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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Паспорти РФ для ОРДЛО
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"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України

Жителі ОРДЛО з російськими паспортами залишаються громадянами України. Конституція забороняє позбавляти українського громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю lb.ua заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Зокрема, Мережко прокоментував демонстрацію російського паспорта ватажка ОРЛО Владислава Дейнего на переговорах мінської контактної групи.

"Взагалі це дуже складне питання. Адже українська Конституція забороняє позбавляти українського громадянства ... Отже, ми не можемо позбавити людей, які отримали російське громадянство, українського паспорта. Якщо ми так зробимо, то порушимо Конституцію", - зазначив він.

Дивіться: Україна показала ОБСЄ копії російських паспортів Пушиліна і представників терористів у Мінську. ФОТО

Нардеп також сумнівається в доцільності змін до Конституції на предмет заборони жителям Криму й окупованій частині Донбасу брати участь у виборах і впливати на зовнішньополітичний курс країни.

"Припустімо, ми повертаємо Крим і Донбас. Там за фактом виявляється маса людей з російським громадянством. Ми їм скажемо, що відмовляємося від них тільки тому, що вони не здали український паспорт, як цього вимагає процедура? З точки зору права і Конституції України, вони як і раніше є громадянами нашої країни", - зазначив Мережко.

Він також додав, що в цьому питанні необхідно діяти дуже обережно і делікатно, додавши, що зараз пропонувався законопроєкт про так зване подвійне громадянство: "Це дуже складне питання. У зв'язку з цим у фракції "Слуга народу" тривають серйозні дискусії".

Автор: 

ВР (14941) паспорт (1150) подвійне громадянство (152) Резніков (1444) Мережко (55)


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Топ коментарі
+55
Вы дебилы.
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29.05.2020 12:08
+32
они остаются владельцами паспорта гражданина Украины и счастливыми обладателями аусвайса лаптеносца, но уже точно не гражданами Украины
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29.05.2020 12:10
+29
Якраз навпаки - лукаві запроданці.
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29.05.2020 12:11
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По факту миллионы обитателей Лугандона уже давно не граждане Украины, т.е. в отношении Украины они будут делать все.чтобы максимально навредить ей, так сказать по зову сердца. И это правда, с которой обязаны считаться руководители Украины иначе этой страны не будет. Россия будет делать все возможное,чтобы граждан России с украинскими паспортами было как можно больше в Украине, и они наконец бы выбрали на 100% пророссийскую власть, которая и передаст Украину России на блюдечке с голубой каемочкой.
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29.05.2020 12:30 Відповісти
І в чому трабли ??? Внести поправку в констуцію розума бракує чи віра не дозволяє ???***** кого ви повибирали панове в цю дєбільну владу ???(((
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29.05.2020 12:32 Відповісти
возьми и обеспечивай их со своей непомерной зарплаты,
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29.05.2020 12:32 Відповісти
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 8647
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29.05.2020 12:33 Відповісти
расейский аусвайс - билет на расею к пуйлу в сортир . возврату не подлежит. аннулируется вместе с утилизацией лугандона.
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29.05.2020 12:34 Відповісти
Дожилися, ще Поклонській прийдеться пенсію призначати.
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29.05.2020 12:36 Відповісти
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 7109
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29.05.2020 12:39 Відповісти
Пане мережко,прекратите манипулировать.Да Конституция запрещает лишать гражданства,но она разрешает приостанавливать для этого нужен Указ Президента с приостановкой гражданства приостанавливаются и права как гражданина Украины
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29.05.2020 12:39 Відповісти
Что делать? Украина имеет полное право по всем международным законам эа войну,убийства украинцев, грабежи и за оккупацию ее территорий ввести санкции против Российской Федерации и российских граждан, где ограничить их право на приобретение недвижимости, предприятий, имущества,земли,получения каких-то льгот и субсидий в Украине, ограничить время и место их прибывание на ее территории. Распространить данные ограничения и на граждан Украины,имеющих российский паспорт. Это все вполне можно сделать ,если руководство страны действительно проукраинское и хочет защитить свою страну..
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29.05.2020 12:42 Відповісти
Ключевое слово - ЕСЛИ.
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29.05.2020 14:51 Відповісти
Никто их не собирается лишать украинского гражданства, они сами себя его лишили когда сдали украинский паспорт и получили роSSийский. Теперь они добровольно стали гражданами РоSSии, а украинского гражданства у них нет, т.к. нет украинского паспорта. Поэтому вопрос их гражданства юридически даже рассматриваться не должен.
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29.05.2020 12:46 Відповісти
А кто сказал, что они сдали пасспорт?
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29.05.2020 15:50 Відповісти
Я не розумію чому ще досі при перетині лінії розмежування з Кримом та Лугандоном не беруть письмове власноруч написане пояснення у тому що громадянин України знаходиться \мешкає на тимчасово окупованій території і вимушений отримати аусвайс окупанта( копії додаються) також має бути вказано що ця особа не підтримує та не допомагає окупанту. При неправдивих даних - 5 років в'язниці з подальшим позбавленням громадянства (після відбуття терміну покарання). Років 10-15 жителі окупованих територій не повинні брати участь у жодних виборах б керуватимуть тими регіонами тимчасові адміністрації (у Криму Меджліс). А заяви так званих "слуг" то гівновкиди і схоже що від ФСБ... Чи СБУ спить чи зелена пліснява розростається...
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29.05.2020 12:46 Відповісти
це все складно..

