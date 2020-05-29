З понеділка в метро Києва можуть бути запроваджені обмеження на вхід для дотримання дистанції, - Макогон

У зв'язку з поновленням транспортного сполучення в Київській області в столичному метрополітені очікують збільшення пасажиропотоку. З понеділка можуть бути запроваджені обмеження на вхід в "підземку", щоб люди могли дотримуватися дистанції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

Як розповіла Макогон, в перший день відновлення роботи столичного метрополітену пасажиропотік становив 310 тисяч, але в четвер він вже збільшився до 540 тисяч пасажирів.

"Людей в метро стає більше. І ми готуємося до того, що на вихідних відкриється передмістя Києва (транспортне сполучення в області), і пасажирів буде ще більше", - сказала вона.

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"Відповідно, можуть бути обмеження на вхід в метро, ​​щоб розтягнути пасажиропотік з можливістю дотримання соціальної дистанції", - додала Макогон.

Як пояснила заступник начальника КП, моніторинг пасажиропотоку в метро проводиться в режимі реального часу.

"Обмеження вводяться, коли сильно збільшується пасажиропотік, і наші співробітники фіксують, що дотримуватися соціальної дистанції складно ... Мається на увазі, що ... станція може працювати на одні або двоє вхідних дверей замість трьох", - підкреслила вона.

Макогон уточнила, що в такому підході немає нічого нового: метрополітен використовує таку систему пропуску пасажирів після проведення масових заходів, концертів, футбольних матчів.

"Всі пасажири поїдуть. Ми зупиняємо тільки пасажирів без масок", - сказала заступниця керівника КП.

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При цьому вона уточнила, що в перші дні відновлення роботи столичного метрополітену порушників фактично не було.