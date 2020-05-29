Київський безпековий форум: "Україна - ЄС: як не допустити імітації перетворень і досягти більшого?". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Онлайн-дискусія Київського безпекового форуму. Головною темою обговорення стане співпраця України з Євросоюзом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Зокрема, на онлайн-дискусії обговорять: Чи справляється нинішня українська влада з євроінтеграцією? Чи немає загроз для нашого безвізового режиму та економічної співпраці з ЄС? Як досягти у рамках асоціації з ЄС кращих, ніж зараз результатів для наших громадян, бізнесу та країни? Хто сьогодні найактивніші друзі України в Брюсселі?
Крім того, спікери обговорять, як Україна разом з ЄС протидіяти агресії Росії.
Учасники дискусії:
- Катерина Матернова, заступник Генерального директора Головного директорату Європейської Комісії з питань сусідства і переговорів про розширення ЄС, в.о. керівника Групи підтримки України.
- Віола фон Крамон-Таубадель, німецький політик, член політичної сили "Альянс 90/Зелені", Віце-голова делегації Європейського парламенту у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС.
- Пятрас Оштрявічус, литовський політик та дипломат, Віце-голова делегації Європейського парламенту у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС.
- Міхаель Галлер, німецький політик, член Християнсько-демократичної партії Німеччини і Європейської народної партії, депутат Європейського парламенту, доповідач у справах України.
- Остап Семерак, Міністр Кабінету Міністрів України у 2014 році, Міністр екології України у 2016-19 роках, колишній співголова Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС.
- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.
- Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А насчет рынка - и где же этот рынок??? А предпочитаю покупать электроэнергию у Энергоатома по вменяемым ценам, а не у Гудка.
Просто нет никакого рынка - ни электроэнергии, ни газа - это все лапша лохторату на уши.