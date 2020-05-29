"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України
Жителі ОРДЛО з російськими паспортами залишаються громадянами України. Конституція забороняє позбавляти українського громадянства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю lb.ua заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.
Зокрема, Мережко прокоментував демонстрацію російського паспорта ватажка ОРЛО Владислава Дейнего на переговорах мінської контактної групи.
"Взагалі це дуже складне питання. Адже українська Конституція забороняє позбавляти українського громадянства ... Отже, ми не можемо позбавити людей, які отримали російське громадянство, українського паспорта. Якщо ми так зробимо, то порушимо Конституцію", - зазначив він.
Нардеп також сумнівається в доцільності змін до Конституції на предмет заборони жителям Криму й окупованій частині Донбасу брати участь у виборах і впливати на зовнішньополітичний курс країни.
"Припустімо, ми повертаємо Крим і Донбас. Там за фактом виявляється маса людей з російським громадянством. Ми їм скажемо, що відмовляємося від них тільки тому, що вони не здали український паспорт, як цього вимагає процедура? З точки зору права і Конституції України, вони як і раніше є громадянами нашої країни", - зазначив Мережко.
Він також додав, що в цьому питанні необхідно діяти дуже обережно і делікатно, додавши, що зараз пропонувався законопроєкт про так зване подвійне громадянство: "Це дуже складне питання. У зв'язку з цим у фракції "Слуга народу" тривають серйозні дискусії".
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При перетині достатньо анкети з одним питанням-"Чий крим ?".. )))
Вводится два типа гражданства
а) Стандартное гражданство
все обычные права и обязанности, за исключением участия в выборах и запрет занимать гос-должности
б) Ответственное гражданство
запрет двойного гражданства, требование минимального социального статуса (постоянные место проживания и работа, минимум среднее образование), лишение "ответственного" по определенным статьям УК, требует подтверждения каждые 5 лет, и тд ...
дает право участия в выборах, избираться, занимать гос-должности
а от ЗА російські паспорти позбавляти можна і треба...
Щоб дебіли отримали наслідки свого дебілізму після деокупації -від втрати громадянських прав до втрати "державної" роботи...
Хоча про що це ми ? https://dt.ua/POLITICS/u-sluzi-narodu-hochut-ob-yednati-65-mln-**********-podviynim-gromadyanstvom-348979_.html У "Слузі народу" хочуть об'єднати 65 млн українців подвійним громадянством
Привязана до стовпа Українським прапором українка с одним державним українським паспортом . А катують її терористи з кацапським паспортом з окупованої кремлем бандитської резервации "лугандонії", А якщо деякі сепаратисти і сберегли свій другий український паспорт, тільки для того щоб пролізти до антиукраїнської влади . А прокляті ЗЕбіли - капітулянти злочинно планують зробити так щоб така картина кривавого знущання террористами с кацапськими паспортами над українцями скоро була буквально по - всій Україні.
А продажный ...резидент ЗЕбил - капитулянт маниакально хрипя верещит, что такого вообще не может быть. Так как он уже ранее чётко разглядел в глазах своего хозяина кровавого фашиста )(уйла только один: мир, мир, мир...
Никаких возражений.
Именно это и была цель раздачи паспортов, что бы люди, которые ездят за биометрическим паспортом Украины из ОРДЛО, оставались с украинскими паспортами но при этом были гражданами России. Фактически это РФ сделала ОРДЛО особым регионом России, мягкой оккупацией, но при этом населенными людьми с паспортами Украины которые могут, в перспективе голосовать в украинских выборах.
1. Россия сделала ОРДЛО своим регионом с особым статусом.
2. Россия пытается таким образом "размазать" значения украинского гражданства на территории Украины, как юридически так и практически.
3. Россия собралась раздавать паспорта и за предели ОРДЛО, фактически сделав "мягкую аннексию", сделав часть граждан, которые получили или получат паспорта, оружием против государственности Украины.
Это в Конституции есть.
...не могут избирать? Где это в Конституции?
В чем проблема? Они же граждане Украины.
Если эти люди имеют гражданство другой страны, то они должны понести ответственность согласно законов Украины.
Или в тюрьму или признаться в своем помешательстве, что влечет неучастие в выборах.
На их выбор. Ну вам там законникам в Германии виднее, как в 1945 году поступали с преступившими закон ...
те кто там принял гражданство россии это коллаборанты.
От таких Украина должна избавиться в первую очередь.
А ща получается я просто мог оформить Украинский паспорт и в наглую забить на отказ от Белорусского гражданства )Слишком я честный )))))
Нафіг у фєдєрашку, після звільнення територій...