При перетині достатньо анкети з одним питанням-"Чий крим ?".. )))
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29.05.2020 12:50 Відповісти
Все решается очень ПРОСТО:
Вводится два типа гражданства
а) Стандартное гражданство
все обычные права и обязанности, за исключением участия в выборах и запрет занимать гос-должности
б) Ответственное гражданство
запрет двойного гражданства, требование минимального социального статуса (постоянные место проживания и работа, минимум среднее образование), лишение "ответственного" по определенным статьям УК, требует подтверждения каждые 5 лет, и тд ...
дает право участия в выборах, избираться, занимать гос-должности
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29.05.2020 12:48 Відповісти
Как в Эстонии там серый паспорт..живи. пользуйся всеми няшками..шенген и т д пенсия...но в управлении страной тебе участвовать запрещено
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29.05.2020 14:15 Відповісти
Что-то в этом есть!
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29.05.2020 16:00 Відповісти
суто формально Україна не може позбавити когось громадянства України за отримання громадянства "ДНР,"ЛНР"... бо це означає його визнати..


а от ЗА російські паспорти позбавляти можна і треба...
Щоб дебіли отримали наслідки свого дебілізму після деокупації -від втрати громадянських прав до втрати "державної" роботи...
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29.05.2020 12:49 Відповісти
А разве конституция Украины предусматривает двойное гражданство?
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29.05.2020 12:49 Відповісти
При наличии двух/трех/.../двадцати паспортов в кармане на территории Украины признается только украинский паспорт. Кто Вы в других странах это Ваше дело. После пересечения погран контроля в Украину - Вы только украинец.
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29.05.2020 13:27 Відповісти
Брехня! З подвійним громадянством по закону з держслужби, війська, правоохоронних органів - відразу не повітря. Правда, зєлюки практично заблокували дію цього закону, бо там практично весь "95 квартал" - піддані "Землі Обітованої", і москогебняві, певно, шантажують їх цим. От зєлюки і стараються проштовхнути такий закон, щоб і собі на користь, і москвогебнявих ублажити.
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29.05.2020 18:37 Відповісти
Тобто змінити конституцію так,як бажають в кремлі,вони згодні хоч зараз,а вирішити назавжди питання з подвійним громадянством-офігєнна проблема !
Хоча про що це ми ? https://dt.ua/POLITICS/u-sluzi-narodu-hochut-ob-yednati-65-mln-**********-podviynim-gromadyanstvom-348979_.html У "Слузі народу" хочуть об'єднати 65 млн українців подвійним громадянством
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29.05.2020 12:52 Відповісти
Рим проиграл варварам потому, что действовал против них по законам и правилам, а варвары - по беспределу... Но, на самом деле , они 3.14-т, что не знают что с этим делать: примите указ о запрете занимать должности и вести переговоры с двумя паспортами..как с фактором, не противоречащим Конституции, но создающем ситуацию угрозы гос безопасности... Шо ? Что мешает принять такой закон ?! А то, что у них у всех такие паспорта , блин..Потому рашка им и не враг... но по этой же причине они и не граждане украины...хер с ним, что у них паспорта с тризубом если они в одном кармане с многохромосомной двухголовой курицей...
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29.05.2020 12:57 Відповісти
Так и 2 гражданства по Конституции тоже запрещено, но они почему-то его проталкивают у себя в корпоратив-шоу.
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29.05.2020 12:58 Відповісти
Навыбирали блдть!! По гражданину Украины с паспортом рф вам в хату!-а мережку этому штук 10 одновременно со всех сторон.
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29.05.2020 12:59 Відповісти
по факту, слуга куйла не может бЫть слугой украинского народа если он есть гражданин Украины ,Именно лица с паспортами рашиста ,есть гражданами страны которая оккупировала украинский Крым и ведут войну против Украины(((это есть подтвержденное не согласие этих уже не граждан с конституцией Украины .ее нарушение и невыполнение
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29.05.2020 13:00 Відповісти
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 758
Привязана до стовпа Українським прапором українка с одним державним українським паспортом . А катують її терористи з кацапським паспортом з окупованої кремлем бандитської резервации "лугандонії", А якщо деякі сепаратисти і сберегли свій другий український паспорт, тільки для того щоб пролізти до антиукраїнської влади . А прокляті ЗЕбіли - капітулянти злочинно планують зробити так щоб така картина кривавого знущання террористами с кацапськими паспортами над українцями скоро була буквально по - всій Україні.
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29.05.2020 13:00 Відповісти
