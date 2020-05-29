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Новини
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Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

У ситуації, що склалася навколо міжміських маршрутів у Броварах, винувате ігнорування Київською обласною державною адміністрацією запитів на затвердження нових маршрутів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав мер Броварів Ігор Сапожко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 7 години ранку по вулиці Олімпійська відбулася перестрілка. За попередньою версією поліції стався конфлікт між перевізниками.

Нещодавно за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації у Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія. Це стосується саме міжміських маршрутів. Зараз з’ясовують всі обставини справи. По факту стрілянини відкрито кримінальне провадження", - розповів він.

Також читайте: У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і "бойовики" з Вінниці, - "слуга народу" Дубінський

"Хочу зазначити, що всі міжміські маршрути затверджує Київська обласна державна адміністрація. Ми неодноразово звертались до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДА з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу. Всі звернення були проігноровані. Замість цього обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий. Тому, вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня", - додав мер Броварів.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний 01
Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний 02

Автор: 

Бровари (279) маршрутки (346) мер (506) ОДА (1625) перевезення (1002) стрілянина (1777) Сапожко Ігор (16)


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Топ коментарі
+31
ОГА все под зебилами
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29.05.2020 12:42
+27
А куратор - дубінський. Совденіє?
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29.05.2020 12:42
+18
и опять зеленые ухи торчат. а антоха получается опять соврал
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29.05.2020 12:46
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Государство - оно такое...
Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий - Цензор.НЕТ 6165
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29.05.2020 12:40 Відповісти
Ти про яке государство говориш? Те що ближче по духу до рюсскаго міра? Ти взагалі знаєш, що таке держава і навіщо вона потрібна?
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29.05.2020 14:33 Відповісти
Нажаль про державу при зе краще мовчати ніж говорити... Аби не лаятись зайвий раз.
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29.05.2020 14:36 Відповісти
Про державу в нас потрібно говорити і думати завжди. А в нас ніколи не знали люди, що це таке і навіщо вона потрібна, бо крім того що в тебе за забором, більше нічого не цікавить.
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29.05.2020 15:24 Відповісти
Ніяких перемовин з бандитами та терористами не може бути! Мера потрібно арештувати як організатора перестрілки!
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29.05.2020 17:18 Відповісти
ОГА все под зебилами
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29.05.2020 12:42 Відповісти
А куратор - дубінський. Совденіє?
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29.05.2020 12:42 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №76/2020
Про тимчасове виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації на ВОЛОДІНА Василя Геннадійовича.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 березня 2020 року
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29.05.2020 12:49 Відповісти
У кожного Вовки з вавкою є свій Володін.
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29.05.2020 13:04 Відповісти
И ты тоже под ними, блондинка.
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29.05.2020 12:54 Відповісти
Есть версия, что вторая сторона это не винницкие, а криворожские титушки под патронатом Юзика с квартала...
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29.05.2020 19:16 Відповісти
и опять зеленые ухи торчат. а антоха получается опять соврал
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29.05.2020 12:46 Відповісти
А затверджувати ще один ідентичний маршрут - це порушення закону?
Чи може це порушення "домовленностей" між перевізниками і місцевою владою задля уникнення конкуренції?
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29.05.2020 12:48 Відповісти
Навіщо ще один 411-й маршрут? Сапожко пропонував маршрут по окружній на Лісову мимо Броварів з Торгмашу. А зелене кодло хотіло задублювати і витіснити маршрут Союз Авто. От і вся пісня.
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29.05.2020 12:52 Відповісти
Навіщо? Для конкуренції, а це зниження цін і / або підвищення якості обслуговування.
Але місцева влада і "братки" звикли до старих порядків де все "схвачено", а якщо хтось пхається в уже поділене корито - треба братись за зброю.
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29.05.2020 12:55 Відповісти
У мене до тебе питань більше нема.
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29.05.2020 12:59 Відповісти
Эту мыслю спокойно можно отнести и к шестому. Только квартал уже давно превратился в ОПГ государственного масштаба, а тебя посадят за угрозу жизни пРЕзидента, за такие слова. Реалии текущей жизни.
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29.05.2020 17:52 Відповісти
Новые порядки гораздо лучше. Теперь у вас по приказу с самого верха совершается вооруженный разбой среди бела дня.
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29.05.2020 19:33 Відповісти
В Союз-Авто - нема авто,хлам на хламі хламом поганяє
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29.05.2020 13:45 Відповісти
И причем тут Аваков? Оказывается все так просто, кто то, шо то не так утвердил.
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29.05.2020 12:48 Відповісти
Обе банды на 100% под мусорами! И при чем тут аваков?
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29.05.2020 19:21 Відповісти
Врадиевка возвращается.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
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29.05.2020 20:37 Відповісти
"Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - добавил мэр Броваров." Источник: https://censor.net/n3198807 Виходячи з заяви мера він вирішив конфлікт розв"язати стріляниною.
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29.05.2020 12:48 Відповісти
"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу.

