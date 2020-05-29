У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і "бойовики" з Вінниці, - "слуга народу" Дубінський
Під час стрілянини в Броварах сьогодні вранці одна група задіяла місцевих "тітушок", інша завезла "бойовиків" з Вінниці за допомогою охоронної фірми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Дубінський.
"Зв'язався з керівництвом поліції Київської області з приводу перестрілки в Броварах. Дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів на їхній розподіл, які були проведені ще в 2015 році. Одне угруповання підтягло місцевих "тітушок", друге завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми", - розповів нардеп.
За словами Дубінського, затримано 10 осіб, вилучено зброю та боєприпаси, автомобілі.
"Як політичний куратор Київської області від "Слуги народу" найближчим часом проведу зустрічі з керівництвом Нацполіції, губернатором області Володіним і мером Броварів Сапожком. Якщо порядок не буде наведений, - буду наполягати на найжорсткішій відповідальності представників місцевої влади", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.
Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що стрілянина в Броварах - "відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд у боротьбі за маршрути перевезень".
Заступник глави МВС Антон Геращенко також підтвердив, що "розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, відповідальних за цей напрям у Київській області"
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- Там… ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое…
- А эта самая ржавая.
Многие охранные фирмы (а может большинство, а может все) - легализованные бандитские группировки.
"Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции..."
Источник: https://censor.net/n3198789
Какой куратор, такие и подопечные.
"от Слуги Народа"?
ДУБИНСКИЙ?!!!!!!!
Багато їх в Україні, і ще більше у Росії... Бардак, хаос, ніщєта - це плата "руминів" за те, що від німця їх спасали...
Это кандидат от зебелят в мэры Киева?
"Тільки сильний дуб, наведе порядок на київщині???????"
Але щось підказує, якщо переможе обрізаний, цей випадок буде ягідкою на торті з кісток.
Влащено
P.S. Цікаво, чому броварські бандити - "тітушки", а вінницькі - "бойовики".
Я так думаю, що "бойовики" у нас тільки зелені.