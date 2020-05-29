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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо Росія не дотримується Мінських домовленостей, Україна може вийти з них, - "слуга народу" Мережко

Якщо Росія не дотримується Мінських домовленостей, Україна може вийти з них, -

В України з'явиться право вийти з Мінських домовленостей, якщо Росія не буде дотримуватися своїх зобов'язань.

Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (СН), передає Цензор.НЕТ.

"У тому випадку, якщо Україна дотримується своїх зобов'язань, а Росія ні, у нас з'являється право - і я тут проводжу аналогію з міжнародним договором - через недотримання і порушення домовленості контрагентом вийти з процесу. Це буде більше не юридичне, а політичне право. Однак санкції при цьому все одно діятимуть. Адже це не з нашої вини сталося порушення Мінських домовленостей", - вважає Мережко.

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"Мінські домовленості закінчилися 31 грудня 2015 року. Те, що у нас зараз є, - це процес переговорів, своєрідний майданчик. Йдеться про спробу зберегти те, що можна зберегти, з огляду на ті зобов'язання, які були взяті сторонами в межах "Мінська", розвинути або наповнити ці домовленості новим змістом. Я згоден з тим, що необхідно прораховувати ризики, але право виходу у нас з'являється", - додав Мережко.

"Зараз ми зосереджені лише на сумлінному виконанні того, що зафіксовано в тексті Мінських угод, попри всі інтерпретації, деякі положення, які ми відкидаємо. На жаль, Мінський процес може перетворитися на довгограючу платівку, як це було досі. І це погано. Адже особисто для мене тут найскладнішим є морально-етичне питання: як припинити вбивства людей?" - резюмував "слуга народу".

Автор: 

росія (64895) санкції (11760) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Мережко (55)


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Топ коментарі
+18
Мінські домовленності були ініційовані щоб накидати санкцій Наросії. Якщо Україна вийде з них, то Франція і німеччина залюбки зніме зі своїх "партнерів" санкції, а кацапів нічого вже не буде стримувати від подальшої агресії. Тому зебілів треба гнати з влади, бо втратимо Україну.
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29.05.2020 12:06
+15
спочатку вибори - потім контроль над кордоном Для кацапів це добре, згоден.
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29.05.2020 12:11
+8
Ідіот? Значна частина санкцій прив'язана саме до невиконання кацапами Мінських угод.
Він бажає зняти ці санкції з кацапстану?
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29.05.2020 12:09
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Зебилы - вы враги Украины. Похвастаться своим недоноском не можете, так продолжаете на Гетьмана подтявкивать.
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29.05.2020 16:57 Відповісти
Рашка ніколи не виконувала свої зобов'язання. Але до Мінських угод прив'язані санкції. Тому вихід з них України - великий подарунок рашці.
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29.05.2020 21:42 Відповісти
На редкость для СН - правильные слова от Мережко !
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31.05.2020 22:50 Відповісти
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