Источник: https://censor.net/n3198807"

https://censor.net/user/460276, ты о чём? О том, что Сапожко создал эту ситуацию, а назначенцы Моники ни при чём?
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29.05.2020 12:52 Відповісти
Я про те, що мера Броварів навіть не збурив той факт, що в його місті купа озброєних людей влаштовують перестрілку в спальному районі. Він пише в своєму фейсбуці про це, як про щось повсякденне.
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29.05.2020 13:01 Відповісти
Здесь размещён ответ Дубинскому, который уже, как куратор, указал околомузейной полиции на нужную версию происшедшего...
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29.05.2020 13:30 Відповісти
Ще одному трускавцю пояснюю - замість маршруту на Київ по окружній, зебіки з ОДА задублювали своєю фірмою існуючий маршрут.
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29.05.2020 12:56 Відповісти
Ти один з тих що встиг втекти від аваковців після тієї перестрілки? Тебе не здивувало, що стріляють серед житлового масиву?
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29.05.2020 13:04 Відповісти
Мене дивують люди, які не володіючи інформацією несуть ахінею. ЗІ Моя співробітниця знімала це шоу на мобілку і все мені розказала з перших уст о 9,00, бо бачила все з вікна. Всі броварчани в курсі із-за чого сир-бор.
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29.05.2020 13:10 Відповісти
Не удивлюсь если возле кабака!
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29.05.2020 17:53 Відповісти
Уровень доверия к власти на абсолютном нуле, от того и происходят такие эксцессы. С таким управлением страной можно ее и потерять, причем очень скоро...
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29.05.2020 12:52 Відповісти
Почему "можно"?! Все что делает нынешняя власть как раз к этому и ведет.
Подожди, скоро атошников к этой перестрелке привяжут.
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29.05.2020 17:56 Відповісти
Це інвестиційні няні від зєбіла щось між собою не поділили.
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29.05.2020 12:52 Відповісти
Не Хочу жить в Колумбии )
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29.05.2020 12:53 Відповісти
Не живи, возвращайся.
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29.05.2020 12:55 Відповісти
Бабла там много, желающих наложить лапу хватает. Идет передел.
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29.05.2020 12:55 Відповісти
Как божий день.
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29.05.2020 17:57 Відповісти
Главу Киевской области В ОТСТАВКУ
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29.05.2020 12:58 Відповісти
Гораздо правильнее убрать все маршрутки. Сделать только общественный транспорт.
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29.05.2020 13:16 Відповісти
Сколько ты ходишь пешком?
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29.05.2020 14:17 Відповісти
В штатах у каждого своя машина 😉
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29.05.2020 17:58 Відповісти
Ну тоді дивись що там в штатах навколо. Дурних порадників й на місці вдосталь.
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29.05.2020 18:25 Відповісти
Если виновата ОГА, то почему конкурирующие стороны не приехали стрелять именно по ней?
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29.05.2020 12:58 Відповісти
Тому що одну з конкуруючих сторін прислала ОГА.
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29.05.2020 13:01 Відповісти
перестрелка ..?! ёпт, с одной стороны стволов з десяток, если не больше, и с другой столько же , -- пол-часа настоящего уличного боя с применением огнестрела -какая нах "перестрелка" ?!
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29.05.2020 13:00 Відповісти
то була репетиція....
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29.05.2020 14:17 Відповісти
Зачистка
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29.05.2020 17:59 Відповісти
Не удивлюсь если так сама власть Мера Киева убирает вот таким способом им ой как надо что б в кресле сидел слуга народа
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29.05.2020 13:00 Відповісти
а какое отношение это все имеет к мэру Киева?
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29.05.2020 13:15 Відповісти
