УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11000 відвідувачів онлайн
Новини
10 099 53

У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і "бойовики" з Вінниці, - "слуга народу" Дубінський

У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і

Під час стрілянини в Броварах сьогодні вранці одна група задіяла місцевих "тітушок", інша завезла "бойовиків" з Вінниці за допомогою охоронної фірми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Дубінський.

"Зв'язався з керівництвом поліції Київської області з приводу перестрілки в Броварах. Дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів на їхній розподіл, які були проведені ще в 2015 році. Одне угруповання підтягло місцевих "тітушок", друге завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми", - розповів нардеп.

За словами Дубінського, затримано 10 осіб, вилучено зброю та боєприпаси, автомобілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ранкова стрілянина в Броварах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Як політичний куратор Київської області від "Слуги народу" найближчим часом проведу зустрічі з керівництвом Нацполіції, губернатором області Володіним і мером Броварів Сапожком. Якщо порядок не буде наведений, - буду наполягати на найжорсткішій відповідальності представників місцевої влади", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що стрілянина в Броварах - "відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд у боротьбі за маршрути перевезень".

Заступник глави МВС Антон Геращенко також підтвердив, що "розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, відповідальних за цей напрям у Київській області"

У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і бойовики з Вінниці, - слуга народу Дубінський 01

Автор: 

Бровари (279) стрілянина (1777) тітушки (189) Дубінський Олександр (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Після того як побичив що там щось каже дубинський -знудило. Я думаю без аваківських там не обійшлося..
показати весь коментар
29.05.2020 11:42
+16
Политический куратор Киевской области - смотрящіє зараз так називаються.
показати весь коментар
29.05.2020 11:45
+15
Ну если Дубинский вылез, значит у Коломойского уже доля в маршрутном бизнесе. Ну прям вездесущие люди.
показати весь коментар
29.05.2020 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після того як побичив що там щось каже дубинський -знудило. Я думаю без аваківських там не обійшлося..
показати весь коментар
29.05.2020 11:42 Відповісти
Сказано - пацакам в клетке выступать, значит, надо в клетке. Чё выпендриваетесь
показати весь коментар
29.05.2020 11:49 Відповісти
Какой "губернатор"? Лаптеногое бородатое говно уже не стесняется?
показати весь коментар
29.05.2020 12:36 Відповісти
Из Винницы? Прям с завода РОШЕН?
показати весь коментар
29.05.2020 11:42 Відповісти
а Гройсман дорогу показывал
показати весь коментар
29.05.2020 11:44 Відповісти
Родной, это же последний выдох. Могила. Кладбище.
показати весь коментар
29.05.2020 11:50 Відповісти
Да! пороходупы вылезли! Надо же Пецьку спасать после обсроса в музее! Вот и выкидывают финты Авакову!
показати весь коментар
29.05.2020 12:01 Відповісти
Несмотря на тесную связь с представителем партии "Оппозиционная платформа - За життя" Александром Фельдманом, Чернышова сегодня называют человеком бизнесмена Игоря Коломойского. По крайней мере, такого мнения придерживается экс-парламентарий Сергей Лещенко, который утверждает - Алексей Чернышов перед назначением проходил "смотрины" у бизнесмена. Сам глава Киевской облгосадминистрации на новом месте заявлений пока не делал и соблюдает режим тишины.
показати весь коментар
30.05.2020 10:37 Відповісти
С этими маршрутами, в каждом городе твориться самое натурально ****ство!!! Цифры за некоторые маршруты просто удивляют!! И этому вопросу уже 30 лет!!
показати весь коментар
29.05.2020 11:43 Відповісти
Астронавты! Которая тут цаппа?
- Там… ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое…
- А эта самая ржавая.
показати весь коментар
29.05.2020 11:51 Відповісти
???
показати весь коментар
29.05.2020 12:06 Відповісти
тю...
показати весь коментар
29.05.2020 12:08 Відповісти
Ну если Дубинский вылез, значит у Коломойского уже доля в маршрутном бизнесе. Ну прям вездесущие люди.
показати весь коментар
29.05.2020 11:43 Відповісти
а почему из Винницы ? Гройсман ?
показати весь коментар
29.05.2020 11:43 Відповісти
Не, лично Порошенко отправлял с Рошена...
показати весь коментар
29.05.2020 11:46 Відповісти
Гройсман партизанит?
показати весь коментар
29.05.2020 11:43 Відповісти
---другая завезла "боевиков" из Винницы с помощью охранной фирмы.

Многие охранные фирмы (а может большинство, а может все) - легализованные бандитские группировки.
показати весь коментар
29.05.2020 11:43 Відповісти
Вот что значит "Мама любит скорость" уже и пиарчик пошел. И политические дивиденды на подходе.
показати весь коментар
29.05.2020 11:43 Відповісти
да тут суке есть где попиариться . а когда врачи Белой Церкви искали кто отвечает за Киевскую обл. и грозили забастовкой из за отсутствия СИЗ это мурло скромно отмалчивалось.
показати весь коментар
29.05.2020 11:49 Відповісти
Та это только из пукалок шмаляют.
показати весь коментар
29.05.2020 11:44 Відповісти
Политический куратор Киевской области - смотрящіє зараз так називаються.
показати весь коментар
29.05.2020 11:45 Відповісти
нда, пропала область... что теперь будет с паровым отоплением...
показати весь коментар
29.05.2020 12:09 Відповісти
Якщо його підвісити на гілку дуба, тотйому звідти буде видніше😜
показати весь коментар
29.05.2020 16:03 Відповісти
Дубинский:
"Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции..."

