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Новини Коронавірус і карантин
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У Житомирській обласній лікарні спалах COVID-19: захворіли 16 медпрацівників і 6 пацієнтів, - ОДА

У Житомирській обласній лікарні спалах COVID-19: захворіли 16 медпрацівників і 6 пацієнтів, - ОДА

У хірургічному відділенні обласної лікарні ім. Гербачевського виявлено 22 інфіковані особи.

Про це розповів начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду

"У хірургічному відділенні обласної лікарні є вогнище епідеміологічної небезпеки на захворюваність COVID-19. Серед медичних працівників захворіли 16 осіб. Всі перебувають на амбулаторному лікуванні, загальний стан хворих задовільний. Серед пацієнтів, які контактували безпосередньо з медичними працівниками, є 6 позитивно підтверджених ПЛР-тестів , і 5 негативних", - розповіли в ОДА.

За словами Суслика, пацієнти, які можуть бути виписані на амбулаторне лікування, будуть виписані. Тим, кому потрібно продовжити лікування, будуть переведені в інші медичні установи, де надається допомога хворим з COVID-19.

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Автор: 

лікарня (1356) карантин (18172) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Житомирська область (1255)


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Треба негайно звільнити лікарів,щоб Україну не заражали хворобою.
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29.05.2020 13:03 Відповісти
 
 