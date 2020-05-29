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Венедіктова доручила своєму заступнику Любовичу "копати" під Холодницького, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

Венедіктова доручила своєму заступнику Любовичу

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова доручила своєму заступнику "копати" під главу САП Назара Холодницького.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Венедіктова доручила копати під Холодницького своєму ручному новопризначеного заступнику Любовичу, колишньому прокурору Донецька, якого витягла з глибокого запасу саме для подібних завдань", - йдеться в повідомленні.

Нардеп зазначив, що "Венедіктова, замість того, щоб займатися роботою, боротися зі злочинцями і корупціонерами в останній робочий день весни, продовжує, як спрут, розставляти своїми щупальцями своїх людей по всій правоохоронній системі".

"Скоро в САП і НАБУ можуть з'явитися керівники, які святкують 9 травня під пісні Льва Лещенка", - підсумував Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницький про звинувачення Венедіктової: "Повний нежданчик"

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рябошапка про конфлікт Венедіктової і САП: Їй самій нема про що звітувати

Венедіктова доручила своєму заступнику Любовичу копати під Холодницького, - слуга народу Лерос 01
Венедіктова доручила своєму заступнику Любовичу копати під Холодницького, - слуга народу Лерос 02

Автор: 

Холодницький (661) Венедіктова (829) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+13
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3409
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29.05.2020 12:32
+11
дебила вам принес
день пограничника в Украине 30 апреля. это чмо праздновало вчера. 28 мая день пограничника в слапатоедии
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6709
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29.05.2020 12:34
+9
"..Скоро в САП и НАБУ могут появятся руководители празднующие 9 мая под песни Льва Лещенко..."

Ха! Да больше: чем уверен, что и сам верховный /командующий/ под них дома в семье встретил прошедший 9 мая /как и все предыдущие/!
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29.05.2020 12:36
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копалка зламається))
Ірка-мокша ніяк не зрозуміє, який рік на дворі..
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29.05.2020 12:23 Відповісти
Это ты не понимаешь! А она, портянка, медведчук, олигархи и вся зелёная пятая колонна - понимают.
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29.05.2020 12:37 Відповісти
она таки погано закончит ради отвлечения внимания народа от бездарной дебильной власти ее бездействий и действий приведших к краху экономики международной политики этого переляканного могут с нее сделать и сакральную жертву....
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29.05.2020 13:17 Відповісти
еге ж, тупий урка януковощ теж вважав, що він усе розуміє.
І де він зараз?
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29.05.2020 14:34 Відповісти
_С награбленным и казной свалил в рф и живёт себе, поживает. Прогнали грабителя с награбленным. Ужасное наказание... всем урок.
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29.05.2020 14:39 Відповісти
от тому революцію треба завершувати казнями, а не вигнаннями
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29.05.2020 14:47 Відповісти
"який рік на дворі.." (с)
Подходящий год. Кол-во акакаяразница, зебилов, ватников зашкаливает за 80%
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29.05.2020 12:41 Відповісти
справа у тому, що історію країни реально створюють 3-5 відсотків, а інші - це баласт
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29.05.2020 14:35 Відповісти
Это точно... А под нее то саму и "копать" не надо - все "выкопано": часики "неслабые", недвижимость, бизнес... Только власть сменись! Или даже - настроение у Зеленского...
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29.05.2020 14:12 Відповісти
Холодницкий ни хрена не делает - ниодного громкого дела с посадкой за 2 года ! Не знаю что там Венедиктова , но Холодницкого за бездеятельность надо наказывать ! А вы тут политикой тешитесь пока страна погрязла в коррупции !
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29.05.2020 18:12 Відповісти
"Чего мне бояться, подумала Красная Шапочка..... лес я знаю, секс люблю.... "
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29.05.2020 12:24 Відповісти
на засРашке из этого лепят скульптуры #уйла, а у нас из этого слеплены все прокуроры и трубадуры.
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1070
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29.05.2020 12:25 Відповісти
Раньше говорили "нашла коса на камень". Рябошапка, конечно, далеко не коса (скорее, грабли), но и Холодницкому далеко до камня. Мягче. И органичнее (по консистенции).
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29.05.2020 12:27 Відповісти
шо там копать? Берём цифру, затраченную на содержание структуры, за всё время существования, с оборудованием, поездками в командировки, оплату уборщиц офиса... Сравниваем с тем, что было сделано и сколько денег возвращено в бюджет. Показываем эти цифири Народу и прокуроры могут не утруждаться... Самосуд.
Идя на такие должности, чел должен понимать - его ставка - его жизнь. В любом случае он обязан отвечать перед теми, перед кем брал обязательство - перед Народом.
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29.05.2020 12:29 Відповісти
Что произошло 5 сентября 2019 года?
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29.05.2020 12:38 Відповісти
Це Ви про ірку чи назара?
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29.05.2020 12:47 Відповісти
більше трешу та угору! сожрите друг друга!
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29.05.2020 12:29 Відповісти
Почему молчим про перестрелку в Броварах ???
с приходом ЗЕ возвращаются 90 стые и начинается опять вооруженный передел бизнеса ????
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 4271

