Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

У ситуації, що склалася навколо міжміських маршрутів у Броварах, винувате ігнорування Київською обласною державною адміністрацією запитів на затвердження нових маршрутів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав мер Броварів Ігор Сапожко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 7 години ранку по вулиці Олімпійська відбулася перестрілка. За попередньою версією поліції стався конфлікт між перевізниками.

Нещодавно за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації у Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія. Це стосується саме міжміських маршрутів. Зараз з’ясовують всі обставини справи. По факту стрілянини відкрито кримінальне провадження", - розповів він.

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"Хочу зазначити, що всі міжміські маршрути затверджує Київська обласна державна адміністрація. Ми неодноразово звертались до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДА з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу. Всі звернення були проігноровані. Замість цього обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий. Тому, вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня", - додав мер Броварів.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.



