У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і "бойовики" з Вінниці, - "слуга народу" Дубінський

Під час стрілянини в Броварах сьогодні вранці одна група задіяла місцевих "тітушок", інша завезла "бойовиків" з Вінниці за допомогою охоронної фірми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Дубінський.

"Зв'язався з керівництвом поліції Київської області з приводу перестрілки в Броварах. Дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів на їхній розподіл, які були проведені ще в 2015 році. Одне угруповання підтягло місцевих "тітушок", друге завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми", - розповів нардеп.

За словами Дубінського, затримано 10 осіб, вилучено зброю та боєприпаси, автомобілі.

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"Як політичний куратор Київської області від "Слуги народу" найближчим часом проведу зустрічі з керівництвом Нацполіції, губернатором області Володіним і мером Броварів Сапожком. Якщо порядок не буде наведений, - буду наполягати на найжорсткішій відповідальності представників місцевої влади", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що стрілянина в Броварах - "відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд у боротьбі за маршрути перевезень".

Заступник глави МВС Антон Геращенко також підтвердив, що "розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, відповідальних за цей напрям у Київській області"