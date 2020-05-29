Тернопільська область готова до виходу із жорсткого карантину, - голова ОДА Труш

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш заявив, що область уже готова перейти до другого етапу карантину - адаптивного.

Про це сказав Труш у п'ятницю в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тернопільська область увійшла до переліку тих областей, яким вже дозволено переходити до другого етапу, тобто адаптивного карантину", - сказав Труш.

Водночас, за словами голови ОДА, в Тернопільській області залишаються два райони - Шумський і Кременецький - де не послаблюються карантинні обмеження через ситуацію із захворюваністю на коронавірус.

"Насправді область вже готова до виходу із жорсткого карантину. Запустили транспорт, сьогодні в нас уже є міжміські перевезення, також комісія дозволила сполучення між районами, крім Шумського, Кременецького районів та Почаївського напрямку", - розповів він.

Також Труш підкреслив, що Тернопільська область відновлює і залізничне приміське сполучення з дотриманням санітарних норм.

За його словами, питання відновлення міжрегіонального залізничного сполучення належить до компетенції "Укрзалізниці".

Голова Тернопільської ОДА також додав, що мешканці регіону загалом дотримуються "маскового режиму" та дистанції.

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