Источник: https://censor.net/n3198789

Какой куратор, такие и подопечные.
показати весь коментар
29.05.2020 11:46 Відповісти
Правильно писать смотрящий
показати весь коментар
29.05.2020 12:01 Відповісти
Вот потому что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю… и Владимир Николаевич тоже…
показати весь коментар
29.05.2020 11:48 Відповісти
"Политический куратор"... Это что то новенькое. Это типа "смотрящих от семьи" во времена януковича?
показати весь коментар
29.05.2020 11:48 Відповісти
Можно узнать, а где МВД бродит если в Стране уже есть группировки "боевиков"??? Что так завуалированно "титушки" и "боевики"??? Пишите как есть "банда" и"банда". В Стране разгул бандитизма, а министр и менты видосики скидывают и музеи штурмуют.
показати весь коментар
29.05.2020 11:48 Відповісти
Можна було б написати і так - законспіровані співробітники вступили в перестрілку з співробітниками охоронної фірми перевізника. Сталося непорозуміння. Зброя повернута в відділення поліції. Учасники вистави не постраждали. Завіса.
показати весь коментар
29.05.2020 11:56 Відповісти
Вон ано шо - аказывается Порошенко винават...
показати весь коментар
29.05.2020 11:54 Відповісти
Ключове слово посилу - вінницькі.
показати весь коментар
29.05.2020 11:57 Відповісти
"политический куратор Киевской области"?
"от Слуги Народа"?
ДУБИНСКИЙ?!!!!!!!
У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і "бойовики" з Вінниці, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6673
показати весь коментар
29.05.2020 11:57 Відповісти
Я так і думав, що це "ахтивісти" підробляють....
показати весь коментар
29.05.2020 11:59 Відповісти
Дубинский- типичный поц и хазер, беневског разлива. Настанет то время, когда на улице его тяганут хорошенько по бороде. Опущенный жид.
показати весь коментар
29.05.2020 12:04 Відповісти
Ну якщо цей дибіл ,або його брат по розуму бужанський щось скаже, то все навпаки ,ці два негідникии це дно "слуг".
показати весь коментар
29.05.2020 12:06 Відповісти
а не пришла ли пора, начать доить шастающих туда, сюда, обратно заробитчан? не только же погранцам и миду зариться на их доходы? пора мвд вводить проверки на дорогах, и требовать с них и свою долю удовольствия. хотя, возможно, это уже и работает.
показати весь коментар
29.05.2020 12:07 Відповісти
дубинский? фу блювотина...
показати весь коментар
29.05.2020 12:11 Відповісти
Политический куратор- это комиссар. Маузер уже выдали?
показати весь коментар
29.05.2020 12:11 Відповісти
Вам не здається, що забагато "руминів" у владі на одиницю українця? В самій Румунії, Польщі, Німеччині стільки "руминів" немає... тому й живуть як нормальні люди....

Багато їх в Україні, і ще більше у Росії... Бардак, хаос, ніщєта - це плата "руминів" за те, що від німця їх спасали...
показати весь коментар
29.05.2020 12:13 Відповісти
А с каких хренов-бубликов информацию от полиции озвучивает какой-то Дубинский?
Это кандидат от зебелят в мэры Киева?
показати весь коментар
29.05.2020 12:14 Відповісти
Дубінський розкручує передвиборчу агітацію.....
"Тільки сильний дуб, наведе порядок на київщині???????"
Але щось підказує, якщо переможе обрізаний, цей випадок буде ягідкою на торті з кісток.
показати весь коментар
29.05.2020 12:16 Відповісти
Бородата вульва Коломойського, яка називає вітання "Слава Україні" нацистської й у якого "мама любить швидкість" вважає себе політичним куратором від СН по області . Прийде час коли ці зелені гниди будуть опікати тільки тюремні камери, в яких будуть сидіти за державну зраду, адже Ростов не гумовий. Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
показати весь коментар
29.05.2020 12:18 Відповісти
Є сумніви, що він український,
показати весь коментар
29.05.2020 12:26 Відповісти
"Єврєйскій мальчік" (с)
Влащено
показати весь коментар
29.05.2020 13:55 Відповісти
Странно что не написал о том, что винницкие с рошена, и петя их собирал всех лично...
показати весь коментар
29.05.2020 12:39 Відповісти
У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і "бойовики" з Вінниці. З високою вирогідністю можна стверджувати, що і перші і другі з електорату Зеленського і СН.

P.S. Цікаво, чому броварські бандити - "тітушки", а вінницькі - "бойовики".
Я так думаю, що "бойовики" у нас тільки зелені.
показати весь коментар
29.05.2020 13:41 Відповісти
Дивно, що Порошенка не було.
показати весь коментар
29.05.2020 13:31 Відповісти
Винницкая соевая мыролюбная мафия?
показати весь коментар
29.05.2020 13:37 Відповісти
Я от думаю, чи викличуть зелені бойовики відосиком Порошенка на допит за фактом цієї стрілянини. Він же у них в усьому винен
показати весь коментар
29.05.2020 13:45 Відповісти
В Виннице развелось полно титушни я так понял.Кто то ж её крышует.
показати весь коментар
29.05.2020 14:33 Відповісти
З Вінниці завезли співробітників охоронних фірм (ті ж бригади з 90-хх, тільки офіційні). А тітушня якраз у Броварах була.
показати весь коментар
30.05.2020 18:46 Відповісти
 
 