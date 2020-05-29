Венедіктова доручила своєму заступнику Любовичу "копати" під Холодницького, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова доручила своєму заступнику "копати" під главу САП Назара Холодницького.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Венедіктова доручила копати під Холодницького своєму ручному новопризначеного заступнику Любовичу, колишньому прокурору Донецька, якого витягла з глибокого запасу саме для подібних завдань", - йдеться в повідомленні.

Нардеп зазначив, що "Венедіктова, замість того, щоб займатися роботою, боротися зі злочинцями і корупціонерами в останній робочий день весни, продовжує, як спрут, розставляти своїми щупальцями своїх людей по всій правоохоронній системі".

"Скоро в САП і НАБУ можуть з'явитися керівники, які святкують 9 травня під пісні Льва Лещенка", - підсумував Лерос.

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Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.

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