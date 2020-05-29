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Новини Коронавірус і карантин
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З понеділка в метро Києва можуть бути запроваджені обмеження на вхід для дотримання дистанції, - Макогон

З понеділка в метро Києва можуть бути запроваджені обмеження на вхід для дотримання дистанції, - Макогон

У зв'язку з поновленням транспортного сполучення в Київській області в столичному метрополітені очікують збільшення пасажиропотоку. З понеділка можуть бути запроваджені обмеження на вхід в "підземку", щоб люди могли дотримуватися дистанції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

Як розповіла Макогон, в перший день відновлення роботи столичного метрополітену пасажиропотік становив 310 тисяч, але в четвер він вже збільшився до 540 тисяч пасажирів.

"Людей в метро стає більше. І ми готуємося до того, що на вихідних відкриється передмістя Києва (транспортне сполучення в області), і пасажирів буде ще більше", - сказала вона.

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"Відповідно, можуть бути обмеження на вхід в метро, ​​щоб розтягнути пасажиропотік з можливістю дотримання соціальної дистанції", - додала Макогон.

Як пояснила заступник начальника КП, моніторинг пасажиропотоку в метро проводиться в режимі реального часу.

"Обмеження вводяться, коли сильно збільшується пасажиропотік, і наші співробітники фіксують, що дотримуватися соціальної дистанції складно ... Мається на увазі, що ... станція може працювати на одні або двоє вхідних дверей замість трьох", - підкреслила вона.

Макогон уточнила, що в такому підході немає нічого нового: метрополітен використовує таку систему пропуску пасажирів після проведення масових заходів, концертів, футбольних матчів.

"Всі пасажири поїдуть. Ми зупиняємо тільки пасажирів без масок", - сказала заступниця керівника КП.

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При цьому вона уточнила, що в перші дні відновлення роботи столичного метрополітену порушників фактично не було.

Автор: 

карантин (18172) Метрополітен (1414) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
т.е все будут толпиться возле входа, молодцы
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29.05.2020 11:23
+4
на каждого входящего надевать накачанную шину от БЕЛАЗа для соблюдения дистанции)))
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29.05.2020 11:29
+3
загнали народ в злидні - почалась смертельна війна за ресурси
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29.05.2020 11:25
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а стрєльби за станції метро не буде?
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29.05.2020 11:23 Відповісти
Кому в Украине жить хорошо?
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29.05.2020 11:23 Відповісти
Тому, кто в метро не ездит.
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29.05.2020 11:28 Відповісти
т.е все будут толпиться возле входа, молодцы
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29.05.2020 11:23 Відповісти
загнали народ в злидні - почалась смертельна війна за ресурси
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29.05.2020 11:25 Відповісти
Надо было с первого дня ограничивать количество входящих. При этом надо следить за тем, чтобы ожидающие на вход в метро на улице соблюдали дистанцию. Но наши люди любят лепиться друг к другу.
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29.05.2020 11:25 Відповісти
Те, кто ездит на своем авто плевать хотели на давку в метрополитене.
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29.05.2020 11:27 Відповісти
Что этим хотели сказать, капитан Очевидность?
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29.05.2020 11:30 Відповісти
Просто факты.
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29.05.2020 11:46 Відповісти
на каждого входящего надевать накачанную шину от БЕЛАЗа для соблюдения дистанции)))
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29.05.2020 11:29 Відповісти
Настало пакращення від ЗЕкоМанди.
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29.05.2020 11:34 Відповісти
Будут дружно плотненько ожидать растянувшуюся очередь на вход в километр,зебилы не учатся на ошибках москвы где при считывания кода создали искуственно очередь,даже сейчас в метро у нас народ занимает все сидячие места а не через одного,два,чтоб соблюсти дистанцию,зачем этот цирк?
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29.05.2020 12:19 Відповісти
места - то ладно. А маски на шее или только на рту?
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30.05.2020 02:01 Відповісти
 
 