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 5590
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29.05.2020 13:05 Відповісти
Таким дебілам до кінця життя громодянство України не давати.
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29.05.2020 13:05 Відповісти
Наши громадяни на приклад. Громадяни Канади - так! Громадяни Ізраїлю - а как ви сєбє думаєтє?! Громадяни Росії - НІКОЛИ!!!
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29.05.2020 13:09 Відповісти
Кто бы сомневался что усадить ЗаЖоПовца на Банковую - светлая мечта "слуг нарiда".
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29.05.2020 13:15 Відповісти
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 1492
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29.05.2020 13:15 Відповісти
На участке фронта в районе разведения сил возле Петровского, удивительно то что даже сотрудники про-российской ОБСЕ зафиксировали возвращение кровавых нелюдей убийц, террористов -боевиков на прежние позиции. Отмечается, что они там укрепляются и проводят фортификационные работы, которые ни с кем не согласовывались.
А продажный ...резидент ЗЕбил - капитулянт маниакально хрипя верещит, что такого вообще не может быть. Так как он уже ранее чётко разглядел в глазах своего хозяина кровавого фашиста )(уйла только один: мир, мир, мир...
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29.05.2020 13:25 Відповісти
может сразу присоединиться к россии и не дергаться?
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29.05.2020 13:26 Відповісти
С этого места поподробнее.
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29.05.2020 13:40 Відповісти
Порошенко - Президент новой империи; Турчинов - Премьер-министр; генерал Наев - министр обороны.
Никаких возражений.
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29.05.2020 14:07 Відповісти
Погані звичаї в вашій країні, тажко хворих випускати засирати Інтернет.
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29.05.2020 18:18 Відповісти
Вам бы малость подучиться читать между строками. Купите словарь, который пояснит вам: что такое "сарказм".
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30.05.2020 01:17 Відповісти
Ой, перепрошую, ти, певно, той самий "англійський" гумор імітуєш. У мене просто через тих зелених ******* алергія на будь-який гумор.
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30.05.2020 01:35 Відповісти
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30.05.2020 01:35 Відповісти
Не для того москвогебняві кацяпи розвалювали СРСР в такий засіб, захоплювали всі його золото-валютні, стратегічні запаси та закордонну власність, а потім, користуючись цим, скупляли всі ласі шматки економік колишніх союзних республік, щоб потім, за дурничку знову ділитись з вами. Кацяпи і так майже прожерли, все що тоді накрали, і зараз хочуть тільки ще збільшити паразитування на Україні, бо Середню Азію все більше перебирає Китай, а жирний Азербайджан взяла під крило Туреччина.
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29.05.2020 18:28 Відповісти
Формально да, Россия, после того, как при принятии гражданства людьми из ОРДЛО они присягнули на верность РФ, не требует не требует отказываться от украинского гражданства.
Именно это и была цель раздачи паспортов, что бы люди, которые ездят за биометрическим паспортом Украины из ОРДЛО, оставались с украинскими паспортами но при этом были гражданами России. Фактически это РФ сделала ОРДЛО особым регионом России, мягкой оккупацией, но при этом населенными людьми с паспортами Украины которые могут, в перспективе голосовать в украинских выборах.
1. Россия сделала ОРДЛО своим регионом с особым статусом.
2. Россия пытается таким образом "размазать" значения украинского гражданства на территории Украины, как юридически так и практически.
3. Россия собралась раздавать паспорта и за предели ОРДЛО, фактически сделав "мягкую аннексию", сделав часть граждан, которые получили или получат паспорта, оружием против государственности Украины.
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29.05.2020 13:31 Відповісти
Не зовсім так, Московія просто звільнила претендентів на її громадянство від обов'язків надавати підтвердження від української сторони про їхню відмову від громадянства України.
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29.05.2020 18:15 Відповісти
Все очень просто - Мы не отказываемся от своих граждан, просто они могут принимать участи в выборах, только после того как сдадут паспорт государства-агрессора.
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29.05.2020 13:31 Відповісти
Тогда нужно менять Конституцию, признающую, что на территории Украины - они украинцы.
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29.05.2020 13:34 Відповісти
Они граждане Украины были есть и будут, но граждане страны-агрессора не могут избирать и быть избранным в Украине.
Это в Конституции есть.
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29.05.2020 14:01 Відповісти
Они граждане Украины были есть и будут