Область Киевская...по хронике последнего времени осень интенсивно все происходит в Киеве и перед выборами мера Киева... Это только предположение но если честно то все что сейчас происходит странное не потому что баньдюки а то как это приподносят
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29.05.2020 13:28 Відповісти
Кличко отчвечает только за г.Киев. Все что происходит в области - к нему отношения не имеет. Хоть перестреляют там все друг друга, он тут никаким боком не относится.
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29.05.2020 13:36 Відповісти
Нашли дебилов поубивать друг друга и всё ради сраного Кличка? У вас попроще схем коварных заговоров нет или в накидывании фекалий на вентилятор любые сгодятся?
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29.05.2020 14:23 Відповісти
Ото Кличко офигел как узнал 😁
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29.05.2020 18:00 Відповісти
А где вы увидели схему заговора? Или за окном солнце а у вас дождь идёт?! Читайте ещё раз больше даже отписывать не буду
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29.05.2020 19:11 Відповісти
То есть вы и сами не уверенны в успешности данной акции? Сработает или нет, на авось, власть устроила боевичок? А как можно устроить что либо без планирования? Если под кого-то роют, то это и есть заговор. Или образование в три класса не позволяет раскрывать значение терминов? Что тут ещё описывать то? Этот ваш бред? Вот жеж какая власть коварная, лично Зеленский приказал местным жлобам друг в друга пострелять, авось Кличка заденет. Ну вдруг, да? И шо, задело? Хоть каким-то боком? Но закто отработал цукерку, да?
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29.05.2020 20:36 Відповісти
Коррупция порождает беспредельные разборки ! А министр МВД,местный сельсовет и обладминистрация перекладывают вину с себя на остальных ! **** когда уже начнут вешать этих чиновников,если зеля сажать их не хочет !?
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29.05.2020 13:00 Відповісти
Поетому бандюки в центре города устроили войну? А если врачи нанут перестрелки когда не поделят больного или учителя выйдут с автоматами школа на школу? Проблема гораздо глубже, во власти и Авакове корый делит потоки
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29.05.2020 13:03 Відповісти
Берите выше, это всё рептилоиды.
Вот интересно, у фекальных бомбомётов не возникало мысли, шо эти бандюки с их делёжкой бизнеса там всегда были, то есть ни куда с 90-ых не исчезали? Это слишком просто да? Аваков с Зеленским лично курируют лоховозки Броваров, вот где сенсация, вот где вбросить можно и отработать цукерку порося
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29.05.2020 14:30 Відповісти
Не... Ну это в корне меняет дело! Применению волын нашлось оправдание!
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29.05.2020 13:06 Відповісти
Просто ЗЕ-билы из ОГА решили срубить бабла и "продать корову два раза".
А покупатели не смогли разобраться как одну корову им двоим доить.
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29.05.2020 13:09 Відповісти
незабаром причиною перестрілки стане буханка хліба
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29.05.2020 13:09 Відповісти
мі скузі, вуличних боїв
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29.05.2020 13:14 Відповісти
Когда стреляли менты очковали, для этого отлично бы сработали дроны с камерами для фиксации млрд, а ещё делают обсыпают порошком ярким и потом их ловят по городу!!! И в военкомат, комиссия и повестку под расписку, там же 90 процентов малолеток которые не знают куда себя деть и никто в армии не служил и все призывные, просто у ментов мозга не хватает как с этого пользу поиметь
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29.05.2020 13:12 Відповісти
Полиция задержала уже более 20 активистов которые мирно беседовали в Броварах.
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29.05.2020 13:12 Відповісти
То есть, бандитов отпустить, т.к. во всем виновата областная власть, "довела людей"?
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29.05.2020 13:14 Відповісти
Конечно, их же и прислала областная власть.
Или обменять на таксистов из ОРДЛО?
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29.05.2020 18:09 Відповісти
