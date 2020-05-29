На кордоні з Молдовою відновили роботу шість пунктів пропуску, - Держприкордонслужба

Сьогодні вранці поновилася робота чотирьох автомобільних і двох залізничних пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Відновлена робота таких пунктів пропуску: "Мамалига-Крива" (залізничний, розташований у Новоселицькому районі Чернівецької області), "Кельменці-Ларга" (залізничний, розташований у Кельменецькому районі Чернівецької області), "Кельменці-Ларга" (автомобільний, розташований у Кельменецькому районі Чернівецької області), "Сокиряни-Окниця" (автомобільний, розташований у Сокирянському районі Чернівецької області), "Маяки-Паланка-Удобне" (автомобільний, розташований у Білгород-Дністровському районі Одеської області), "Серпневе1 - Басараб‘яска" (автомобільний, розташований у Тарутинському районі Одеської області)", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на сьогодні в Україні діють карантинні обмеження щодо можливості в'їзду на територію країн іноземних громадян.

Крім того, в п'ятницю з 0:00 години 29 травня 2020 року розпорядженням уряду України відновлено роботу 66 пунктів пропуску з українського боку на державному кордоні з Республікою Молдова та країнами ЄС. Державна прикордонна служба України прінформувала суміжні країни про відновлення роботи пунктів пропуску. Повноцінне відновлення пропуску на цих напрямках буде можливим, коли суміжні сторони відкриють пункти пропуску зі свого боку.

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