...не могут избирать? Где это в Конституции?
В чем проблема? Они же граждане Украины.
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29.05.2020 14:21 Відповісти
вы включили "Я солдатская мать...."
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01.06.2020 15:29 Відповісти
Нет, не надо. Согласно конституции Украины не признается гражданство другой страны.
Если эти люди имеют гражданство другой страны, то они должны понести ответственность согласно законов Украины.
Или в тюрьму или признаться в своем помешательстве, что влечет неучастие в выборах.
На их выбор. Ну вам там законникам в Германии виднее, как в 1945 году поступали с преступившими закон ...
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01.06.2020 15:35 Відповісти
Не чіпай Конституцію, зайдо! Українець - не обов'язково є громадянин України. У холуїв Кремля був вибір - бути зрадником, чи ні. Вони обрали зраду, але захотіли зняти з себе це тавро, обравши інше громядянство. Вони престали бути громадянами України, але не перестали бути зрадниками, бо коїли злочин ще будучи громадянами України.
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29.05.2020 18:11 Відповісти
Расстрелять или сослать как татар?
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29.05.2020 19:43 Відповісти
Для чого? Московити мають право жити в своїй країні, та в країнах, що їх пускають.Але я не рекомендую нікому це робити до тих пір, доки з них не вивітриться рашизм і вони не перестануть смердіти пуйнею гнойною.
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30.05.2020 01:42 Відповісти
Особи, які прийняли громадянство країни-агресора або її маріонеткових квазі державних утворень, самі відмовились від громадянства України, і вже не є громадянами України, тому на її території вони знаходяться незаконно. В разі, якщо вказані особи проголосять, що громадянство "РФ", або її маріонеток було їм надане без їхнього прохання, або під примусом, чи погрозами, то їм треба надати можливість в суді та в житті на протязі 5 років з дозволом на постійне проживання довести, що вони є сумлінними громадянами України. А тут же оманські обіцяльники намагаються пропхнути такий закон, щоб навіть весь отой непотріб, згребаний кремлядями зі всієї Московії в ОРДЛО, отримав українське громадянство відразу після заяви, що вони "втікли" з Московії. Так будуть легалізовані всі оті окупантські армійські корпуси, разом з кадровим московитським складом, досить їм тільки назватись "втікачами".
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29.05.2020 18:04 Відповісти
на куй таких граждан
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29.05.2020 13:36 Відповісти
Лише юридично, стосовно кримінальної відповідальності....Загалом,це - Непотріб...!
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29.05.2020 13:41 Відповісти
Для Мережко конституції України не існує ?? Но так, воно ж зелень дурна ...
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29.05.2020 13:57 Відповісти
І таких ідіотів в СН більше половини. Можна просто зробити невелику поправку---лишати таких людей право на голосування в усі Ради і займати любі державні посади і посади в правоохоронні органи. Ця свора тупих іпродажних --хоче зробити з України помийну яму.
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29.05.2020 14:14 Відповісти
мережко долбаный ватник.
те кто там принял гражданство россии это коллаборанты.
От таких Украина должна избавиться в первую очередь.
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29.05.2020 14:15 Відповісти
Так их потом можно и департировать в Парашу,когда освободится Крым и данбасс.
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29.05.2020 14:49 Відповісти
Как тов. Сталин крымских татар в 1944?
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29.05.2020 16:16 Відповісти
Оце наслідок того що воно хотіло заглянути в очки )(уйла, а заглянуло в очки "дяді Колі" (Патрушева) в Омані. Тепер намагається пропихнути хоч якусь дурку, щоб врятувати рашистських агресорів, які, згідно зі всіма резолюціями ООН, мають разом з виводом своїх військ, репатріювати і своїх громадян. Як це зробила, наприклад, Франція в кінці 50-тих - початку 60-тих років ХХ століття, репатріювавши при деколонізації Алжиру і інших своїх колишніх колоній близько 10 млн. своїх громадян.
