За добу в Києві 56 випадків COVID-19, одна людина померла, 91 пацієнт одужав, - Кличко

У Києві за добу померла одна людина від COVID-19. Всього 2 849 підтверджених випадків інфікування.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість жителів Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася на 56 осіб. З них 17 медиків. За добу померла одна людина. Всього за час пандемії 65 летальних випадків. На сьогодні в столиці 2 849 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер.

Серед захворілих 18 жінок віком від 22 до 73 років. І три дівчинки, яким 4, 8 і 9 років. А також - 29 чоловіків віком від 26 до 67 років. І шість хлопчиків - від 2 до 17 років.

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У лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Видужала за минулу добу в столиці 91 особа. Всього коронавірус побороли 597 жителів міста.