Якщо Росія не дотримується Мінських домовленостей, Україна може вийти з них, - "слуга народу" Мережко

В України з'явиться право вийти з Мінських домовленостей, якщо Росія не буде дотримуватися своїх зобов'язань.

Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (СН), передає Цензор.НЕТ.

"У тому випадку, якщо Україна дотримується своїх зобов'язань, а Росія ні, у нас з'являється право - і я тут проводжу аналогію з міжнародним договором - через недотримання і порушення домовленості контрагентом вийти з процесу. Це буде більше не юридичне, а політичне право. Однак санкції при цьому все одно діятимуть. Адже це не з нашої вини сталося порушення Мінських домовленостей", - вважає Мережко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України

"Мінські домовленості закінчилися 31 грудня 2015 року. Те, що у нас зараз є, - це процес переговорів, своєрідний майданчик. Йдеться про спробу зберегти те, що можна зберегти, з огляду на ті зобов'язання, які були взяті сторонами в межах "Мінська", розвинути або наповнити ці домовленості новим змістом. Я згоден з тим, що необхідно прораховувати ризики, але право виходу у нас з'являється", - додав Мережко.

"Зараз ми зосереджені лише на сумлінному виконанні того, що зафіксовано в тексті Мінських угод, попри всі інтерпретації, деякі положення, які ми відкидаємо. На жаль, Мінський процес може перетворитися на довгограючу платівку, як це було досі. І це погано. Адже особисто для мене тут найскладнішим є морально-етичне питання: як припинити вбивства людей?" - резюмував "слуга народу".