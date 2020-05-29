МОЗ розподілив лікзасоби, закуплені за бюджет 2018-2019 років, - заступниця голови МОЗ Микичак

Міністерство охорони здоров'я розподілило лікарські засоби, закуплені за бюджети 2018 та 2019 років.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу 29 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити безперебійний процес державних закупівель. Наразі відпрацьовано понад 100 змін оптово-відпускних цін на лікзасоби для внесення їх до реєстру оптово-відпускних цін. Також протягом останніх 10 днів МОЗ видав накази і затвердив розподіл лікзасобів, які закуплені за кошти держбюджету 2018-2019 років. Таким чином, близько 20 наказів дають можливість поставити в медзаклади препарати, які мали бути поставлені в 2018-2019 роках, зокрема низку лікзасобів дитячої онкології, фтизіатричної допомоги, перитонеального діалізу, серцево-судинної програми", - сказала Микичак.

За її словами, на цьому тижні МОЗ зареєстрував 30 лікзасобів, перереєстрував 41 одиницю ліків і вніс зміни до реєстраційних матеріалів на 171 одиницю ліків.

"До протоколів клінічних досліджень внесено суттєві зміни для 43 препаратів, що дозволяє розширити асортимент лікування пацієнтів, які потребують його, зокрема пацієнтів із COVID-19", - додала заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ не рекомендує особам від 60 років виходити на роботу: мають перебувати на самоізоляції, - Степанов. ВIДЕО