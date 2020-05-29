За добу в ЗСУ зафіксовано 23 випадки COVID-19, хворіє 90 військовослужбовців, - Командування Медсил

У Збройних силах України за станом на ранок 29 травня підтверджено ще 23 нові випадки захворювання на коронавірус, при цьому одужали від COVID-19 вже 108 осіб, на жаль, троє - померли.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

У Збройних Силах України хворіє 90 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужали - 108 осіб, летальних випадків - 3.

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На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 295 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 31 особа.

За минулу добу зареєстровано двадцять три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

У закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Військово-медичний клінічний центр Центрального та Північного регіону знаходиться по 1 військовослужбовцю). У лазареті військової частини (Рівненська область) перебувають 6 військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. У військовослужбовців Рівненської області симптоми захворювання відсутні.

Лікуються вдома під наглядом медичної служби 15 осіб (Київська область – 13 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Рівненська область – 1). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. Симптоми захворювання відсутні.