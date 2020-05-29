Венедіктова доручила своєму заступнику Любовичу "копати" під Холодницького, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова доручила своєму заступнику "копати" під главу САП Назара Холодницького.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Венедіктова доручила копати під Холодницького своєму ручному новопризначеного заступнику Любовичу, колишньому прокурору Донецька, якого витягла з глибокого запасу саме для подібних завдань", - йдеться в повідомленні.
Нардеп зазначив, що "Венедіктова, замість того, щоб займатися роботою, боротися зі злочинцями і корупціонерами в останній робочий день весни, продовжує, як спрут, розставляти своїми щупальцями своїх людей по всій правоохоронній системі".
"Скоро в САП і НАБУ можуть з'явитися керівники, які святкують 9 травня під пісні Льва Лещенка", - підсумував Лерос.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.
Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.
У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.
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Ірка-мокша ніяк не зрозуміє, який рік на дворі..
І де він зараз?
Подходящий год. Кол-во акакаяразница, зебилов, ватников зашкаливает за 80%
Идя на такие должности, чел должен понимать - его ставка - его жизнь. В любом случае он обязан отвечать перед теми, перед кем брал обязательство - перед Народом.
с приходом ЗЕ возвращаются 90 стые и начинается опять вооруженный передел бизнеса ????
Около сотни людей в пригороде Киева устроили массовую перестрелку с применением различного огнестрельного оружия.
Отмечается, что это были разборки маршрутчиков, которые что-то не поделили
Что маршрутчики в Украине - это "расстрельный бизнес" и 90-е возвращаются, а вместе с кризисом обесценивается человеческая жизнь ???
Доречі, Холодницький, хоч і не ангел, але набаго більш легітимний зеленої служки
панімать нада!
день пограничника в Украине 30 апреля. это чмо праздновало вчера. 28 мая день пограничника в слапатоедии
Ха! Да больше: чем уверен, что и сам верховный /командующий/ под них дома в семье встретил прошедший 9 мая /как и все предыдущие/!
Зєлю геть. Дострокові.