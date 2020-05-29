"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України

Жителі ОРДЛО з російськими паспортами залишаються громадянами України. Конституція забороняє позбавляти українського громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю lb.ua заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Зокрема, Мережко прокоментував демонстрацію російського паспорта ватажка ОРЛО Владислава Дейнего на переговорах мінської контактної групи.

"Взагалі це дуже складне питання. Адже українська Конституція забороняє позбавляти українського громадянства ... Отже, ми не можемо позбавити людей, які отримали російське громадянство, українського паспорта. Якщо ми так зробимо, то порушимо Конституцію", - зазначив він.

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Нардеп також сумнівається в доцільності змін до Конституції на предмет заборони жителям Криму й окупованій частині Донбасу брати участь у виборах і впливати на зовнішньополітичний курс країни.

"Припустімо, ми повертаємо Крим і Донбас. Там за фактом виявляється маса людей з російським громадянством. Ми їм скажемо, що відмовляємося від них тільки тому, що вони не здали український паспорт, як цього вимагає процедура? З точки зору права і Конституції України, вони як і раніше є громадянами нашої країни", - зазначив Мережко.

Він також додав, що в цьому питанні необхідно діяти дуже обережно і делікатно, додавши, що зараз пропонувався законопроєкт про так зване подвійне громадянство: "Це дуже складне питання. У зв'язку з цим у фракції "Слуга народу" тривають серйозні дискусії".