відповісти
Вопрос не ко мне - а к Бубочке и его зекоМанде.
А насчет рынка - и где же этот рынок??? А предпочитаю покупать электроэнергию у Энергоатома по вменяемым ценам, а не у Гудка.
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29.05.2020 16:08 Відповісти
И что продают по вменяемым ценам?))) Скоро еще за транспортировку заплатите.
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29.05.2020 16:11 Відповісти
Зеленые "прафессионалы" валят в угоду олигархату атомную энергетику, которая самая дешевая. Не за красивые глазки, конечно.

Просто нет никакого рынка - ни электроэнергии, ни газа - это все лапша лохторату на уши.
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29.05.2020 16:52 Відповісти
Надо выгнать шмарклю и тогда может быть что-то и получится. А иначе никак. Не в коня овёс травить.
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29.05.2020 11:22 Відповісти
 
 