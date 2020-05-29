Чиновники поліції, які закупили 40-річні радянські шини для БТР, постануть перед судом. Їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення, - ДБР

До суду направлено обвинувальний висновок щодо посадових осіб ГУ Нацполіції у Запорізькій області та приватного підприємця. Вони звинувачуються в заволодінні чужим майном, вчиненим за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.



Слідством встановлено, що у серпні 2018 року правоохоронці за попередньою змовою з підприємцем закупили шини 1980 року випуску під виглядом нових для використання в зоні проведення ООС на суму 249 000 гривень. Вартість закуплених шин більш ніж у сім разів перевищує ринкову. Правоохоронці, знаючи, що шини не придатні до експлуатації, передали їх батальйону спецпризначення для встановлення на бронетранспортери.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки у Запорізькій області ДВБ Нацполіції.



У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.