Зеленський повернув Україну в середину 90-х... Повна анархія і безпредєл, процвітання проституції і наркотрафіку...
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29.05.2020 13:28 Відповісти
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий, - предложил Швейк (с)
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29.05.2020 13:35 Відповісти
Ну так занесли ж
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29.05.2020 13:39 Відповісти
Как перевозки осуществляются за границей? Частный перевозчик получает лицензию на перевозки, выполняет все условия и ставится на маршрут. Никакие чиновники никакие маршруты не "выделяют". Это между городами. Хотят 2-3 компании возить по одинаковому маршруту - пожалуйста. 2 из них не выдержат конкуренции и разорятся - это их проблемы.
Внутри же городов вообще нет никаких "частных перевозчиков".
Поэтому все это "выделение маршрутов" - сугубо коррупционная кормушка.
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29.05.2020 13:40 Відповісти
Вамже черным по белому сказали, Украина уже не имеет направление на НАТО и ЕС.
А если не туда то... правлино, на мордву, там как раз так вопросы и решаются
Здобулы бл....
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29.05.2020 18:12 Відповісти
Если там два легальных перевозчика не поделили маршрут, почему в новости идет речь о конфликте легальных и нелегальных перевозчиков?
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29.05.2020 13:43 Відповісти
єто бьл утренник маршруточников.
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29.05.2020 13:47 Відповісти
Пообщались.
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29.05.2020 18:13 Відповісти
Готую тачанку з "Максимом" і гулять.
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29.05.2020 14:20 Відповісти
Всё руководство вместе с мусорами высокими должно валить в отставку!!!!
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29.05.2020 14:42 Відповісти
1000 баксов на бандюка × 12 месяцев × 100 человек, фонд зп чернрй схемы врядли выше 20%, итого размер схемы 10 мил долларов, а с инвестиционной точки зрения при 5 летней инвестиции цена вопроса, для простоты 50 мил. Следовательно:
1) Решается вопрос явно не одного маршрута. 2) Исходя из вышестояшего схема была давно, и Аваков в доле, бо сильно хороший поток.
3) эти 50 мил с нашего кармана, наличка в маршрутках одна из схем отмывания денег.
Как это побороть?
0) реформы МВД остановились на том что успела сделать Хатия, проблема в системе, нужны % за раскрытые схемы и штрафы за схемы нарисованные, тоже самое с прокуратурой, суды тема отдельная. Идеально - министра МВД сделать выборным, а не удобным для власти.
1) ввести оплату картами, это даже кацапы сделали
2) аваков должен быть отстранен
3) если п.1 и 2 не выполнены ни Зе ни Пе не должны получить ниодного голоса тех кого не устраивает коррупция и бандитизм.
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29.05.2020 15:28 Відповісти
Похоже уже на мафию 30-х годов в США.
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29.05.2020 16:40 Відповісти
Стана в депресии с оех пор как выбрался кварталовец.
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29.05.2020 18:14 Відповісти
Это ж сколько бабала приносят эти маршрутки, если до стрельбы дело доходит?
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29.05.2020 18:28 Відповісти
Одначе, вигідний бізнес ці пасажирські перевезення, якщо навколо цього точаться бойові дії. Згадайте про це, коли в черговий раз захочуть підняти вартість проїзду.
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29.05.2020 18:30 Відповісти
Так это чуваки на рыбалку собрались.Рыбалка сегодня вещь опасная.Если не ты,то тебя.
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29.05.2020 19:33 Відповісти
Рюкзаков возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Хулиганство, Карл, при групповой перестрелке из огнестрельного оружия!!! А Марусі Звіробій за то, что в своем видео обидела зебубочку шьют терроризм.
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29.05.2020 22:17 Відповісти
квалификация дел при зеленых правооранителях заслуживает самого пристального внимания психиатра
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30.05.2020 01:02 Відповісти
 
 