Около сотни людей в пригороде Киева устроили массовую перестрелку с применением различного огнестрельного оружия.
Отмечается, что это были разборки маршрутчиков, которые что-то не поделили
Что маршрутчики в Украине - это "расстрельный бизнес" и 90-е возвращаются, а вместе с кризисом обесценивается человеческая жизнь ???
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29.05.2020 12:32 Відповісти
Це Ви до кого? Офтоп.
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29.05.2020 12:33 Відповісти
Может твой кот или собака должны уголовные дела по этому факту завести?
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29.05.2020 12:39 Відповісти
Перестрелки утром в Броварах - отголосок ЗЕкоррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.
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29.05.2020 12:38 Відповісти
Це черговий зелений треш
Доречі, Холодницький, хоч і не ангел, але набаго більш легітимний зеленої служки
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29.05.2020 12:32 Відповісти
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3409
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29.05.2020 12:32 Відповісти
Как при битве под Бородино - "и залпы тысячей орудий слились в один протяжный гул".
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29.05.2020 16:02 Відповісти
нє, ну а як ще закінчити епоху бідності?
панімать нада!
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29.05.2020 12:33 Відповісти
дебила вам принес
день пограничника в Украине 30 апреля. это чмо праздновало вчера. 28 мая день пограничника в слапатоедии
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6709
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29.05.2020 12:34 Відповісти
"Личный враг Пукина"....
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29.05.2020 12:59 Відповісти
ви звернули увагу на "прихильника" Міхуіла (mukhit_007) з дописом про "координатные изменения"......
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29.05.2020 13:09 Відповісти
"..Скоро в САП и НАБУ могут появятся руководители празднующие 9 мая под песни Льва Лещенко..."

Ха! Да больше: чем уверен, что и сам верховный /командующий/ под них дома в семье встретил прошедший 9 мая /как и все предыдущие/!
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29.05.2020 12:36 Відповісти
ВенИкдиктовой такое очень идёт.
Венедіктова доручила своєму заступнику Любовичу "копати" під Холодницького, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 332
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29.05.2020 12:47 Відповісти
Ещё бы ниже пупа или куприка.
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29.05.2020 16:04 Відповісти
Ну и пусть копает, каким боком порохоидиоты тут, он шо ваш брат?
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29.05.2020 12:43 Відповісти
Он твой брат?
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29.05.2020 12:49 Відповісти
Структури Ситніка і Холодницького були створені за допомогою заходу і своїми діями контролюють всі процеси в Україні, запобігаючи сповзанню України в орбіту Раші. Сьогодні до влади прийшов навіть ще більш проросійський през, ніж Пєця. От Холодницький і став зайвий.
Зєлю геть. Дострокові.
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29.05.2020 12:57 Відповісти
Венедиковщина.
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29.05.2020 12:59 Відповісти
.....а ты и правда ЕДИОТ, только маленький и серенький.
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29.05.2020 13:04 Відповісти
копающая, для себя с усердием копала..
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29.05.2020 13:08 Відповісти
Этого любовича вытащили из говна еще предыдущие руководители,эта свинья любит бабло и за это готова делать все что угодно или не делать с умным видом и згидно чинного законодавства !
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29.05.2020 13:13 Відповісти
Что за бред???Венедиктова своим обращением и хотела сдвинуть с метровой точки расследование коррупционных дел!!!!
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29.05.2020 13:46 Відповісти
Так эта кикимора больше ни на что не способна, ее талант, плести интриги.
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29.05.2020 14:43 Відповісти
Пауки в банке?
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29.05.2020 16:05 Відповісти
 
 