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29.05.2020 17:43 Відповісти
Я короч был в Посольстве Украины в Минске,мне сказали что я должен буду отказаться от белорусского гражданства,поэтому отказался от получения Украинского.Без гражданства в Беларуси нереально жить,даже граждан РФии за безбилетный проезд и с наличием семьи в Беларуси высылают на историческую родину,что уже говорить про граждан Украины,во вторых я все таки и по матери белорус,жалко отказываться от этого.
А ща получается я просто мог оформить Украинский паспорт и в наглую забить на отказ от Белорусского гражданства )Слишком я честный )))))
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29.05.2020 14:47 Відповісти
Шо за обглоданную кость, мне насильственно толкают в глотку !
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29.05.2020 15:18 Відповісти
правильно читать: холуи уродов.(слуга народа)
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29.05.2020 15:22 Відповісти
Ні, все-таки холуї народа, але явно не українського.
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29.05.2020 17:32 Відповісти
Нафіга Україні такі громадяне???
Нафіг у фєдєрашку, після звільнення територій...
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29.05.2020 16:01 Відповісти
Если ты побежал брать паспорт другой страны - ты подчиняешься законам этой страны , а если она ведет войну с той страной, паспорт которой был у тебя изначально , то ты обязан воевать за обе стороны , что автоматически приводит к самоубийству! Так что нет граждан одновременно России и Украины! Есть люди без чести и совести и они не имеют морального права называться гражданами , и тем более -голосовать. Исключение - шпионы , которые получают паспорт врага для выполнения задания и приносят Украине пользу этим! Все! Для меня других определений не существует , кто бы что ни говорил. Если к тебе домой пришел враг - бей его , если ты получаешь его паспорт - ты становишься врагом!
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29.05.2020 16:56 Відповісти
Як погано, що зараз можна обходитись без справжньої біографії, і такі буцім-то зубаті журналюги обходяться без неї. Не вказують, хто папа, хто мама, і дідуся забувають, навіть якщо був дуже прикметною оробою свого часу. Алєксандр Мєрєжко - такий собі пуплянок в 21 рік в 1992-93рр учився в Денверівському універі в США, це в той час коли багато українських вчених і українських доцентів каструлило по ночам, бо ніякого фінансування не було. Правда, була така програма "Тасіс" і інші, в рамках якої Захід надавав партійним і гебнявим діячам колишного СРСРу та їхнім діткам підтримати штани, повчитись на Заході, постажируватись, щоб, так би мовити, переманути в свою віру. Але москвогебнявого скільки не корми - він на Кремль дивиться. І коли знову у Кремля задзвинчали серебреники - новий сплеск в кар'єрі нашого "безродного" вилупка. Такий великий мислитель, аж до Індіїї дійшов, а такі дешеві понти гонить - "Ведь украинская Конституция запрещает лишать украинского гражданства … Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию."! Де в Конституції України сказано, що прийняття громадянства країни, яка здійснює збройну агресію проти України (визначення ООН), не є відмовою від громадянства України? Це ж очевидно, бо у всіх країнах в процедурах прийняття в громадянство, навіть якщо і нема вимоги відмови від іншого громадянства ( а в "РФ" є), є обов'язкова клятва на вірність новій "батьківщині". Як "професор" багатьох українських і забугровських університетів заперечить те, що клятва на вірність агресорові і загарбникові частин України не є відмовою від її громадянства. Тим більше, що зараз "РФ" звільнила претендентів на її громадянство від всіх формальностей по виходу з українського громадянства. Який після цього А. Мєрєжко "професор" - дрищ він москвогебнявий, та ще й тупий.
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29.05.2020 17:30 Відповісти
А їх хтось питав чи потрібно їм громадянство України? Вони ж явні вороги України і їхні українські паспорти повинні бути анульовані!
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29.05.2020 20:16 Відповісти
Они такие же ,,граждане,,Украины,как ты ,,слуга народа,,
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30.05.2020 06:08 Відповісти
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